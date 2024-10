A Seegene e a Werfen finalizam o acordo de parceria para a iniciativa de partilha de tecnologia

A Werfen, líder mundial em diagnósticos especializados, torna-se a primeira empresa europeia a finalizar o acordo de parceria para aderir à iniciativa de partilha de tecnologia da Seegene

As duas empresas irão criar uma NewCo em conjunto para servir de centro estratégico na Europa, acelerando a expansão global da iniciativa

A localização do desenvolvimento e fabrico de produtos de PCR sindrómicos em tempo real da Seegene fornecerá produtos de diagnóstico especificamente adaptados às necessidades do mercado local

SEUL, Coreia do Sul, 16 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc., uma empresa sul-coreana líder no fornecimento de soluções completas para diagnósticos moleculares por PCR, anunciou hoje a finalização de um acordo de parceria com a Werfen, uma empresa líder mundial em diagnósticos especializados, para a iniciativa de partilha de tecnologia. Com base no acordo, a Seegene e a Werfen irão constituir uma nova empresa em Espanha, a Werfen-Seegene, após a conclusão das aprovações governamentais obrigatórias previstas para o primeiro semestre de 2025.

Esta parceria assenta na dinâmica da iniciativa de partilha de tecnologia, que inclui a primeira parceria NewCo em março de 2023 com a Hylabs, uma empresa de diagnóstico líder em Israel.

A iniciativa de partilha de tecnologia destina-se a partilhar as tecnologias avançadas de diagnóstico e análise de dados da Seegene a nível mundial, incluindo a tecnologia de PCR sindrómica em tempo real e um sistema de desenvolvimento de produtos automatizado (SGDDS), com uma empresa líder parceira em cada país. A tecnologia de PCR sindrómica em tempo real da Seegene representa um avanço na deteção de alvos moleculares. Permite efetuar a deteção simultânea de até 14 agentes patogénicos num único tubo de reação, com informações quantitativas para cada alvo.

As empresas parceiras irão colaborar com cientistas e peritos locais para desenvolver testes de diagnóstico adaptados às necessidades das suas comunidades e setores, abrangendo um vasto leque de doenças humanas e não humanas. Face aos desafios das alterações climáticas e ao aumento previsto dos surtos, a derradeira visão da iniciativa é criar "um mundo livre de doenças"—um futuro em que as pessoas não sofram mais de doenças infeciosas e de cancro e em que os animais e as plantas prosperem sem doenças.

A Werfen-Seegene dará prioridade ao desenvolvimento de produtos para doenças infeciosas, incluindo testes antimicrobianos e de resistência a medicamentos, testes de carga viral, testes de monitorização para doentes submetidos a transplante de órgãos, infeções sexualmente transmissíveis (IST) e doenças emergentes específicas da região. A NewCo recorrerá à extensa infraestrutura e rede local da Werfen para fornecer produtos à medida das necessidades locais, contribuindo assim para os cuidados de saúde em Espanha.

Enquanto quarto maior mercado europeu de diagnóstico in vitro (IVD), a Espanha está preparada para servir de centro estratégico para esta expansão. Como resultado, prevê-se que a NewCo lidere os esforços para garantir a aprovação do regulamento relativo aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (CE-IVDR) e se expanda para os mercados europeu e mundial.

"Ao longo da última década, a nossa colaboração com a Seegene demonstrou o impacto significativo dos seus testes de diagnóstico PCR sindrómico nos cuidados de saúde. É com grande entusiasmo que tiramos partido da tecnologia e da experiência de fabrico incomparáveis da Seegene para desenvolver produtos adaptados aos mercados espanhol e português, que requerem um desenvolvimento rápido de produtos devido ao aparecimento frequente de novas doenças infeciosas e mutações virais. Esta parceria com a Seegene permitir-nos-á expandir a nossa presença e agir rapidamente face a quaisquer surtos", afirmou Carlos Pascual, CEO da Werfen.

"As nossas expectativas em relação a esta NewCo são altas, pois irá combinar a vasta experiência comercial da Werfen com as capacidades de desenvolvimento e produção de produtos sindrómicos da Seegene. Continuaremos a partilhar a nossa tecnologia com as principais empresas mundiais e com os países interessados na nossa iniciativa de partilha de tecnologia. A Werfen-Seegene irá desempenha um papel fundamental na promoção da expansão global da nossa iniciativa", Dr. Jong-Yoon Chun, CEO e fundador da Seegene.

A Seegene estabeleceu também parcerias estratégicas importantes para esta iniciativa com a Microsoft e a Springer Nature. O objetivo da parceria com a Microsoft é dotar as empresas globais que participam na iniciativa de partilha de tecnologia de um sistema de desenvolvimento de produtos simplificado, reforçado por operações avançadas de sistemas de TI e análise de dados assistida por IA. A Springer Nature promove a inovação em produtos de diagnóstico por PCR através do seu Programa de Inovação Aberta (OIP), que foi lançado em 2023, seguido dos Nature Awards MDx Impact Grants, em 2024. Tenciona expandir e fazer avançar este programa para encorajar as NewCo a colaborar com cientistas e peritos locais para desenvolver produtos inovadores em domínios alargados.

Sobre a Seegene

A Seegene tem 24 anos de experiência dedicada a I&D, ao fabrico e à atividade comercial relacionada com as tecnologias de PCR sindrómicas em tempo real. Esta experiência destacou-se, em particular, durante a pandemia de COVID-19, quando a Seegene forneceu mais de 340 milhões de testes COVID-19 a mais de 100 países em todo o mundo. A caraterística principal da tecnologia de PCR sindrómica da Seegene é a capacidade de testar simultaneamente e num único tubo 14 agentes patogénicos que provocam sintomas semelhantes e fornecer resultados quantitativos.

Sobre a Werfen

Sobre a Werfen

Fundada em 1966, a Werfen é uma empresa que desenvolve, fabrica e distribui para todo o mundo instrumentos de diagnóstico especializados, reagentes relacionados, células de trabalho de automação e soluções de gestão de dados para utilização predominante em hospitais e laboratórios clínicos independentes. As linhas de negócio da empresa incluem hemostasia, diagnóstico de cuidados agudos, transfusão, autoimunidade e transplante. A Werfen opera diretamente em mais de 30 países e em mais de 100 territórios através de distribuidores.

Para obter mais informações, visite werfen.com

