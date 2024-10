Seegene et Werfen finalisent un accord de partenariat sur une initiative de partage de technologies

Werfen, leader mondial du diagnostic spécialisé, devient la première entreprise européenne à finaliser l'accord de partenariat pour rejoindre l'initiative de partage de technologies de Seegene

Les deux entreprises créeront conjointement une nouvelle entreprise (NewCo) en Espagne, qui servira de centre stratégique en Europe et accélérera l'expansion mondiale de l'initiative

et accélérera l'expansion mondiale de l'initiative La localisation du développement et de la fabrication des produits de PCR syndromique en temps réel de Seegene permettra de proposer des produits de diagnostic spécifiquement adaptés aux besoins du marché local

SÉOUL, Corée du Sud, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc, une société sud-coréenne de premier plan qui fournit une solution totale pour les diagnostics moléculaires par PCR, a annoncé aujourd'hui la finalisation d'un accord de partenariat avec Werfen, un leader mondial des diagnostics spécialisés, sur l'initiative de partage de technologies. Selon cet accord, Seegene et Werfen établiront une NewCo en Espagne, Werfen-Seegene, dès l'obtention des autorisations gouvernementales obligatoires, prévue pour le premier semestre 2025.

Ce partenariat s'inscrit dans la dynamique de l'initiative de partage de technologies, qui comprend le premier partenariat NewCo en mars 2023 avec Hylabs, une société de diagnostic de premier plan en Israël.

L'initiative de partage de technologies vise à partager les technologies avancées de diagnostic et d'analyse de données de Seegene au à l'échelle mondiale, y compris des tests PCR syndromiques en temps réel et un système automatisé de développement de produits (SGDDS), avec une entreprise leader partenaire dans chaque pays. La technologie de PCR syndromique en temps réel de Seegene représente une percée dans la détection de cibles moléculaires. Elle permet de détecter simultanément jusqu'à 14 agents pathogènes dans un seul tube de réaction, avec des informations quantitatives pour chaque cible.

Les entreprises partenaires collaboreront avec des scientifiques et des experts locaux pour mettre au point des tests de diagnostic adaptés aux besoins de leurs communautés et de leurs domaines, couvrant un large éventail de maladies humaines et non humaines. Face aux défis du changement climatique et à l'augmentation prévue des épidémies, la vision ultime de l'initiative est de créer « un monde libéré de toutes les maladies », un avenir où les personnes ne souffriront plus de maladies infectieuses et de cancers et où les animaux et les plantes prospéreront sans maladie.

Werfen-Seegene donnera la priorité au développement de produits pour les maladies infectieuses, y compris les tests de résistance aux antimicrobiens et aux médicaments, les tests de charge virale, les tests de surveillance pour les patients ayant subi une transplantation d'organe, les infections sexuellement transmissibles (IST) et les maladies émergentes spécifiques à la région. La NewCo s'appuiera sur l'infrastructure et le réseau locaux étendus de Werfen pour fournir des produits adaptés aux besoins locaux, contribuant ainsi aux soins de santé en Espagne.

Quatrième marché européen du diagnostic in vitro (DIV), l'Espagne est prête à servir de plaque tournante stratégique pour cette expansion. Par conséquent, la NewCo devrait mener des efforts pour obtenir l'approbation de la réglementation sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (CE-IVDR) et se développer sur les marchés européens et mondiaux.

« Au cours des dix dernières années, notre collaboration avec Seegene a mis en évidence l'impact significatif de ses tests de PCR syndromiques sur les soins de santé. Nous sommes ravis de pouvoir tirer parti de la technologie et de l'expertise de fabrication inégalées de Seegene pour développer des produits adaptés aux marchés espagnol et portugais, qui connaissent une forte demande de développement rapide de produits en raison de l'émergence fréquente de nouvelles maladies infectieuses et de mutations virales. Grâce à ce partenariat avec Seegene, nous pourons étendre notre présence et répondre rapidement à toute épidémie », a déclaré Carlos Pascual, PDG de Werfen.

« Nous attendons beaucoup de cette NewCo, qui associera la vaste expérience commerciale de Werfen aux capacités de développement et de production de produits syndromiques de pointe de Seegene. Nous continuerons à partager notre technologie avec des entreprises internationales de premier plan et des pays intéressés par notre initiative de partage de technologies. Werfen-Seegene jouera un rôle essentiel dans l'accélération de l'expansion mondiale de notre initiative », a déclaré Dr Jong-Yoon Chun, PDG et fondateur de Seegene.

Seegene a également conclu des partenariats stratégiques majeurs pour cette initiative avec Microsoft et Springer Nature. L'objectif du partenariat avec Microsoft est de permettre aux entreprises mondiales participant à l'initiative de partage de technologies de disposer d'un système de développement de produits rationalisé, renforcé par des opérations de système informatique avancées et une analyse des données alimentée par l'IA. Springer Nature encourage l'innovation dans les produits de diagnostic PCR à travers son programme Open Innovation (OIP), qui a été lancé en 2023, suivi par les « Nature Awards MDx Impact Grants » en 2024. Elle prévoit d'étendre et de faire progresser ce programme afin d'aider les NewCo à collaborer avec des scientifiques et des experts locaux pour développer des produits innovants dans des domaines étendus.

À propos de Seegene

Seegene possède 24 ans d'expérience dans la recherche et le développement, la fabrication et les affaires dans le domaine des technologies de PCR syndromiques en temps réel. Cette expertise a été mise en évidence lors de la pandémie de COVID-19, lorsque Seegene a fourni plus de 340 millions de tests COVID-19 à plus de 100 pays dans le monde entier. La caractéristique principale des technologies de PCR syndromiques en temps réel de Seegene réside dans la capacité de tester simultanément dans un seul tube 14 pathogènes qui causent des symptômes similaires et de fournir des résultats quantitatifs.

Visitez le site Seegene.com et suivez le profil linkedin.com/company/seegene-inc

À propos de Werfen

Fondée en 1966, la société Werfen est un développeur, fabricant et distributeur international d'instruments de diagnostic spécialisés, de réactifs connexes, de cellules de travail automatisées et de solutions de gestion des données, utilisés principalement dans les hôpitaux et les laboratoires cliniques indépendants. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'hémostase, le diagnostic des soins de courte durée, la transfusion, l'auto-immunité et la transplantation. Werfen opère directement dans plus de 30 pays et sur plus de 100 territoires par l'intermédiaire de distributeurs.

Pour plus d'informations, visitez le site werfen.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg