A Verlingue reforça a sua presença na Suíça com a aquisição da ProConseils Solutions

QUIMPER, França, 27 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Verlingue, corretora em seguros, filial do Grupo Adelaïde, anuncia a aquisição da ProConseils Solutions, um dos principais intervenientes do setor da corretagem de seguros na Suíça francófona. Esta operação estratégica permite que a Verlingue reforce a sua posição no mercado suíço, alargando a sua oferta de serviços e as suas competências em matéria de seguros para as empresas, entidades públicas e estabelecimentos médico-sociais.

A ProConseils Solutions, fundada em 2003, é reconhecida pela sua abordagem personalizada e pelo seu empenho na qualidade para os seus Clientes. Com mais de 25 colaboradores reunidos em três escritórios no cantão de Vaud, a ProConseils Solutions dá apoio a mais de 1500 empresas, perto de 150 entidades públicas e 30 estabelecimentos médico-sociais, propondo soluções otimizadas para a gestão dos seus seguros.

Esta aquisição inscreve-se no âmbito do plano estratégico Better Future 28 da Verlingue, que visa reforçar a sua presença na Europa e alargar os seus territórios, reunindo, em torno de um projeto ambicioso, os intervenientes locais que partilham uma visão comum.

Benjamin Verlingue, Presidente e CEO do Grupo Adelaïde, declara:

«A aquisição da ProConseils Solutions marca uma etapa importante na nossa estratégia de crescimento na Suíça e na Europa. Partilhamos com a ProConseils Solutions valores fortes, nomeadamente, a proximidade com os nossos Clientes e a excelência do serviço. Esta união irá permitir-nos prestar a todos os nossos Clientes, estejam eles na Suíça ou num qualquer outro país onde estamos presentes, um melhor serviço e soluções cada vez mais adaptadas às suas necessidades.»

Alain Bornand e Joseph Gelsomino, cofundadores da ProConseils Solutions, comentam:



«Esta integração na Verlingue e no Grupo Adelaïde constitui uma verdadeira oportunidade para os nossos Clientes e os nossos colaboradores. Poderemos prestar um serviço ainda melhor e beneficiar das competências técnicas do Grupo e da sua dimensão internacional. Poderemos igualmente continuar a desenvolver a ProConseils Solutions na Suíça francófona, tanto através das nossas equipas como de eventuais aquisições futuras. É uma nova etapa para a ProConseils Solutions e estamos ansiosos por partilhá-la com os nossos Clientes, parceiros e colaboradores.»

Graças a esta aquisição, a Verlingue contribui, assim, para a ambição do Grupo Adelaïde de se tornar no primeiro corretor familiar de seguros na Europa até 2028.

Sobre a Verlingue

A Verlingue, corretora de seguros especializada na proteção das empresas, é uma filial do Grupo Adelaïde. Comprometida junto dos empresários, a Verlingue adota como ambição aquela de fazer da gestão dos riscos e da proteção dos colaboradores um verdadeiro mecanismo de criação de valor e de desempenho para os seus Clientes. Implantada em França, Portugal, Suíça, Reino Unido e Itália, e presente através dos nossos parceiros em mais de 100 países, a Verlingue acompanha os seus Clientes, ao longo do tempo e a cada momento, para melhor compreender e prever novos riscos, no sentido de conceber soluções simples e eficientes que protejam as suas atividades (Riscos empresariais) e os seus colaboradores (Proteção social complementar e reforma).

1500 colaboradores, dos quais 550 a nível internacional

5 países de implantação na Europa

LinkedIn / www.verlingue.fr

Contacto para a Imprensa

Agência Epoka – Lucie Fortin – [email protected] – +33 (0)6 19 68 70 18

Sobre a ProConseils Solutions

Corretora de seguros especializada no aconselhamento junto das entidades públicas, dos estabelecimentos médico-sociais e das PME-PMI. A nossa equipa possui uma forte experiência, adquirida através dos seus numerosos anos de atividade e de formações profissionais superiores reconhecidas a nível nacional. Propomos um serviço de proximidade e os nossos escritórios de Morges, Yverdon-les-Bains e Payerne estão ao seu dispor diariamente. O respeito, a competência, a exigência e o espírito de equipa constituem valores da nossa declaração de empresa

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2568709/5050737/Verlingue_Logo.jpg