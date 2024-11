Verlingue renforce sa présence en Suisse avec l'acquisition de ProConseils Solutions

QUIMPER, France , 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Verlingue, courtier en assurances, filiale du groupe Adelaïde, annonce l'acquisition de ProConseils Solutions, acteur majeur du courtage en assurances en Suisse romande. Cette opération stratégique permet à Verlingue de renforcer sa position sur le marché suisse, en élargissant son offre de services et son expertise dans le domaine de l'assurance pour les entreprises, les collectivités et les établissements médico-sociaux.

ProConseils Solutions, fondé en 2003, est reconnu pour son approche sur mesure et son engagement pour ses clients. Avec près de 25 collaborateurs réunis au sein de trois bureaux dans le canton de Vaud, ProConseils Solutions accompagne 1 500 entreprises, 150 collectivités et 30 établissements médico-sociaux.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan Better Future 28 de Verlingue, qui vise à renforcer sa présence en Europe et à élargir ses territoires d'activité en réunissant des acteurs locaux partageant une vision commune.

Benjamin Verlingue, Président – Directeur Général du groupe Adelaïde, déclare :

« L'acquisition de ProConseils Solutions marque une étape importante dans notre stratégie de croissance en Europe. Nous partageons avec ProConseils Solutions des valeurs fortes, notamment la proximité et l'excellence du service. Cette union nous permettra d'offrir à nos clients une expertise encore plus riche et des solutions toujours plus adaptées à leurs besoins. »

Alain Bornand et Joseph Gelsomino, co-fondateurs de ProConseils Solutions, commentent :

« Cette intégration au sein de Verlingue et du groupe Adelaïde, est une véritable opportunité. Nous pourrons encore mieux servir et profiter des compétences du groupe et de sa dimension. Cela nous permettra également de continuer à se développer en Suisse-romande. C'est une nouvelle étape pour ProConseils Solutions et nous nous réjouissons de la vivre avec nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs. »

A propos de Verlingue

Courtier en assurances, Verlingue est une filiale du Groupe Adelaïde. Verlingue se donne pour ambition de faire du management des risques et de la protection des collaborateurs un levier de création de valeur et de performance. Implanté en France, en Portugal, en Suisse, au Royaume-Uni, en Italie, et via des partenaires dans 100 pays, Verlingue accompagne ses clients pour mieux comprendre et anticiper les nouveaux risques afin de concevoir des solutions en risques de l'entreprise et en Protection sociale et retraite.

1 500 collaborateurs 550 à l'international

