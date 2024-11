Verlingue übernimmt ProConseils Solutions und stärkt seine Präsenz in der Schweiz

QUIMPER, Frankreich, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- Der Versicherungsbroker Verlingue gibt die Übernahme von ProConseils Solutions bekannt. Mit dieser Akquisition integriert die Tochtergesellschaft der Adelaïde Gruppe einen wichtigen Versicherungsbroker in der Westschweiz. Diese strategische Transaktion stärkt die Position von Verlingue auf dem Schweizer Markt. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, sein Dienstleistungsangebot und seine Expertise rund um Versicherungen für Unternehmen, öffentlich-rechtliche Institutionen und Alters- und Pflegeheime weiter auszubauen.

ProConseils Solutions wurde 2003 gegründet und ist für seinen massgeschneiderten Ansatz und sein hohes Engagement für seine Kunden bekannt. Rund 25 Mitarbeitenden in drei Büros im Kanton Waadt betreuen mehr als 1500 Unternehmen, fast 150 öffentlich-rechtliche Institutionen und 30 Alters- und Pflegeheime. ProConseils Solutions bietet ihnen optimierte Lösungen für das Management ihrer Versicherungen.

Diese Übernahme fügt sich nahtlos in den strategischen Plan Better Future 28 von Verlingue ein. Ziel des Plans ist es, die Präsenz des Unternehmens in Europa auszubauen und seine Tätigkeitsgebiete zu erweitern. Dazu sollen lokale Akteure mit einer gemeinsamen Vision um ein ehrgeiziges Projekt vereint werden.

Benjamin Verlingue, Präsident - CEO der Adelaïde Gruppe, erklärt:

«Die Übernahme von ProConseils Solutions ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie in der Schweiz und in Europa. Wir teilen starke Werte mit ProConseils Solutions, insbesondere die Nähe zu unseren Kunden und unser Engagement für exzellenten Service. Durch diesen Zusammenschluss können wir allen Kunden, ob in der Schweiz oder den Ländern, in denen wir vertreten sind, noch mehr Fachwissen und Lösungen anbieten, die noch besser auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.»

Alain Bornand und Joseph Gelsomino, Mitgründer von ProConseils Solutions, kommentieren:



«Der Zusammenschluss mit Verlingue und der Adelaïde Gruppe bietet eine grossartige Chance für unsere Kunden und Mitarbeitenden. Er ermöglicht uns, die Kunden noch besser zu betreuen und die technischen Ressourcen der Gruppe und ihre internationale Ausrichtung zu nutzen. Gleichzeitig können wir ProConseils Solutions in der Westschweiz durch unsere bestehenden Teams und mögliche Übernahmen weiter ausbauen. Dies markiert einen neuen Meilenstein für ProConseils Solutions und wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitenden zu gestalten.»

Durch diese Übernahme trägt Verlingue zur Ambition der Adelaïde Gruppe bei, bis 2028 der grösste familiengeführte Versicherungsbroker in Europa zu werden.

Über Verlingue

Der Versicherungsbroker Verlingue, eine Tochtergesellschaft der Adelaïde Gruppe, ist auf Unternehmens-versicherungen spezialisiert und ist ein verlässlicher Partner für Unternehmen.

Mit einem ganzheitlichen Ansatz im Risikomanagement und dem Schutz der Beschäftigten setzt Verlingue gezielt Hebel, um die Wertschöpfung und betriebliche Leistung seiner Kunden zu steigern.



Mit Niederlassungen in Frankreich, Portugal, der Schweiz, Grossbritannien und Italien sowie einem internationalen Partnernetzwerk in mehr als 100 Ländern begleitet Verlingue seine Kunden langfristig. Es unterstützt sie in allen Situationen, um mögliche neue Risiken besser zu verstehen und zu antizipieren. Das Unternehmen entwickelt einfache und zugleich leistungsstarke Versicherungslösungen, um die Sachwerte (Unternehmensrisiko) und Beschäftigten (zusätzliche Sozial- und Rentenversicherungen) effizient zu schützen.

1500 Mitarbeitende, davon 550 auf internationaler Ebene

Niederlassungen in 5 europäischen Ländern

LinkedIn / www.verlingue.fr

Über ProConseils Solutions

Ein Versicherungsbroker, spezialisiert auf die Beratung von öffentlich-rechtlichen Institutionen, Alters- und Pflegeheimen sowie KMU/KMI. Dank langjähriger Erfahrung und national anerkannte höhere Berufsausbildungen verfügt das Team über fundiertes Fachwissen und bietet einen kundennahen Service. Die Büros in Morges, Yverdon-les-Bains und Payerne stehen den Kunden täglich offen. Respekt, Kompetenz, Anspruch und Teamgeist sind die Werte des Unternehmensleitbilds.

