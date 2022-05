A Viva Wallet adiciona os cartões Discover® Global Network às suas soluções de pagamento

Todos os comerciantes da Viva Wallet, por toda a Europa, podem agora aceitar imediatamente os cartões Discover®, Diners Club International® e os da rede de associados, expandindo assim o seu portfólio de clientes, uma vez que existem mais de 280 milhões de portadores de cartões Discover® Global Network em todo o mundo. Os cartões que funcionam na Discover® Global Network serão aceites em dispositivos móveis com a Viva Wallet POS app, terminais de pagamento automático (TPA's), bem como no Smart Checkout , a gateway de pagamento da Viva Wallet para lojas online.

"Temos o prazer de anunciar a nossa parceria com a Discover®. À medida que continuamos a expandir-nos através das principais regiões e segmentos comerciais, o nosso objetivo é reforçar a nossa posição através de uma parceria com uma importante rede de pagamentos como a Discover®. Estamos empenhados no crescimento das nossas tecnologias de pagamento ao fornecer soluções de pagamento seguras, inovadoras e de última geração, adaptadas às necessidades de grandes e pequenas empresas, por toda a Europa" disse Giannis Vlasiou, Chefe de Acquiring da Viva Wallet.

"A Viva Wallet é o primeiro parceiro de aceitação que fornece a aceitação de cartões da Discover® Global Network, através da tecnologia tap-on-mobile", disse Chris Winter, Vice-Presidente da Global Acceptance na Discover®. "Esta relação proporcionará aos nossos portadores de cartões ainda mais oportunidades de pagamento, utilizando a mais recente tecnologia de pagamento".

A Discover® Global Network inclui Discover®, Diners Club International® e PULSE®, e mais de 25 redes de parceiros associados em países como: Brasil, Coreia do Sul, Nigéria, Índia e Turquia. Está presente em mais de 200 países e territórios, com mais de 60 milhões de estabelecimentos comerciais.

A Viva Wallet é o principal neobanco europeu baseado em cloud, oferecendo o futuro dos pagamentos, agora. Com presença em 24 mercados, é a instituição de pagamentos com a maior dimensão na Europa. A missão da Viva Wallet é mudar a forma como as empresas pagam e são pagas, oferecendo soluções de pagamento digital avançadas, de ponta a ponta, verdadeiramente unificadoras, mas localizadas, e serviços bancários incorporados e adaptados às suas necessidades. As últimas inovações incluem "o tap-on-phone da aplicação Viva Wallet POS", que transforma qualquer telemóvel Android num TPA e a gateway de pagamento "Smart Checkout", que pode aumentar a conversão em 21%. Defensor da economia sustentável cashless (sem numerário), a Viva Wallet aproveita o poder das suas tecnologias internas e disruptivas para fornecer serviços de pagamento digital em 19 idiomas e 10 moedas, apresentando mais de 24 métodos de pagamento.

