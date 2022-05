Viva Wallet intègre les cartes Discover® Global Network à ses solutions de paiement

Tous les commerçants de Viva Wallet en Europe peuvent désormais accepter instantanément les cartes Discover® Global Network, Diners Club International® et les cartes des alliances du réseau, élargissant ainsi leur clientèle, puisqu'il y a plus de 280 millions de titulaires de cartes DGN dans le monde.

Les cartes du réseau Discover® Global Network seront acceptées dans les appareils mobiles avec l'application Viva Wallet POS, les terminaux de paiement, ainsi que dans Smart Checkout, la passerelle de paiement de Viva Wallet pour les boutiques en ligne.

"Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Discover®. Pendant que nous poursuivons notre expansion dans des régions et des segments de commerçants clés, nous souhaitons renforcer notre position en nous associant à un réseau de paiement majeur comme Discover®. Nous nous engageons à développer nos technologies de paiement en fournissant des solutions de paiement sûres, révolutionnaires et haut de gamme, adaptées aux besoins des petites et grandes entreprises en Europe.", a déclaré Giannis Vlasiou, responsable des acquisitions, Viva Wallet.

"Viva Wallet est le premier partenaire acquéreur à fournir l'acceptation du réseau mondial Discover® grâce à la technologie tap-on-mobile", a déclaré Chris Winter, vice-président de l'acceptation mondiale chez Discover®. "Cette relation offrira à nos titulaires de cartes encore plus de possibilités de payer en utilisant les dernières technologies de paiement."

Discover Global Network comprend Discover®, Diners Club International® et PULSE® et plus de 25 réseaux de partenaires d'alliance dans des pays tels que : Brésil, Corée du Sud, Nigeria, Inde et Turquie. Il est présent dans plus de 200 pays et territoires avec plus de 60 millions de commerçants.

Viva Wallet est la première institution de monnaie électronique européenne basée sur le cloud, offrant l'avenir des paiements, maintenant. Avec une présence dans 24 marchés, c'est l'établissement de paiement ayant la plus grande empreinte en Europe. La mission de Viva Wallet est de changer la façon dont les entreprises paient et sont payées, en offrant des solutions de paiement numériques avancées de bout en bout véritablement unifiantes, mais localisées, et des services bancaires intégrés adaptés à leurs besoins. Les dernières innovations incluent « tap-on-phone Viva Wallet POS app » qui transforme n'importe quel mobile Android en terminal de carte, et la passerelle de paiement « Smart Checkout » qui peut augmenter la conversion de 21%. Défenseur l'économie sans monnaie durable, Viva Wallet exploite la puissance de ses technologies internes perturbatrices pour fournir des services de paiement numérique en 19 langues et 10 devises, avec plus de 24 méthodes de paiement.

