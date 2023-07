A XCMG Machinery Assina um Memorando de Cooperação com a Martifer

XUZHOU, China, 10 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery ("XCMG", SHE:000425) assinou um Memorando de Cooperação com a Martifer, líder global em construção e nos novos setores de energia de Portugal, visando a expansão de aplicações de saneamento e de novos equipamentos energéticos da XCMG em Portugal.

A cerimónia de assinatura contou com a presença de Zhao Bentang, Embaixador chinês em Portugal; Liu Jiansen, vice-Presidente da XCMG e Diretor Geral da XCMG Import and Export Co., Ltd.; e Jorge Martins, CEO da Martifer.

XCMG Machinery Signs Memorandum of Cooperation with Martifer

"A XCMG seguirá integralmente o caminho do desenvolvimento internacional e sustentável e assumirá a liderança na redução de carbono e na promoção de um roteiro para a neutralidade carbónica, a Martifer é uma empresa de renome nas indústrias de construção metálica e energias renováveis em Portugal, e a nossa cooperação integrará mais produtos energéticos verdes, sustentáveis e altamente eficientes da XCMG no mercado português, além de consolidar o desenvolvimento económico local", afirmou Liu.

Martins declarou que a XCMG, como fabricante líder mundial de máquinas de construção, é amplamente aclamada na Europa, sendo que o enquadramento e rede de desenvolvimento da XCMG na Europa demonstraram a confiança e o compromisso da empresa em promover o desenvolvimento verde global. A Martifer vai associar-se à XCMG para promover o desenvolvimento sustentável em Portugal.

Zhao salientou que o sucesso da cooperação da XCMG com a Martifer representa um marco adicional nos esforços colaborativos entre a China e Portugal para a implementação da Nova Rota da Seda e a cooperação empresarial entre os dois países, com uma relevância profunda na promoção das relações económicas e comerciais.

A XCMG ampliou radicalmente a sua rede no mercado europeu ao longo dos últimos anos. Na última 69º Feira Nacional de Agricultura Feira do Ribatejo em Portugal ("FNA23"), a XCMG apresentou sete escavadoras personalizadas: as XE18E, XE19E, XE20E, XE27E, XE35E, XE55E e XE80E, que cumprem as normas de emissão Euro 5 e os requisitos de certificação CE. As escavadoras foram todas vendidas no dia de abertura da feira, e a XCMG recebeu também várias intenções de compra para os seus novos produtos, com tecnologias inovadoras e qualidade superior.

As escavadoras são equipadas com motores Kubota ou Yanmar no seu acondicionamento original para assegurar maior potência com eficiência de combustível. Os modelos que começam por XE27E integram as linhas de mudança rápida hidráulica AUX1, AUX2, combinadas com modelos sem cauda ou de cauda curta, para atender às diversas necessidades dos clientes. A precisão do sistema hidráulico e os assentos suspensos também melhoram a experiência de condução, assegurando uma melhor manobrabilidade.

Para mais informações, visite: http://en.xcmg.com/en-ap/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2148900/XCMG_Machinery_Signs_Memorandum_Cooperation_Martifer.jpg

