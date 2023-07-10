XCMG Machinery подписывает меморандум о сотрудничестве с компанией Martifer

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XCMG Machinery

10 Jul, 2023, 03:46 ET

СЮЙЧЖОУ, Китай, 10 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG Machinery (далее — «XCMG», SHE:000425) подписала меморандум о сотрудничестве с компанией Martifer, одним из мировых лидеров в строительном и новом энергетическом секторе в Португалии в целях расширения использования санитарно-технического оборудования XCMG и оборудования новых источников энергии в Португалии.  

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XCMG Machinery Signs Memorandum of Cooperation with Martifer
XCMG Machinery Signs Memorandum of Cooperation with Martifer

На церемонии подписания присутствовали Чжао Бентанг (Zhao Bentang), посол Китая в Португалии; Ли Янсен (Liu Jiansen), вице-президент XCMG и генеральный директор компании XCMG Import and Export Co., Ltd., и Хорхе Мартинс (Jorge Martins), генеральный директор компании Martifer. 

«Компания XCMG неуклонно идет по пути международного и устойчивого развития, и возьмет на себя ведущую роль в сокращении углеродных выбросов и продвижении низкоуглеродного стратегического плана, Martifer является известной компанией в сфере металлических конструкций и возобновляемой энергетики Португалии, и наше сотрудничество позволит вывести на португальский рынок больше экологически чистых и высокоэффективных продуктов компании XCMG, а также продолжит поддержку местного экономического развития», — отметил Ли. 

Господин Мартинс заявил, что компания XCMG, являющаяся одним из ведущих мировых производителей строительной техники, получила широкое признание в Европе, а ее промышленные проекты и развитие сетей в Европе продемонстрировали уверенность и приверженность компании в содействии глобальному и экологически безопасному развитию. Компания Martifer объединит усилия с XCMG в целях содействия устойчивому развитию в Португалии. 

Г-н Чжао отметил, что успешное партнерство компаний XCMG и Martifer знаменует собой очередную веху в совместных усилиях Китая и Португалии по развитию сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь» между двумя странами, придавая огромное значение развитию экономических и торговых отношений. 

За последние несколько лет компания XCMG полностью развила свою сеть на европейском рынке. На недавно завершившейся 69- выставке «Feira Nacional de Agrictura Feiira do Ribatejo» (Национальная сельскохозяйственная выставка в Португалии, «FNA23») компания XCMG представила семь специализированных экскаваторов: XE18E, XE19E XE20E, XE27E, XE35E, XE55E и XE80E, все из которых соответствуют требованиям стандартов к выбросам Euro 5 и требованиям маркировки CE. В день открытия выставки были распроданы все экскаваторы, и компания XCMG также получила много потенциальных заказов на свою новейшую продукцию, изготовленную с использованием инновационных технологий и обладающую высочайшим качеством. 

В стандартной комплектации экскаваторы оснащены двигателями Kubota или Yanmar, которые обеспечивают высокую мощность и эффективное использование топлива. Модели, начиная с XE27E, используют гидравлические системы AUX1, AUX2 и быстроразъемные гидравлические трубопроводы в сочетании с конструкцией без противовеса или с укороченным противовесом для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов. Точная гидравлическая система и подвеска также улучшают качество вождения, гарантируя при этом отличную маневренность. 

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании http://en.xcmg.com/en-ap/.   

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2148900/XCMG_Machinery_Signs_Memorandum_Cooperation_Martifer.jpg

SOURCE XCMG Machinery

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