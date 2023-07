XCMG Machinery signe un mémorandum de coopération avec Martifer

XUZHOU, Chine, 10 juillet 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) a signé un mémorandum de coopération avec Martifer, un leader mondial dans les secteurs de la construction et des nouvelles énergies au Portugal, pour étendre l'utilisation du matériel d'assainissement et des engins fonctionnant aux nouvelles énergies de XCMG au Portugal.

Zhao Bentang, ambassadeur de Chine au Portugal, Liu Jiansen, vice-président de XCMG et directeur général de XCMG Import and Export Co., Ltd., et Jorge Martins, directeur général de Martifer, ont assisté à la cérémonie de signature.

« XCMG restera sur la voie du développement international et durable et continuera de prendre les devants en matière de réduction de carbone et de promotion d'une feuille de route bas carbone, Martifier est une société de renom dans les secteurs de la construction métallique et des énergies renouvelables au Portugal, et notre coopération permettra d'introduire davantage de produits à énergies nouvelles écologiques, durables et très efficaces de XCMG sur le marché portugais tout en renforçant le soutien au développement économique local », a déclaré Liu Jiansen.

Jorge Martins a indiqué que XCMG, en tant que leader mondial des fabricants d'engins de construction, est largement reconnu en Europe, et que le plan industriel de XCMG et le développement de son réseau en Europe ont démontré la confiance et l'engagement de l'entreprise dans la promotion du développement écologique mondial. Martifer s'associera à XCMG pour faire progresser le développement durable au Portugal.

Zhao Bentang a fait remarquer que la coopération réussie entre XCMG et Martifer marque une nouvelle étape dans les efforts de collaboration entre la Chine et le Portugal pour faire avancer l'initiative « la Ceinture et la route » ainsi que la coopération entre les deux pays, ce qui est d'une importance primordiale pour la promotion des relations économiques et commerciales.

XCMG a largement développé son réseau sur le marché européen ces dernières années. Lors de la 69e Feira Nacional de Agricultura Feira do Ribatejo (Salon de l'agriculture portugais, « FNA23 ») qui vient de se terminer, XCMG a présenté sept pelleteuses personnalisées : les XE18E, XE19E, XE20E, XE27E, XE35E, XE55E, et XE80E, qui répondent toutes aux normes d'émissions Euro 5 et aux exigences de certification CE. Les pelleteuses se sont retrouvées en rupture de stock dès le jour de l'ouverture du salon, et XCMG a également reçu de nombreuses intentions de commande pour ses derniers produits, mettant en évidence des technologies innovantes et une qualité supérieure.

Les pelleteuses sont équipées de moteurs Kubota ou Yanmar dans leur emballage d'origine afin de fournir une puissance robuste et une excellente efficacité énergétique. Les modèles à partir du XE27E sont équipés de l'AUX1, de l'AUX2 et du système d'attache rapide hydraulique, associés à des conceptions sans queue ou à queue courte afin de répondre aux divers besoins des clients. Le système hydraulique précis et les sièges à suspension améliorent également l'expérience de conduite tout en garantissant la maniabilité.

