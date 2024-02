A YouHodler atinge um marco estratégico com o registo do Banco de Espanha como Prestador de Serviços de Ativos Virtuais (VASP)

A YouHodler reforça a presença europeia com soluções Fintech Web3 compatíveis para consumidores e empresas

LAUSANNE, Suíça, 6 de fevereiro de 2024 /PRNewswire/ -- A YouHodler, uma plataforma fintech Web3 com sede na Suíça, anunciou hoje que obteve o seu registo de Prestador de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) do Banco da Espanha. Com este registo, a YouHodler pode agora fornecer o seu conjunto de serviços financeiros Web3 inovadores a utilizadores individuais e empresariais em Espanha, em total conformidade com os regulamentos nacionais de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF).

A conclusão deste registo VASP fortalece a posição da YouHodler em Espanha e sublinha o seu compromisso com a inovação fintech Web3 segura e compatível. Complementa as autorizações e licenças existentes da empresa em toda a UE, especialmente antes da entrada em vigor do regulamento dos mercados de ativos criptográficos (MiCA).

"Esta conquista é um testemunho da nossa dedicação em fazer uma ponte perfeita entre as finanças tradicionais e a Web3, mantendo a conformidade e a segurança como nossos princípios orientadores", afirmou Ilya Volkov, CEO e cofundadora da YouHodler. "Em todos os países em que operamos, damos prioridade ao trabalho no âmbito do quadro regulamentar local para fornecer aos nossos utilizadores soluções totalmente conformes, mas ao mesmo tempo inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento de toda a indústria. Este marco significa a dedicação inabalável da YouHodler e abre caminho para uma expansão contínua em toda a Europa e noutras regiões.

Joan Gutiérrez Calvo, Consultor Jurídico da YouHodler em Espanha, referiu: "O registo VASP pelo Banco de Espanha é um voto de confiança retumbante nas operações da YouHodler. Para os nossos clientes espanhóis, tanto particulares como empresas, isto significa não só o acesso à tecnologia de ponta da YouHodler, mas também uma camada adicional de confiança e segurança."

Disponível em mais de 60 países em todo o mundo, o conjunto abrangente de serviços fintech Web3 da YouHodler foi concebido para permitir uma ligação perfeita entre serviços financeiros fiat e cripto. A plataforma oferece uma ferramenta poderosa que ajuda os investidores a capitalizar a volatilidade do mercado. Com o rácio empréstimo/valor (LTV) mais elevado do setor, levantamentos bancários e de cartões de crédito instantâneos e suporte para mais de 50 moedas de topo como garantia, o YouHodler satisfaz um amplo espetro de necessidades financeiras. A empresa também oferece diversas soluções empresariais, permitindo que empresas como as bolsas de criptomoedas, as carteiras digitais e os fornecedores de pagamentos digitais a retalho expandam as suas ofertas com o apoio da tecnologia avançada da YouHodler. Para mais informações, visite https://www.youhodler.com/.

Sobre a YouHodler

A YouHodler é uma plataforma Web3 com sede na Suíça que fornece soluções fintech inovadoras que unem serviços financeiros fiat e criptográficos com simplicidade, eficiência e transparência. O seu conjunto abrangente de ofertas inclui empréstimos garantidos por criptomoedas, contas de recompensa em criptomoedas, motores inovadores de multiplicação de criptomoedas e câmbio universal de moedas. Embora fácil de utilizar e intuitiva para os consumidores quotidianos, a plataforma de serviço completo também é suficientemente progressiva para conduzir negociações estratégicas avançadas no mercado de criptomoedas. Para mais informações, consulte https://www.youhodler.com/.