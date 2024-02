YouHodler franchit une étape stratégique avec son enregistrement en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) auprès de la Banque d'Espagne

YouHodler renforce sa présence européenne grâce à des solutions Web3 Fintech conformes pour les consommateurs et les entreprises

LAUSANNE, Suisse, 6 février 2024 /PRNewswire/ -- YouHodler, une plateforme fintech Web3 basée en Suisse, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu de la Banque d'Espagne son enregistrement en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP). Grâce à cet enregistrement, YouHodler peut désormais fournir sa gamme de services financiers Web3 innovants aux particuliers et aux entreprises en Espagne, en totale conformité avec les réglementations nationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF).

L'obtention de cet enregistrement VASP renforce l'implantation de YouHodler en Espagne et souligne son engagement en faveur de l'innovation fintech Web3 conforme et sécurisée. Elle complète les autorisations et licences détenues actuellement par l'entreprise dans l'UE, en particulier avant l'entrée en vigueur de la réglementation sur les marchés des crypto-actifs (MiCA).

« Ce succès témoigne de notre volonté de relier de manière transparente la finance traditionnelle et le Web3, tout en faisant de la conformité et de la sécurité nos principes directeurs », a déclaré Ilya Volkov, PDG et co-fondateur de YouHodler. « Dans chaque pays où nous opérons, nous privilégions le travail dans le cadre réglementaire local pour fournir à nos utilisateurs des solutions entièrement conformes, mais en même temps innovantes contribuant au développement de l'ensemble de l'industrie. Cette étape importante témoigne de l'engagement constant de YouHodler et ouvre la voie à une expansion continue en Europe et dans d'autres régions.

Joan Gutiérrez Calvo, conseiller juridique de YouHodler en Espagne, a déclaré : « L'enregistrement du VASP auprès de la Banque d'Espagne est un vote de confiance retentissant dans les opérations de YouHodler. Pour nos clients, particuliers et entreprises espagnols, cela signifie non seulement un accès à la technologie de pointe de YouHodler, mais aussi un niveau supplémentaire de confiance et de sécurité. »

Disponible dans plus de 60 pays à travers le monde, la suite complète de services fintech Web3 de YouHodler est conçue pour permettre une connexion transparente entre les services financiers en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaie. La plateforme offre un outil puissant qui aide les investisseurs à tirer parti de la volatilité des marchés. Avec le ratio prêt-valeur (LTV) le plus élevé du secteur, les retraits bancaires et par carte de crédit et la prise en charge de plus de 50 meilleures pièces en garantie, YouHodler répond à un large éventail de besoins financiers. La société propose également une variété de solutions d'entreprise, permettant à des sociétés telles que des bourses de crypto-monnaies, des portefeuilles numériques et des fournisseurs de paiement numérique au détail d'étendre leurs offres avec le soutien de la technologie avancée de YouHodler. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site https://www.youhodler.com/.

À propos de YouHodler

YouHodler est une plateforme Web3 basée en Suisse qui fournit des solutions Fintech innovantes qui relient les services financiers en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaie avec simplicité, efficacité et transparence. Sa gamme complète d'offres comprend des prêts adossés à des crypto-monnaies, des comptes d'épargne en crypto-monnaies, des accélérateurs de crypto-monnaies innovants et des échanges de devises universels. Conviviale et intuitive pour les consommateurs ordinaires, la plateforme de services complets est également suffisamment évolutive pour permettre d'effectuer des transactions stratégiques avancées sur le marché des crypto-monnaies. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.youhodler.com/.