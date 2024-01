Adamastor recebe certificação da Agência Nacional de Inovação para a idoneidade na prática de atividades de investigação e desenvolvimento

A Adamastor recebeu recentemente o Selo ID: Reconhecimento de idoneidade para a prática de atividades de Investigação e Desenvolvimento, atribuído pela ANI, a Agência Nacional de Inovação.

PORTO, Portugal , 11 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A empresa orgulha-se de pertencer ao grupo de 600 empresas em Portugal que estão certificadas pela Agência Nacional de Inovação com o Selo ID: Reconhecimento de idoneidade para a prática de atividades de Investigação e Desenvolvimento, o qual lhe permite:

assumir uma posição diferenciadora no setor comparativamente à sua concorrência;

fomentar e estabelecer novas parcerias ao nível da investigação e desenvolvimento de projetos de engenharia;

aceder a financiamentos por parte de fundos de apoio à investigação e desenvolvimento.

Adamastor receives certification from the Agência Nacional de Inovação (National Innovation Agency) witch is another step in Adamastor's evolutionary journey.

Este é mais um passo no percurso evolutivo da Adamastor, depois de ter igualmente assumido o seu compromisso para com a Hi-rEV, a agenda para a recuperação do setor de componentes para automóveis, tendo participado, nesse âmbito, na "European Conference on the Structural Integrity of Additively Manufactured Materials".

Através da sua experiência e competência desenvolvidas nas mais diversas áreas da engenharia, a Adamastor dará, assim, o seu contributo para agregar empresas relevantes da indústria automóvel, com o objetivo comum de promover as essenciais mudanças disruptivas no setor, permitindo-lhes adaptar-se e dar uma resposta à altura das exigências estabelecidas para a essencial transição energética.

Sobre a ANI

A Agência Nacional de Inovação tem como principais missões:

Promover a colaboração entre entidades do Sistema Científico e Tecnológico e o meio empresarial;

Reforçar a participação em programas internacionais por parte de empresas e entidades do Sistema Científico e Tecnológico nacional, com vista ao fomento das suas capacidades, competências e resultados;

Financiar a I&D – Inovação & Desenvolvimento, através da gestão de um conjunto de instrumentos de I&D e incentivos à inovação;

Capacitar e valorizar a inovação, contribuindo para o fortalecimento do SNI - Sistema Nacional de Inovação;

Divulgar, a nível nacional e internacional, casos de inovação em Portugal .

