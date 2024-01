شركة Adamastor تحصل على شهادة من الوكالة الوطنية للابتكار (Agência Nacional de Inovação) لمدى ملاءمتها في أنشطة البحث والتطوير

حصلت شركة Adamastor مؤخرًا على ختم الهوية: الاعتراف بالملاءمة لإجراء أنشطة البحث والتطوير من قبل ANI، الوكالة الوطنية للابتكار (Agência Nacional de Inovação).

بورتو، البرتغال, 11 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تفخر الشركة بأن تكون جزءا من مجموعة تضم 600 شركة برتغالية اُعتمدت من قبل الوكالة الوطنية للابتكار (Agência Nacional de Inovação) بختم الهوية: الاعتراف بالملاءمة لإجراء أنشطة البحث والتطوير، الأمر الذي يسمح للشركة:

أن تمتلك مكانة فريدة في القطاع مقارنة بمنافسيها؛

أن تبرم وتقيم شراكات جديدة في مجال بحث وتطوير المشاريع الهندسية؛

أن تحصل على التمويل من الصناديق الداعمة لأنشطة البحث والتطوير.

ويعد هذا الأمر بمثابة خطوة أخرى في رحلة التطوير التي بدأتها Adamastor، وقد جاءت بعد التزام الشركة بجدول أعمال Hi-rEV الذي يسعى إلى إنعاش قطاع قطع غيار السيارات، وأيضًا بعد مشاركتها في مؤتمر "European Conference on the Structural Integrity of Additively Manufactured Materials".

وستساهم Adamastor، من خلال خبرتها وتجاربها العديدة في مجالات هندسية متنوعة، في الجمع بين الشركات ذات الصلة في صناعة السيارات، بغرض تحقيق هدف مشترك لتعزيز التغييرات المختلفة والمهمة في القطاع، مما يمكنها من التكيف والاستجابة للمطالب المحددة لانتقال الطاقة الأساسية.

نبذة عن ANI

تتمثل المهام الرئيسية للوكالة الوطنية للابتكار ANI في:

تعزيز التعاون بين المنظمات في النظام العلمي والتقني وقطاع الأعمال.

تعزيز مشاركة الشركات والكيانات في النظام العلمي والتقني الوطني في البرامج الدولية، بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم ونتائجهم.

توفير الدعم المالي لأنشطة البحث والتطوير R&D والابتكار، من خلال إدارة مجموعة من أدوات البحث والتطوير R&D والحوافز للابتكار.

تمكين وإضافة قيمة إلى الابتكار، والمساعدة في تعزيز SNI نظام الابتكار الوطني ( Sistema Nacional de Inovação ).

الترويج لنماذج الابتكار في البرتغال على المستوى الوطني والدولي.