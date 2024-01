ArcelorMittal utiliza os tablets robustos e confiáveis da Getac para otimizar a produtividade

As soluções integradas Getac F110 e A140 auxiliam a ArcelorMittal France nos processos de digitalização e reforçam seu compromisso com a melhoria das condições de trabalho.

IRVINE, Califórnia, 17 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A ArcelorMittal France, líder mundial em siderurgia e mineração, trabalha com a Getac desde 2020 e reafirma sua confiança nas soluções completas de computação robusta da Getac. Para realizar suas operações de manutenção e produção, a unidade de Dunquerque, França, utiliza não apenas tablets robustos, mas também estações de acoplamento, adaptadores de energia para veículos e antenas remotas fixadas diretamente nas máquinas. Os tablets totalmente robustos F110 e A140 da Getac são confiáveis e adequados para uso em equipamentos de manuseio de materiais sujeitos a fortes vibrações, calor ou poeira, além de uso intensivo da tela.

Como líder mundial em siderurgia e mineração, a ArcelorMittal tem como objetivo produzir aços cada vez mais inteligentes que tenham um impacto positivo nas pessoas e no planeta. Aços criados usando processos inovadores que consomem menos energia, emitem muito menos carbono e reduzem os custos, resultando em materiais mais limpos, fortes e reutilizáveis. Aços para veículos elétricos e infraestruturas de energia renovável que auxiliarão a transformação das sociedades nas próximas décadas.

Com a adoção das soluções integradas Getac F110 e A140 nos últimos três anos, a ArcelorMittal France tem acesso a soluções de TI e acessórios, como estações de acoplamento, carregadores e antenas remotas, bem como uma garantia completa que cobre danos acidentais. A solução total também inclui monitoramento técnico do projeto para adaptar as soluções às necessidades em constante mudança.

O tablet totalmente robusto Getac F110 permite que os usuários da ArcelorMittal trabalhem de maneira eficaz em um ambiente operacional desafiador, graças à sua capacidade de armazenamento de dados, autonomia e conectividade rápida para transferência de dados veloz e eficiente.

Além disso, o tablet totalmente robusto A140 oferece aos funcionários da ArcelorMittal France acesso a uma quantidade máxima de informações graças à sua tela de 14 polegadas, contribuindo para aumentar a produtividade e garantir operações eficientes e ininterruptas, por meio do design com baterias removíveis e intercambiáveis sem necessidade de desligamento.

"Os tablets Getac melhoraram significativamente a disponibilidade de nossa aplicação e equipamento de manuseio de placas. Na verdade, eles eliminaram problemas de perda de rede relacionados ao equipamento, já que podem se conectar à rede 4G/5G", explicou Sébastien Denisselle, gerente do projeto Decarbo Digital da ArcelorMittal France Dunkerque.

Essa conectividade robusta garante que as operações não serão interrompidas por problemas de comunicação, o que é fundamental nesse ambiente operacional. Além disso, os tablets oferecem uma interface amigável e intuitiva que facilita a visualização e uso de diversas aplicações, melhorando consideravelmente a eficiência das equipes em campo. Essa facilidade de uso permite que os operadores adotem a tecnologia rapidamente.

"Temos muito orgulho de apoiar um grande grupo como a ArcelorMittal em sua transformação digital e suas iniciativas para melhorar as condições de trabalho, equipando suas equipes com as soluções robustas e móveis de alto desempenho da Getac", disse Jimmy Lin, diretor da Getac Technology France.

As soluções robustas da Getac selecionadas pela ArcelorMittal oferecem diversas vantagens:

Conectividade aprimorada e disponibilidade contínua graças ao 4G/5G, dois elementos essenciais para realizar operações industriais sem interrupções.

Os tablets robustos A140 de 14 polegadas, oferecendo uma interface que facilita a visualização de documentos.

Os tablets F110 e A140 também oferecem flexibilidade de uso e implantação para operações otimizadas.

A garantia total de ponta a ponta cobra danos acidentais.

"A flexibilidade dos tablets da Getac é uma grande vantagem em ambientes operacionais movimentados. A capacidade de trocar tablets entre diferentes máquinas sem interrupção é um recurso valioso. Isso nos permite responder rapidamente a mudanças de necessidades no campo e otimizar o uso de nossos recursos. "Os tablets Getac desempenham um papel fundamental para melhorar nossa produtividade, eficiência e capacidade de manter operações de alto desempenho, mesmo nas situações mais exigentes", acrescenta Sébastien Denisselle da ArcelorMittal France.

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation é líder global em tecnologia móvel robusta e soluções de vídeo inteligente, incluindo laptops, tablets, software, câmeras corporais, sistemas de vídeo para carros, gerenciamento de evidências digitais e soluções de análise de vídeo empresarial As soluções e serviços da Getac são desenvolvidos para viabilizar experiências extraordinárias para trabalhadores da linha de frente em ambientes desafiadores. Atualmente, a Getac atende clientes em mais de 100 países, abrangendo defesa, segurança pública, ambulância, bombeiros e resgate, serviços públicos, automotivo, recursos naturais, manufatura, transporte e logística Para mais informação, acesse: http://www.getac.com. Participe do blog Getac Industry ou siga a empresa no LinkedIn e YouTube.

Getac e o logotipo da Getac são marcas registradas da Getac Holdings Corporation ou de suas afiliadas. Outras marcas ou marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. ©2024 Getac Technology Corporation.

