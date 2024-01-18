ArcelorMittal, Verimliliği Optimize Etmek için Getac'ın Güvenilir, Sağlam Tabletlerine Güveniyor

Getac F110 ve A140 eksiksiz çözümleri, ArcelorMittal France'ı dijitalleşme süreçlerinin yanı sıra çalışma koşullarını iyileştirmeye olan taahhütlerinde destekliyor.

IRVINE, Kaliforniya, 18 Ocak, 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen çelik ve madencilik şirketi ArcelorMittal France, 2020'den bu yana Getac ile çalışıyor ve Getac'ın eksiksiz ve sağlam bilgi işlem çözümlerine güvenmeye devam ediyor. Bakım ve üretim operasyonlarını gerçekleştirmek için Fransa'daki Dunkirk tesisi yalnızca sağlam tabletleri kullanmakla kalmıyor aynı zamanda yerleştirme istasyonları ve araç güç adaptörlerinin yanı sıra doğrudan makinelere takılmış uzak antenleri kullanıyor. Getac'ın tamamen sağlam F110 ve A140 tabletleri güvenilirdir ve güçlü titreşimler, ısı veya tozun yanı sıra ekranın yoğun kullanımına maruz kalan malzeme işleme ekipmanlarında kullanılmak üzere son derece uygundur.

The fully rugged A140 tablet gives ArcelorMittal France worker the ability to access a maximum of information thanks to its 14-inch screen, and contributes to boosting their productivity for efficient, uninterrupted operations ArcelorMittal France, the world’s leading steel and mining company, has been working with Getac since 2020 and continues to place its trust in Getac's total rugged computing solutions.

Dünyanın önde gelen çelik yapımı ve madencilik şirketi olarak ArcelorMittal, insanlar ve gezegenimiz üzerinde pozitif etkiye sahip daha da akıllı çelikler üretmeyi hedeflemektedir. Daha az enerji tüketerek, daha az karbon salınımı gerçekleştirerek ve masrafları azaltarak daha temiz, güçlü ve yeniden kullanılabilir çeliklere olanak tanıyan yenilikçi işlemlerle üretilmiş çelikler. Gelecek on yıllarda dönüşümlerinde toplulukları destekleyecek, elektrikli araçlara ve yenilenebilir enerji altyapılarına yönelik çelikler.

Geçtiğimiz üç yıl boyunca Getac F110 ve A140 eksiksiz çözümlerini kullanması sayesinde ArcelorMittal France, IT çözümlerinden ve yerleştirme istasyonları, şarj cihazları ve uzak antenler gibi aksesuarların yanı sıra kazara hasar dahil olmak üzere Eksiksiz Garanti Kapsamından faydalanmakta. Eksiksiz çözüm aynı zamanda çözümleri değişen ihtiyaçlara uyarlamak için teknik servis proje izlemesi de içerir.

Dahası, tamamen sağlam Getac F110 tablet, özellikle veri saklama kapasitesi, otonomisi ve verileri hızlı ve etkin bir şekilde aktarmak için hızlı bağlanabilirliği sayesinde ArcelorMittal kullanıcılarının zorlu bir çalışma ortamında verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Ek olarak tamamen sağlam A140 tablet ArcelorMittal France çalışanına 14 inç ekranı sayesinde maksimum bilgiye ulaşma olanağı tanırken çift çıkarılabilir ve çalışırken değiştirilebilir pil tasarımı sayesinde verimli, kesintisiz çalışmalar için onların üretkenliğini desteklemeye katkıda bulunur.

"Getac tabletleri, plaka elleçleme uygulama ve ekipmanımızın kullanılabilirliğini önemli derecede iyileştirdi. Aslında, 4G/5G ağa bağlanabildikleri için ekipmanla ilişkili ağ kaybı problemlerini ortadan kaldırdılar," şeklinde açıklıyor ArcelorMittal France Dunkerque, Decarbo Dijital Proje Yöneticisi Sébastien Denisselle.

Bu sağlam bağlanabilirlik, operasyonların iletişim problemleri nedeniyle kesilmemesini sağlıyor ve bu, çalışma ortamında çok önemli bir unsur. Ayrıca, tabletler çeşitli uygulamaları görüntülemeyi ve kullanmayı kolaylaştıran kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz sunarak sahadaki ekiplerin verimliliğini önemli derecede iyileştiriyor. Bu kullanım kolaylığı, operatörlerin de teknolojiyi hızlı bir şekilde benimsemesini sağlıyor.

Getac Technology Fransa Direktörü Jimmy Lin, "Dijital dönüşümünde ve ekiplerine yüksek performanslı, mobil Getac sağlam çözümleri sağlayarak çalışma koşullarını iyileştirme çabasında ArcelorMittal gibi büyük bir grubu desteklemekten son derece gurur duyuyoruz," diyor.

ArcelorMittal tarafından seçilen Getac sağlam çözümleri çeşitli avantajlar sunar:

4G/5G sayesinde endüstriyel çalışmaları kesinti olmadan gerçekleştirmek için iki önemli unsur olan iyileştirilmiş bağlanabilirlik ve sürekli kullanılabilirlik.

Belgeleri görüntülemeyi kolaylaştıran bir arayüz sunan 14 inç A140 sağlam tabletler.

F110 ve A140 tabletler ayrıca optimize edilmiş çalışmalar için kullanım ve dağıtım esnekliği sunar.

"Bumper to Bumper" (Geniş Kapsamlı) Eksiksiz Garanti kapsamı, kazara hasarı da kapsar.

"Getac tabletlerin esnekliği yoğun çalışma ortamlarında büyük bir avantaj sağlıyor. Çalışır durumda kalırken farklı makineler arasında tabletleri değiştirebilme özelliği değerli bir kazanç. Bu, sahada değişen ihtiyaçlara hızlı bir şekilde tepki vermemize ve kaynaklarımızın kullanımını optimize etmemize olanak tanıyor. Getac tabletleri, en zorlu durumlarda bile verimliliğimizi, etkililiğimizi ve yüksek performanslı operasyonları sürdürmeye devam etme yeteneğimizi iyileştirme konusunda temel bir rol oynuyor," şeklinde ekliyor ArcelorMittal France'tan Sébastien Denisselle.

Getac Hakkında

Getac Technology Corporation, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılım, giysiye takılan kameralar, araç içi video sistemleri, dijital kanıt yönetimi ve kuruluş video analitik çözümleri dahil olmak üzere sağlam mobil teknoloji ve akıllı video çözümleri konusunda global bir liderdir. Getac'ın çözümleri ve hizmetleri, zorlayıcı ortamlardaki ön saflardaki çalışanlar için olağanüstü deneyimlere olanak tanımak için tasarlanmıştır. Günümüzde Getac savunma, kamu güvenliği, ambulans, yangın ve kurtarma, kamu hizmetleri, otomotiv, imalat, taşıma ve lojistik gibi alanlarda 100'den fazla ülkede müşteriye hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: http://www.getac.com. Getac Endüstri bloguna katılın veya şirketi LinkedIn ve YouTube'da takip edin.

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