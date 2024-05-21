Julie Mehretu 創作的 BMW Art Car 全球首度亮相

巴黎和慕尼黑2024年5月22日 /美通社/ --

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BMW 在巴黎龐比度中心首次向公眾展示第 20 輛 BMW Art Car。該項目由當代藝術家 Julie Mehretu 設計，將 BMW M Hybrid V8 賽車變成表演性的藝術品，延續 BMW Art Car 和競技賽車的悠久傳統。在首度亮相的幾週後，這款最新的 BMW Art Car 將參加勒芒 24 小時耐力賽 (24 Hours of Le Mans)。

Mehretu 表示：「整個 BMW Art Car 項目都是圍繞著發明、想像力，以及推動可能性的極限。我不認為這輛車是用來展覽的。我把它視為勒芒賽的賽車。它是表演性的畫作。這款 BMW Art Car 要到比賽結束才算完成。」

BMW AG 董事會主席 Oliver Zipse 表示：「BMW Art Car 是我們全球文化承諾的重要組成部分。近 50 年來，我們一直與藝術家合作，他們對移動性和設計以及技術和賽車運動同樣著迷。Julie Mehretu 對賽車的願景對於我們的 BMW Art Car 系列有很大貢獻。Julie Mehretu 不只創造了一輛令人驚嘆的 Art Car。她的創意亦激勵我們擴大 Art Car 的文化承諾，宣揚非洲年輕藝術家的創造力。」

這次合作還包括在 2025 年和 2026 年於非洲各個城市舉辦的一系列泛非跨地域媒體工作坊，為藝術家和電影製片人提供支持。

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