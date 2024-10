Com o lançamento da Valia Fashion, a Lectra projeta as marcas e os fabricantes de moda para uma nova era tecnológica

Esta inovadora plataforma digital acelera a sua transição para a Indústria 4.0, transformando a produção de moda e tornando-a mais sustentável

PARIS, 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Lectra apoia a transformação digital e a transição para a Indústria 4.0 das empresas do setor da moda, automóvel e mobiliário.

O Grupo anunciou o lançamento da Valia Fashion, a sua nova plataforma digital, concebida para a indústria da moda. Esta plataforma combina o poder da inteligência artificial e a experiência única da Lectra no setor da moda.

A Valia Fashion conecta, automatiza e agiliza cada etapa da produção de vestuário, desde o processamento de encomendas ao corte de tecido, otimizando a utilização dos materiais. Revoluciona o ecossistema da moda, derrubando as barreiras entre os vários processos de industrialização e produção para melhor satisfazer os requisitos das marcas, dos fabricantes e dos subcontratantes.

Face aos desafios tecnológicos resultantes da transformação de um mercado que requer continuamente uma maior agilidade e controlo dos custos, a transição para a Indústria 4.0 é um fator-chave para o desempenho, a rentabilidade e a sustentabilidade dos processos de produção. Com a Valia Fashion, as marcas, os fabricantes e os subcontratantes da indústria da moda podem adaptar-se mais fácil e rapidamente, independentemente do seu tipo de produção (pequenas, médias e grandes séries, ou produção mediante pedido).

Uma grande inovação tecnológica com recurso à inteligência artificial para responder às inúmeras mudanças que ocorrem no mercado da moda

Com o aumento das compras online, a popularidade dos produtos personalizados, a rápida evolução das tendências, a gestão dispendiosa de stocks e uma maior atenção ao preço, assim como às questões ambientais e sociais, os padrões dos consumidores estão a mudar significativamente, afetando as cadeias de abastecimento e a produção de vestuário. Muitas marcas favorecem agora a produção de pequenas séries, juntamente com e para além das suas coleções sazonais habituais.

Os fabricantes e subcontratantes têm de produzir um maior número de encomendas mais pequenas, o que limita as economias de escala. Têm de ganhar agilidade e controlar os seus custos de produção e, ao mesmo tempo, considerar as questões ambientais. Para que esta transformação seja bem-sucedida, as diferentes partes interessadas, envolvidas na produção, têm de comunicar e processar informações em tempo real. A digitalização torna-se assim essencial para uma colaboração eficaz e preservação da experiência ao nível do setor.

"A Valia Fashion representa um grande avanço tecnológico, uma vez que, graças à inteligência artificial, introduz verdadeiramente os intervenientes da moda numa nova era, a da Indústria 4.0. Ajuda-os a dar um salto em frente que supera qualquer avanço registado nas últimas décadas. No mercado, não há nada que se compare à Valia Fashion. Oferece a toda a indústria da moda uma forma totalmente nova de enfrentar os desafios com que se depara durante a produção", explica Maximilien Abadie, Diretor de Estratégia e Diretor Executivo de Produtos da Lectra.

"Com a Valia Fashion, os nossos clientes poderão agilizar e proteger os seus processos de produção. Beneficiarão de um fluxo de trabalho totalmente automatizado e conectado, tanto internamente como no seu ecossistema. Poderão também otimizar a utilização do nosso equipamento de corte de tecido e o respetivo consumo de material. Combinámos a nossa experiência na indústria da moda com o poder da inteligência artificial para lhes permitir, com a Valia Fashion, colaborar de forma mais eficiente, preservar as suas margens e promover o seu crescimento - ao mesmo tempo que cumprem os requisitos de desenvolvimento sustentável, que são cada vez mais exigentes na indústria da moda."

A Valia Fashion derruba as fronteiras para fazer face ao duplo desafio do desempenho e da sustentabilidade.

Graças a uma profunda compreensão dos vários desafios enfrentados pela indústria da moda, a Lectra fornece, através da Valia Fashion, soluções adaptadas às necessidades específicas de cada tipo de interveniente na indústria. A solução lança os utilizadores numa nova era tecnológica, otimizando os recursos empregues na sala de corte e melhorando a rentabilidade:

Melhoria da colaboração entre todos os intervenientes da cadeia de valor

Graças ao poder da Cloud, à inteligência artificial e a um modelo de dados específico da indústria, a Valia Fashion permite digitalizar todo o fluxo de produção de moda, desde a preparação de encomendas ao corte.

A nossa plataforma digital permite que todas as atividades e intervenientes - tanto marcas como subcontratantes - se libertem das restrições geográficas e otimizem conjuntamente as suas operações. Ao conectar todos os processos, a organização do trabalho torna-se mais fácil, o trabalho manual é reduzido e a atribuição de recursos é otimizada para garantir a máxima eficiência.

Cada membro do ecossistema beneficia de uma melhor visibilidade das operações atuais e futuras, bem como de uma melhor estimativa e controlo do material utilizado

A Valia Fashion analisa e otimiza automaticamente o desempenho da sala de corte e dos recursos associados, graças a uma perspetiva abrangente, centralizada, segura e partilhada do processo.

Mede o impacto ambiental da produção de vestuário (estimativa precisa da quantidade de material utilizado) com base em restrições de produção reais.

Graças à utilização das tecnologias da Indústria 4.0 e, especificamente, da inteligência artificial, a Valia Fashion é capaz de processar e interpretar uma quantidade de dados sem precedentes, otimizando assim a produção e facilitando a tomada de decisões informadas em tempo real. Atingiu-se um novo nível no desempenho e competitividade industrial.

Sobre a Lectra:

Considerada uma das principais intervenientes nos mercados da moda, automóvel e mobiliário, a Lectra contribui para a revolução da Indústria 4.0 com ousadia e paixão, integrando plenamente a RSE (Responsabilidade Social Empresarial) na sua estratégia global.

O Grupo oferece soluções de inteligência industrial que possibilitam a transformação digital das empresas que serve. Com o seu software, equipamento de corte, soluções de análise de dados e serviços associados, a Lectra ajuda os seus clientes a derrubar barreiras e a libertar o seu potencial. O Grupo orgulha-se em afirmar que os seus 3000 funcionários são movidos por três valores fundamentais: visão, confiança e inovação entusiasta.

Fundada em 1973, a Lectra reportou receitas no valor de 478 milhões de euros em 2023. A Lectra está cotada na Euronext, estando incluída nos seguintes índices: CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders and ENT PEA-PME 150.

