Einführung von Valia Fashion: Lectra ermöglicht Brands und Herstellern der Bekleidungsindustrie den Einstieg in eine neue technologische Ära

Die innovative digitale Plattform beschleunigt den Übergang zur Industrie 4.0, indem sie die Bekleidungsproduktion modernisiert und nachhaltiger macht

PARIS, 10. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Lectra unterstützt die digitale Transformation und den Übergang zur Industrie 4.0 von Bekleidungs-, Automobil- und Möbelunternehmen.

Die Lectra Gruppe kündigt die Einführung von Valia Fashion an, einer neuen digitalen Plattform für die Bekleidungsindustrie. Die Plattform kombiniert die Leistungsfähigkeit Künstlicher Intelligenz mit dem einzigartigen Know-how von Lectra im Bereich Bekleidung.

Lectra - Launch of Valia Fashion

Valia Fashion revolutioniert die Bekleidungsbranche. Die Plattform verbindet, automatisiert und optimiert die verschiedenen Produktionsstufen der Bekleidungsfertigung – von der Auftragsbearbeitung bis zum Stoffschnitt – in einer einzigen, automatisierten Plattform. Durch die verbesserte Materialnutzung optimiert Valia Fashion die gesamte Wertschöpfungskette. So schafft die Plattform eine nahtlose Verbindung zwischen Brands, Herstellern und Zulieferern, um den Anforderungen aller Beteiligten besser gerecht zu werden.

Angesichts der technologischen Herausforderungen, die durch die Transformation eines Marktes entstehen, der zunehmend Agilität und Kostenkontrolle erfordert, ist der Übergang zu Industrie 4.0 entscheidend für die Leistung, Rentabilität und Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen. Mit Valia Fashion können sich Brands, Hersteller und Zulieferer in der Bekleidungsbranche leichter und schneller anpassen, unabhängig von der Art ihrer Produktion (kleine, mittlere oder große Serien oder On-Demand-Produktion).

Eine bedeutende technologische Innovation auf Basis künstlicher Intelligenz, die den vielfältigen Veränderungen im Bekleidungsmarkt gerecht wird

Mit dem boomenden Onlinehandel, der steigenden Nachfrage nach personalisierten Produkten, der rasanten Entwicklung von Trends, der kostspieligen Lagerverwaltung und dem verstärkten Fokus auf Preisen sowie Umwelt- und Sozialfragen verändern sich die Konsumgewohnheiten von Verbrauchern grundlegend. Das wirkt sich merklich auf Lieferketten und die Bekleidungsproduktion aus, weshalb viele Brands nun neben ihren üblichen Saisonkollektionen bevorzugt Kleinserien produzieren.

Hersteller und Zulieferer stehen außerdem mehr, aber dafür kleineren Aufträgen entgegen, was Skaleneffekte mindert. Deshalb müssen Akteure in der Bekleidungsindustrie agiler werden und ihre Produktionskosten strenger kontrollieren. Gleichzeitig stehen sie in der Pflicht, sich zielführend mit Umweltfragen auseinanderzusetzen. Um diesen Wandel erfolgreich zu meistern, müssen die verschiedenen an der Produktion beteiligten Akteure in Echtzeit kommunizieren und Informationen verarbeiten können. Digitalisierung ist daher unerlässlich, um zukünftig effektiv zusammenzuarbeiten und das Branchenwissen zu bewahren.

„Valia Fashion ist ein bedeutender technologischer Durchbruch, da es dank Künstlicher Intelligenz die Akteure der Bekleidungsbranche wahrhaftig in eine neue Ära, nämlich die der Industrie 4.0, führt. Valia Fashion wird dazu beitragen, einen Sprung nach vorne zu machen, der über alle Fortschritte der letzten Jahrzehnte hinausgeht. Zu Valia Fashion gibt es kein Pendant auf dem Markt. Es bietet der gesamten Bekleidungsindustrie eine völlig neue Möglichkeit, die Herausforderungen in der Produktion zu meistern", erklärt Maximilien Abadie, Chief Strategy Officer und Chief Product Officer bei Lectra.

„Mit Valia Fashion optimieren und sichern unsere Kunden ihre Produktionsprozesse. Sie profitieren von einem vollständig automatisierten und vernetzten Arbeitsablauf sowohl intern als auch innerhalb ihres Ökosystems. Mit dem Einsatz unserer Zuschnittsysteme optimieren sie außerdem Stoffschneideanlagen und ihren Materialverbrauch. Wir haben unser Know-how aus der Bekleidungsindustrie mit den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz kombiniert, um unseren Kunden mit Valia Fashion zu ermöglichen, effizienter zusammenzuarbeiten, ihre Gewinnspannen zu erhalten und ihr Wachstum zu steigern – und gleichzeitig die Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung zu erfüllen, die in der Bekleidungsindustrie immer wichtiger werden."

Valia Fashion überwindet Grenzen, um die doppelte Herausforderung von Leistung und Nachhaltigkeit zu meistern

Dank seines tiefgreifenden Verständnisses der verschiedenen Hürden, denen sich die Bekleidungsindustrie gegenübersieht, bietet Lectra mit Valia Fashion Lösungen an, die an die spezifischen Bedürfnisse aller Akteure der Branche angepasst sind. Die Lösung führt die Anwender in ein neues technologisches Zeitalter, optimiert die in der Zuschnittabteilung eingesetzten Ressourcen und verbessert die Rentabilität:

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren der Wertschöpfungskette

Mit einer leistungsfähigen Cloud, Künstlicher Intelligenz und einem branchenspezifischen Datenmodell ermöglicht Valia Fashion die Digitalisierung des gesamten Produktionsflusses in der Bekleidungsbranche, von der Auftragsvorbereitung bis zum Zuschnitt.

Die digitale Plattform erlaubt es alle Aktivitäten und Akteuren – sowohl den Brands als auch den Subunternehmern –, sich von geografischen Beschränkungen zu befreien und ihre Aktivitäten gemeinsam zu optimieren. Durch die Verknüpfung aller Prozesse wird die Arbeitsorganisation vereinfacht, die Ressourcenzuweisung optimiert und manuelle Arbeiten werden reduziert, um maximale Effizienz zu gewährleisten.

Jedes Mitglied des Ökosystems profitiert sowohl von einer besseren Sichtbarkeit aktueller und zukünftiger Vorgänge als auch von einer besseren Einschätzung und Rückverfolgbarkeit des verwendeten Materials

Valia Fashion analysiert und optimiert automatisch die Leistung der Zuschnittabteilung und der zugehörigen Ressourcen mithilfe eines vollständigen, zentralisierten, sicheren und gemeinsam genutzten Überblicks über den Prozess.

Zudem misst Valia Fashion die Umweltauswirkungen der Bekleidungsproduktion (genaue Schätzung der verbrauchten Materialmenge) auf der Grundlage realer Produktionszwänge.

Dank des Einsatzes von Industrie 4.0-Technologien und insbesondere Künstlicher Intelligenz ist Valia Fashion in der Lage, eine beispiellose Menge an Daten zu verarbeiten und zu interpretieren. Dadurch lassen sich die Produktion optimieren und fundierte Entscheidungen in Echtzeit treffen. So wird ein neues Maß an industrieller Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit erreicht.

Weitere Informationen zu Valia Fashion unter: www.lectra.com/valia-fashion

Über Lectra:

Lectra ist ein wichtiger Akteur der Bekleidungs-, Automobil- und Möbelbranche. Durch die vollständige Integration von Corporate Social Responsibility (CSR) in seine globale Strategie treibt das Unternehmen die Industrie 4.0-Revolution mit Mut und Leidenschaft voran.

Die Gruppe bietet intelligente Industrielösungen, die die digitale Transformation von Unternehmen erleichtern. Mit seiner Software, Zuschnittsystemen, Datenanalyselösungen und zugehörigen Serviceleistungen unterstützt Lectra seine Kunden dabei, Grenzen zu erweitern und ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Die Gruppe ist stolz auf ihre 3000 Mitarbeiter, die die drei zentralen Werte leben: Offenheit, Partner des Vertrauens und Leidenschaft für Innovation.

Lectra wurde 1973 gegründet und verzeichnete im Jahr 2023 einen Umsatz von 478 Millionen Euro. Das Unternehmen ist an der Euronext in den folgenden Indizes notiert: CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders and ENT PEA-PME 150. Weitere Informationen finden Sie auf lectra.com.

