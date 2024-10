Avec le lancement de Valia Fashion, Lectra propulse les marques et les fabricants de mode dans une nouvelle ère technologique

Cette plateforme digitale révolutionnaire accélère la transition vers l'Industrie 4.0 pour transformer la production de vêtements et renforcer sa durabilité

PARIS, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lectra facilite la transformation digitale et le passage à l'Industrie 4.0 des acteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement.

Le Groupe annonce le lancement de Valia Fashion, sa nouvelle plateforme digitale destinée aux acteurs de l'industrie de la mode. Elle combine la puissance de l'intelligence artificielle et l'expertise unique de Lectra dans le secteur de la mode.

Valia Fashion connecte, automatise et fluidifie les étapes de production des vêtements, du traitement des commandes à la découpe des textiles, tout en optimisant l'utilisation de la matière. Elle révolutionne l'écosystème de la mode en décloisonnant les différentes activités d'industrialisation et de production, pour répondre pleinement aux besoins des marques, des fabricants et des sous-traitants.

Face aux défis techniques posés par la transformation d'un marché qui exige toujours plus d'agilité et une maitrise des coûts, le passage à l'industrie 4.0 constitue un élément clé de performance, de rentabilité et de durabilité des modes de production. En adoptant Valia Fashion, les marques, les fabricants et les sous-traitants de l'industrie de la mode vont pouvoir s'adapter plus aisément et plus rapidement quel que soit leur type de production (petites, moyennes et grandes séries, et à la demande).

Une avancée technologique majeure, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour répondre aux multiples bouleversements sur le marché de la mode

Avec l'essor des achats en ligne, la recherche de produits personnalisés, l'évolution rapide des tendances, la gestion couteuse des stocks et l'attention accrue au prix comme aux aspects environnementaux et sociaux, les manières de consommer se modifient profondément, impactant les chaines logistiques et la production de vêtements. Désormais, de très nombreuses marques privilégient la production de petites séries, en parallèle et en complément des collections saisonnières traditionnelles.

Fabricants et sous-traitants doivent mettre en production des commandes plus nombreuses avec des volumes inférieurs, ce qui réduit les possibilités d'économies d'échelle. Ils doivent gagner en agilité, maitriser leurs coûts de revient tout en adressant des enjeux environnementaux. Pour mener à bien cette transformation, les différents métiers impliqués dans la production ont besoin d'échanger et de traiter des informations en temps réel. La digitalisation devient alors indispensable pour collaborer efficacement et préserver les savoir-faire.

« Valia Fashion représente une rupture technologique majeure car, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, elle va réellement faire entrer les acteurs de la mode dans une nouvelle ère, celle de l'Industrie 4.0. Ils vont pouvoir réaliser un bond en avant sans commune mesure avec les évolutions de ces dernières décennies. Notre offre Valia Fashion n'a aucun équivalent sur le marché. Elle apporte à toute l'industrie de la mode une solution totalement inédite pour résoudre l'ensemble des défis auxquels elle doit faire face pour produire », indique Maximilien Abadie, Chief Strategy Officer and Chief Product Officer de Lectra.

« Avec Valia Fashion, nos clients vont pouvoir fluidifier et sécuriser les processus de production. Ils bénéficieront d'un flux de travail totalement automatisé et connecté en interne et au sein de leur écosystème. Ils seront en outre en mesure d'optimiser l'utilisation de nos équipements de découpe du tissu et leur consommation matière. Nous avons combiné notre expertise du secteur de la mode et les apports de l'intelligence artificielle pour leur permettre, avec Valia Fashion, de collaborer plus efficacement, de préserver leurs marges et de favoriser leur croissance - tout en répondant aux exigences de développement durable, qui sont de plus en fortes dans l'industrie de la mode ».

Valia Fashion casse les silos pour relever le double défi de performance et de durabilité

Grâce à une compréhension fine des différents défis rencontrés par les acteurs de la mode, Lectra apporte, avec Valia Fashion, des réponses adaptées aux besoins spécifiques de chaque typologie d'acteurs dans l'industrie de la mode. La solution propulse ses utilisateurs dans une nouvelle ère technologique pour optimiser les ressources utilisées dans la salle de coupe et améliorer la profitabilité :

La collaboration entre tous les acteurs de la chaîne de valeur est facilitée

Grâce à la puissance du cloud, de l'intelligence artificielle et un modèle de données métier, Valia Fashion rend possible la digitalisation de tout le flux de production des vêtements depuis la préparation des commandes jusqu'à l'exécution de la coupe.

La plateforme digitale permet à tous les métiers et tous les acteurs - qu'il s'agisse des marques ou de leurs sous-traitants – de s'affranchir des limites géographiques et d'optimiser ensemble les opérations. En interconnectant tous les processus, l'organisation du travail est facilitée, le travail manuel réduit et l'allocation des ressources optimisée pour assurer l'efficacité maximale.

Tous les membres d'un même écosystème bénéficient d'une meilleure visibilité sur les opérations en cours et à venir, et d'une meilleure estimation et traçabilité de la matière utilisée

Valia Fashion analyse et optimise automatiquement les performances de la salle de coupe et les ressources associées grâce à une vue d'ensemble complète, centralisée, sécurisée et partagée de l'activité.

Elle intègre la mesure de l'impact environnemental de la fabrication des vêtements (estimation précise de la quantité de matière utilisée) en se basant sur les contraintes réelles de production.

Grâce à l'utilisation des technologies de l'Industrie 4.0 et plus particulièrement de l'intelligence artificielle, Valia Fashion est capable de traiter et d'interpréter une quantité de données sans précédent pour optimiser la production et prendre des décisions éclairées, en temps réel. Un nouveau palier de performance industrielle et de compétitivité est franchi.

Pour en savoir plus sur Valia Fashion, cliquez ici.

À propos de Lectra :

Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement, Lectra contribue au développement de l'Industrie 4.0 avec audace et passion, en intégrant pleinement la Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) à sa stratégie globale.

Le Groupe propose des solutions d'intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui facilitent la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses logiciels, ses équipements de découpe, ses solutions d'analyse de données et ses services associés, Lectra aide ses clients à repousser les frontières et à libérer pleinement leur potentiel. Ses 3 000 collaborateurs sont guidés par trois valeurs fondamentales, qui font la fierté du Groupe : faire preuve d'ouverture d'esprit, être des partenaires de confiance et innover avec ardeur.

Fondée en 1973, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de 478 millions d'euros en 2023. L'entreprise est cotée sur Euronext où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders and ENT PEA-PME 150.

Pour plus d'informations, visitez lectra.com.

