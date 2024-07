CordenPharma investe 900 milhões de euros na expansão da Transformational Peptide Platform nos EUA e na Europa

A CordenPharma está a fazer um investimento recorde de ~ 900 milhões de euros nos próximos 3 anos na expansão da sua plataforma de peptídeos, tanto nas suas instalações no Colorado , nos EUA, como na Europa. As expansões, abrangendo instalações existentes e novas construções, atenderão aos mais rigorosos padrões técnicos e de qualidade da indústria farmacêutica para fabricação de peptídeos curtos e longos, incluindo os requisitos BLA.





, nos EUA, como na Europa. As expansões, abrangendo instalações existentes e novas construções, atenderão aos mais rigorosos padrões técnicos e de qualidade da indústria farmacêutica para fabricação de peptídeos curtos e longos, incluindo os requisitos BLA. A expansão da unidade do Colorado , EUA, terá como alvo a capacidade adicional de fabricação de peptídeos em larga escala para atender à crescente demanda de peptídeos GLP-1, resultante de vários contratos de fabricação de longo prazo, totalizando ~€ 3 bilhões, com potenciais vantagens.





, EUA, terá como alvo a capacidade adicional de fabricação de peptídeos em larga escala para atender à crescente demanda de peptídeos GLP-1, resultante de vários contratos de fabricação de longo prazo, totalizando ~€ 3 bilhões, com potenciais vantagens. Na Europa, a CordenPharma construirá um local novo para o desenvolvimento e fabricação de peptídeos de pequeno a grande porte, integrado à sua rede global de instalações.





Os principais planos de expansão da empresa atuarão como a força motriz por trás da meta de vendas de € 1 bilhão da CordenPharma para sua Plataforma de Peptídeos até 2028, reforçando-a como líder de mercado no fornecimento integrado de serviços de pequeno a grande porte, de APIs a Medicamentos (para Peptídeos Injetáveis e Orais).

BASILEIA, Suíça, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A CordenPharma anunciou seu maior investimento estratégico até o momento, com um investimento comprometido de ~ 900 milhões de euros nos próximos 3 anos para aumentar sua plataforma de tecnologia Peptide. Esses planos de transformação consistem em duas grandes iniciativas de expansão que ocorrem em paralelo nos EUA e na Europa, incluindo instalações existentes e novas construções projetadas e construídas de acordo com os padrões técnicos e de qualidade mais rigorosos da indústria farmacêutica para fabricação de peptídeos curtos e longos, incluindo requisitos de Pedidos de Licença Biológica (BLA).

[Photo by CordenPharma] Large-scale peptide manufacturing in CordenPharma Colorado (USA).

A expansão dos EUA envolve trazer capacidade adicional de Peptídeos para a unidade da CordenPharma Colorado com a construção planejada de uma nova instalação de fabricação em larga escala e um aumento adicional nos trens de fabricação na instalação existente. Este é o resultado do rápido aumento da demanda no mercado de medicamentos agonistas do Peptídeo 1 semelhante ao Glucagon (GLP-1) para Diabetes e Obesidade, e resulta de contratos múltiplos, de longo prazo e plurianuais, totalizando ~€ 3 bilhões, com potenciais vantagens.

A expansão europeia centra-se na construção de uma nova instalação greenfield de última geração, com o objetivo de criar capacidade adicional de Peptídeos para atender os clientes desde a fabricação clínica inicial até a fabricação comercial em estágio avançado. O novo local estará localizado no coração da Europa, totalmente integrado na rede de instalações existentes da CordenPharma.

Em 2022, a CordenPharma foi adquirida pela Astorg, uma empresa líder pan-europeia de private equity, e seus ambiciosos planos de crescimento visam ajudar a empresa a atingir sua marca de vendas de ~€ 1 bilhão para sua pioneira Peptide Platform e ~€ 1,8 bilhão de receita total do grupo até 2028. Após a conclusão, as novas construções serão totalmente integradas à sua excelente rede de instalações de fabricação de cGMP de classe mundial, juntamente com o suporte técnico e regulatório dedicado por equipes de especialistas necessárias para proteger as cadeias de suprimentos dos inovadores com serviços totalmente integrados de pequena a grande escala, de APIs a Medicamentos.

O Dr. Michael Quirmbach, Presidente e CEO do Grupo CordenPharma, comenta: "Esses investimentos fortalecerão profundamente nossa capacidade de fornecer apoio valioso e muito necessário aos inovadores para o benefício dos pacientes. Estamos honrados pela confiança que nossos clientes depositaram em nós para fornecer terceirização especializada para grandes contratos plurianuais, e nossa equipe tem orgulho de contribuir com décadas de experiência em fabricação de peptídeos para esses novos medicamentos transformadores. Além disso, o forte compromisso e apoio de nossa acionista Astorg demonstra sua visão estratégica para que a CordenPharma se torne a CDMO líder para modalidades complexas, como Peptídeos, oferecendo serviços de ponta a ponta totalmente integrados de APIs a Medicamentos (para Peptídeos Injetáveis e Orais)."

O Dr. Signe Michel, Diretor Administrativo da Astorg, comenta: "Estamos orgulhosos do que Michael e a equipe da CordenPharma alcançaram através de sua busca pela excelência operacional, atendimento ao cliente e crescimento ambicioso. Estamos entusiasmados com as oportunidades que temos pela frente e para fortalecer ainda mais a oferta de peptídeos da empresa em todo o ciclo de vida e cadeia de valor do medicamento."

Judith Charpentier, Co-Head Flagship Fund e Head of Healthcare da Astorg, comenta: "A CordenPharma tem uma oportunidade única de reforçar sua posição de liderança em peptídeos com capacidade e desempenho incomparáveis na fabricação em larga escala. Com o histórico comprovado da empresa e a nossa experiência como investidor em serviços farmacêuticos, estamos confiantes de que o nosso mais recente compromisso ajudará a empresa a aproveitar esta oportunidade."

Sobre a CordenPharma

A CordenPharma é uma parceira da CDMO que apoia inovadores de biotecnologia e farmacêutica de modalidades complexas no avanço de seu ciclo de vida de desenvolvimento de medicamentos. Aproveitando a experiência coletiva das equipes em toda a sua rede de instalações globalmente integradas, a CordenPharma fornece serviços de terceirização sob medida que abrangem toda a cadeia de suprimentos, desde o desenvolvimento inicial da fase clínica até a comercialização.

Com experiência científica e parceria em seu núcleo, a CordenPharma fornece aos clientes serviços de alto valor e de ponta a ponta com foco estratégico em Peptídeos, Oligonucleotídeos, Excipientes Lipídicos personalizados, NanoPartículas Lipídicas (LNPs), Injetáveis estéreis e o amplo fornecimento de Pequenas Moléculas (Potência Altamente Potente e Regular).

O Grupo CordenPharma é composto por 11 instalações em toda a Europa e América do Norte. No exercício de 2023, a organização gerou vendas de € 880 milhões e tinha mais de 3.000 funcionários.

Visite cordenpharma.com para obter mais informações Eu sigo a CordenPharma no LinkedIn.

Sobre a Astorg

A Astorg é uma empresa europeia de private equity com mais de 22 mil milhões de euros em ativos sob gestão. A Astorg trabalha com empreendedores e equipes de gestão para adquirir empresas globais líderes de mercado, com sede principalmente na Europa, fornecendo-lhes a orientação estratégica, a governança e o capital de que precisam para atingir suas metas de crescimento. Com uma cultura empresarial distinta, uma perspectiva de longo prazo para os acionistas e um corpo de tomada de decisão enxuto, a Astorg possui uma valiosa experiência no setor de saúde, software e tecnologia, serviços empresariais e empresas industriais de base tecnológica. A Astorg tem escritórios em Londres, Paris, Nova York, Frankfurt, Milão e Luxemburgo.

Para mais informações sobre a Astorg: www.astorg.com | Siga a Astorg no LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2461709/CordenPharma_Peptide_Expansion_Press_Release_16_July_2024___Photo_by_CordenPharma___Large_scale_pept.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1173757/CordenPharma_Logo_New.jpg