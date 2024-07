CordenPharma investit 900 millions d'euros dans une plateforme transformationnelle de peptides Expansion aux États-Unis et en Europe

CordenPharma réalise un investissement record d'environ 900 millions d'euros au cours des trois prochaines années pour développer sa plateforme de peptides, à la fois sur son site du Colorado (États-Unis) et en Europe . Les extensions, qui concernent à la fois les installations existantes et les nouvelles constructions, répondront aux normes techniques et de qualité les plus strictes de l'industrie pharmaceutique pour la fabrication de peptides courts et longs, y compris les exigences BLA.





BÂLE, Suisse, July 16, 2024 /PRNewswire/ -- CordenPharma a annoncé son plus important investissement stratégique à ce jour, avec un engagement de dépenses d'environ 900 millions d'euros au cours des trois prochaines années pour développer sa plateforme technologique de peptides. Ces plans de transformation consistent en deux grandes initiatives d'expansion menées en parallèle aux États-Unis et en Europe, comprenant à la fois des installations existantes et de nouvelles constructions conçues et construites conformément aux normes techniques et de qualité les plus strictes de l'industrie pharmaceutique pour la fabrication de peptides courts et longs, y compris les exigences des demandes de licence de produits biologiques (BLA).

[Photo by CordenPharma] Large-scale peptide manufacturing in CordenPharma Colorado (USA).

L'expansion aux États-Unis consiste à augmenter la capacité de production de peptides sur le site de CordenPharma au Colorado grâce à la construction prévue d'une nouvelle usine de fabrication à grande échelle et à une augmentation supplémentaire du nombre de trains de fabrication dans l'usine existante. Ceci est le résultat d'une augmentation rapide de la demande sur le marché des médicaments agonistes du Glucagon-like Peptide 1 (GLP-1) pour le diabète et l'obésité, et s'inscrit dans le cadre de contrats multiples, à long terme et pluriannuels totalisant ~3 milliards d'euros, avec des avantages potentiels.

L'expansion européenne est centrée sur la construction d'une nouvelle usine ultramoderne, dans le but de créer une capacité supplémentaire pour les peptides afin de servir les clients depuis les premiers essais cliniques jusqu'à la fabrication commerciale à un stade avancé. Le nouveau site sera situé au cœur de l'Europe et sera entièrement intégré au réseau d'installations existant de CordenPharma.

En 2022, CordenPharma a été rachetée par Astorg, une société de capital-investissement paneuropéenne de premier plan, et ses plans de croissance ambitieux visent à aider l'entreprise à atteindre un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros pour sa plateforme pionnière de peptides, et un chiffre d'affaires total du groupe d'environ 1,8 milliard d'euros d'ici 2028. Une fois achevées, les nouvelles constructions seront entièrement intégrées dans son réseau exceptionnel d'installations de fabrication cGMP de classe mondiale, ainsi que dans le soutien technique et réglementaire dédié par des équipes d'experts nécessaires pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement des innovateurs avec des services entièrement intégrés à petite ou grande échelle, des IPA aux produits pharmaceutiques.

Michael Quirmbach, président-directeur général du groupe CordenPharma, commente : "Ces investissements renforceront considérablement notre capacité à fournir aux innovateurs un soutien précieux et indispensable au bénéfice des patients. Nous sommes honorés de la confiance que nos clients nous accordent en nous confiant l'externalisation de grands contrats pluriannuels, et notre équipe est fière d'apporter des décennies d'expérience dans la fabrication de peptides pour ces nouveaux médicaments transformateurs. En outre, l'engagement fort et le soutien de notre actionnaire Astorg démontrent leur vision stratégique pour que CordenPharma devienne le principal CDMO pour des modalités complexes telles que les peptides, en offrant des services de bout en bout entièrement intégrés, des API aux produits pharmaceutiques (pour les peptides injectables et oraux)".

Signe Michel, directeur général d'Astorg, commente : "Nous sommes fiers de ce que Michael et l'équipe de CordenPharma ont réalisé grâce à leurs efforts en matière d'excellence opérationnelle, de service à la clientèle et de croissance ambitieuse. Nous sommes enthousiastes à l'idée de saisir les opportunités qui s'offrent à nous et de renforcer l'offre de peptides de la société sur l'ensemble du cycle de vie des médicaments et de la chaîne de valeur".

Judith Charpentier, Co-Head Flagship Fund et Head of Healthcare chez Astorg, commente : "CordenPharma a une opportunité unique de renforcer sa position de leader dans le domaine des peptides avec une capacité et une performance inégalées dans la fabrication à grande échelle. Compte tenu des résultats probants de la société et de notre expérience d'investisseur dans les services pharmaceutiques, nous sommes convaincus que notre dernier engagement aidera la société à saisir cette opportunité".

À propos de CordenPharma

CordenPharma est un partenaire CDMO qui soutient les innovateurs biotechnologiques et pharmaceutiques de modalités complexes dans l'avancement du cycle de développement de leurs médicaments. En s'appuyant sur l'expertise collective des équipes de son réseau d'installations intégrées au niveau mondial, CordenPharma fournit des services d'externalisation sur mesure couvrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis le développement de la phase clinique précoce jusqu'à la commercialisation.

Grâce à son expertise scientifique et à ses partenariats, CordenPharma fournit à ses clients des services de bout en bout à forte valeur ajoutée, en mettant l'accent sur les peptides, les oligonucléotides, les excipients lipidiques personnalisés , les nanoparticules lipidiques (LNPs), les produits injectables stériles , ainsi que sur l'offre étendue de petites molécules (à la fois très puissantes et de puissance normale).

Le groupe CordenPharma comprend 11 sites en Europe et en Amérique du Nord. Au cours de l'exercice 2023, l'organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 880 millions d'euros et employait plus de 3 000 personnes.

Veuillez consulter cordenpharma.com pour plus d'informations Je suis CordenPharma sur LinkedIn.

À propos d'Astorg

Astorg est une société européenne de capital-investissement qui gère plus de 22 milliards d'euros d'actifs. Astorg travaille avec des entrepreneurs et des équipes de gestion pour acquérir des entreprises mondiales leaders sur le marché, principalement basées en Europe, en leur fournissant l'orientation stratégique, la gouvernance et les capitaux dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs de croissance. Bénéficiant d'une culture entrepreneuriale distincte, d'une perspective d'actionnaire à long terme et d'un organe de décision allégé, Astorg possède une expertise sectorielle précieuse dans les domaines de la santé, des logiciels et des technologies, des services aux entreprises et des entreprises industrielles basées sur la technologie. Astorg a des bureaux à Londres, Paris, New York, Francfort, Milan et Luxembourg.

Pour plus d'informations sur Astorg : www.astorg.com | Suivez Astorg sur LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2461709/CordenPharma_Peptide_Expansion_Press_Release_16_July_2024___Photo_by_CordenPharma___Large_scale_pept.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1173757/CordenPharma_Logo_New.jpg