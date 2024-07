CordenPharma investiert 900 Millionen Euro in transformative Peptid-Plattform Expansion in den USA und Europa

CordenPharma tätigt in den nächsten drei Jahren eine Rekordinvestition von ca. 900 Mio. € in den Ausbau seiner Peptidplattform, sowohl an seinem Standort in Colorado, USA , als auch in Europa. Die Erweiterungen, die sowohl bestehende Anlagen als auch Neubauten umfassen, werden die strengsten Qualitäts- und technischen Standards der pharmazeutischen Industrie für die Herstellung kurzer und langer Peptide erfüllen, einschließlich der BLA-Anforderungen.





Die Erweiterung des Standorts in Colorado, USA , zielt auf zusätzliche großtechnische Peptidproduktionskapazitäten ab, um die steigende Nachfrage nach GLP-1-Peptiden zu befriedigen, die sich aus mehreren langfristigen Produktionsverträgen im Gesamtwert von ca. 3 Mrd. € ergibt.





In Europa wird CordenPharma einen neuen Standort für die Entwicklung und Herstellung von Peptiden in kleinem bis großem Maßstab errichten, der in sein globales Standortnetz integriert ist.





Die umfangreichen Expansionspläne des Unternehmens werden als treibende Kraft hinter dem Umsatzziel von CordenPharma von 1 Milliarde Euro für seine Peptidplattform bis 2028 stehen und das Unternehmen als Marktführer bei der integrierten Bereitstellung von kleinen bis großen Dienstleistungen von APIs bis hin zu Arzneimitteln (sowohl für injizierbare als auch für orale Peptide) stärken.

BASEL, Schweiz, 16. Juli 2024 /PRNewswire/ -- CordenPharma hat seine bisher größte strategische Investition bekannt gegeben, mit der das Unternehmen in den nächsten drei Jahren rund 900 Millionen Euro für den Ausbau seiner Peptid-Technologieplattform ausgeben will. Diese Umgestaltungspläne bestehen aus zwei großen Expansionsinitiativen, die parallel in den USA und in Europa durchgeführt werden und sowohl bestehende Anlagen als auch Neubauten umfassen, die nach den strengsten Qualitäts- und technischen Standards der pharmazeutischen Industrie für die Herstellung von kurzen und langen Peptiden, einschließlich der Anforderungen für Biologics License Applications (BLA), konzipiert und gebaut werden.

[Photo by CordenPharma] Large-scale peptide manufacturing in CordenPharma Colorado (USA).

Die Expansion in den USA umfasst die Schaffung zusätzlicher Peptidkapazitäten am Standort von CordenPharma in Colorado durch den geplanten Bau einer neuen Großproduktionsanlage und eine zusätzliche Aufstockung der Produktionszüge in der bestehenden Anlage. Dies ist das Ergebnis einer rasch steigenden Nachfrage auf dem Markt für Glucagon-like Peptide 1 (GLP-1)-Agonisten gegen Diabetes und Fettleibigkeit und ist das Ergebnis mehrerer langfristiger, mehrjähriger Verträge im Gesamtwert von ca. 3 Mrd. € mit potenziellen Vorteilen.

Die europäische Expansion konzentriert sich auf den Bau einer neuen, hochmodernen Anlage auf der grünen Wiese mit dem Ziel, zusätzliche Peptidkapazitäten zu schaffen, um Kunden von der frühen klinischen bis zur späten kommerziellen Produktion zu bedienen. Der neue Standort wird sich im Herzen Europas befinden und vollständig in das bestehende Standortnetz von CordenPharma integriert sein.

Im Jahr 2022 wurde CordenPharma von Astorg, einer führenden paneuropäischen Private-Equity-Firma, übernommen. Die ehrgeizigen Wachstumspläne des Unternehmens zielen darauf ab, die Umsatzmarke von ca. 1 Mrd. € für seine bahnbrechende Peptidplattform und einen Gesamtumsatz von ca. 1,8 Mrd. € bis 2028 zu erreichen. Nach der Fertigstellung werden die neuen Gebäude vollständig in das herausragende Netzwerk von cGMP-Produktionsanlagen der Weltklasse integriert sein, zusammen mit der engagierten technischen und regulatorischen Unterstützung durch Expertenteams, die erforderlich sind, um die Lieferketten von Innovatoren mit kleinen bis hin zu großen voll integrierten Dienstleistungen von Wirkstoffen bis hin zu Arzneimitteln zu sichern.

Dr. Michael Quirmbach, Präsident und CEO der CordenPharma Gruppe, kommentiert: "Diese Investitionen werden unsere Fähigkeit, Innovatoren zum Wohle der Patienten wertvolle und dringend benötigte Unterstützung zu bieten, erheblich stärken. Wir fühlen uns geehrt durch das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen, wenn es darum geht, große, mehrjährige Verträge auszulagern, und unser Team ist stolz darauf, seine jahrzehntelange Erfahrung in der Peptidherstellung in diese transformativen neuen Medikamente einzubringen. Darüber hinaus zeigt das starke Engagement und die Unterstützung unseres Anteilseigners Astorg dessen strategische Vision, CordenPharma zum führenden CDMO für komplexe Modalitäten wie Peptide zu machen, indem wir vollständig integrierte End-to-End-Dienstleistungen von APIs bis hin zu Arzneimitteln (sowohl für injizierbare als auch für orale Peptide) anbieten."

Dr. Signe Michel, Geschäftsführerin bei Astorg, kommentiert: "Wir sind stolz auf das, was Michael und das Team von CordenPharma durch ihr Streben nach operativer Exzellenz, Kundenservice und ehrgeizigem Wachstum erreicht haben. Wir freuen uns auf die vor uns liegenden Möglichkeiten und darauf, das Peptidangebot des Unternehmens über den gesamten Lebenszyklus und die gesamte Wertschöpfungskette von Arzneimitteln weiter zu stärken.

Judith Charpentier, Co-Head Flagship Fund und Head of Healthcare bei Astorg, kommentiert: "CordenPharma hat die einmalige Gelegenheit, seine Führungsposition bei Peptiden mit unübertroffenen Kapazitäten und Leistungen in der Großproduktion zu stärken. Angesichts der nachgewiesenen Erfolgsbilanz des Unternehmens und unserer Erfahrung als Investor im Bereich der pharmazeutischen Dienstleistungen sind wir zuversichtlich, dass unser jüngstes Engagement dem Unternehmen helfen wird, diese Chance zu ergreifen.

Über CordenPharma

CordenPharma ist ein CDMO-Partner, der Biotech- und Pharmainnovatoren komplexer Modalitäten bei der Weiterentwicklung des Lebenszyklus ihrer Arzneimittelentwicklung unterstützt. CordenPharma nutzt das kollektive Fachwissen der Teams seines weltweit integrierten Standortnetzwerks und bietet maßgeschneiderte Outsourcing-Dienstleistungen für die gesamte Lieferkette, von der frühen klinischen Entwicklungsphase bis zur Vermarktung.

Mit wissenschaftlichem Fachwissen und Partnerschaften im Mittelpunkt bietet CordenPharma seinen Kunden hochwertige End-to-End-Dienstleistungen mit strategischem Schwerpunkt auf Peptiden, Oligonukleotiden, maßgeschneiderten Lipid Hilfsstoffen, Lipid NanoPartikeln (LNPs), sterilen Injektionspräparaten und dem umfangreichen Angebot an kleinen Molekülen (sowohl hochwirksam als auch mit normaler Potenz).

Die CordenPharma-Gruppe besteht aus 11 Standorten in Europa und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 880 Millionen Euro und beschäftigte über 3.000 Mitarbeiter.

Über Astorg

Astorg ist ein europäisches Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 22 Milliarden Euro. Astorg arbeitet mit Unternehmern und Managementteams zusammen, um marktführende, globale Unternehmen mit Hauptsitz in Europa zu erwerben, und bietet ihnen die strategische Beratung, die Unternehmensführung und das Kapital, das sie benötigen, um ihre Wachstumsziele zu erreichen. Mit einer ausgeprägten Unternehmenskultur, einer langfristigen Aktionärsperspektive und einem schlanken Entscheidungsgremium verfügt Astorg über wertvolle Branchenkenntnisse in den Bereichen Gesundheitswesen, Software und Technologie, Unternehmensdienstleistungen und technologiebasierte Industrieunternehmen. Astorg hat Büros in London, Paris, New York, Frankfurt, Mailand und Luxemburg.

