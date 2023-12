Forças globais de inovação na incubação reúnem-se em Lingang para o World Top-Performing Incubator Forum 2023

XANGAI, 12 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- O World Top-Performing Incubator Forum 2023, subordinado ao tema "A inovação incuba o futuro", realizou-se na Nova Área de Lingang, de 5 a 6 dezembro. Chen Jinshan, membro da Comissão Permanente do Comité Municipal de Xangai do Partido Comunista Chinês, Secretário do Comité de Trabalho do Partido da Nova Área de Lingang, Diretor da Administração da Nova Área de Lingang, afirmou durante a cerimónia de abertura que a Nova Área de Lingang está a promover a liderança da inovação científica e tecnológica, atraindo as principais instituições de incubação, capitais de risco e outros recursos globais de tecnologia científica, aprofundando a incubação de inovações tecnológicas e a cooperação, e acelerando o desenvolvimento da "Cidade da Inovação e do Empreendedorismo".

Este fórum foi inaugurado por Yuan Guohua, Subsecretário do Comité de Trabalho do Partido da Nova Área de Lingang, Secretário do Comité do Partido e Presidente do Lingang Group, Zhao Jian, Engenheiro-chefe da Comissão de Ciência e Tecnologia de Xangai, Xi Lifeng, membro da Comissão Permanente da SJTU do Partido Comunista Chinês, e vice-presidente da Universidade Jiao Tong de Xangai, Xu Tian, professor catedrático da cadeira de Genética e vice–presidente da Universidade de Westlake, e Ali Amin, cofundador e CEO da UBI Global.

Wu Xiaohua, Subsecretário da Comissão Permanente do Partido da Administração da Nova Área de Lingang e Inspetor de primeira classe da Nova Área de Lingang, e Weng Kaining, Subsecretário da Comissão do Partido e Presidente do Lingang Group, juntamente com líderes das principais incubadoras, tais como Lingang Science and Technology Investment, MiraclePlus Shanghai Alumni Center, ATLATL Center for Innovation & Research, PNP China, XNode, SIMIC InnoSpring, Casstar, AMl (Advanced Materials Incubator), Step Fund, P4 Precision Medicine Accelerator, CodeBase e Start-UpChile, estabeleceram conjuntamente a Aliança Internacional de Incubação e Sinergias de Inovação ("International Innovation Synergy and Incubation Alliance") e deram autorização à Iniciativa de Cooperação da Aliança Internacional de Incubação e Sinergias de Inovação ("Cooperation Initiative of International Innovation Synergy and Incubation Alliance") para lançar iniciativas e propostas a todos os talentos em todo o mundo.

A SYNLINX lançou a sua marca e celebrou um contrato com os primeiros parceiros e empresas. Foram criadas a "SYNLINX Semiconductor" e a "SYNLINX Life Science and Technology" para capacitar as start-ups de tecnologia.

O primeiro lote do centro de prova de conceito para a tecnologia de fronteira deu a conhecer os projetos do seu primeiro grupo. Imensos recursos de alto nível tanto da universidade SJTU como do Lingang Group foram integrados para criar um centro futurista de prova de conceito para as tecnologias industriais de fronteira.

Na cerimónia de abertura, os oradores principais foram Frederico Lourenço da Flagship Pioneering, Ali Amin da UBI Global, Handson Gilford da The Foundry, Xi Lifeng da SJTU e Xu Tian da Universidade de Westlake.

No painel intitulado "Modelos de inovação e desafios para as incubadoras globais" (Innovation Models and Challenges for Global Incubators), os membros do painel foram de opinião de que as incubadoras, na qualidade de um sistema de apoio crucial à inovação, alcançaram aplicação efetiva e a atenção de todo o mundo.

Realizaram-se ainda os seminários especializados intitulados "Um olhar atento às principais métricas do sucesso" (A Deep Dive into Key Metrics for Success), "Incubação de inovação e investimento por parte de grandes empresas" (Innovation Incubation and Investment by Large Enterprises), "O capital capacita a incubação no setor das ciências da vida" (Capital Empowers Incubation for Life Science Industry) e "Novo modelo de incubação avançada" (New Model for Advanced Incubation).

Este fórum foi apresentado pela Administração da Zona de Comércio Livre Piloto da Área Especial de Lingang da China (Xangai), pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Município de Xangai e pelo Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd, e organizado pelo Centro de Inovação Tecnológica de Xangai, pela Shanghai Lingang Economic Development Group Technology Investment Co., Ltd, pela Stepholdings Co., Ltd, Co e pela Associação de Incubação de Empresas de Xangai (Shanghai Business Incubation Association, STBIA).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2296977/4B7A912F_2B75_4948_B1FB_641FF7D541A5.jpg