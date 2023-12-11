Küresel Kuluçka İnovasyon Güçleri Lingang'da Dünyanın En İyi Performanslı Kuluçka Forumu 2023 için bir araya geliyor

ŞANGHAY, 12 Aralık 2023 /PRNewswire/-- 5-6 Aralık tarihleri arasında "Innovation Incubates the Future" temasıyla dünyanın en iyi performans gösteren kuluçka forumu 2023 Lingang Yeni Alanı'nda düzenlendi. CPC Shanghai Municipal komitesinin Daimi Komitesi üyesi, Lingang Yeni Alan Partisi Çalışma Komitesi Sekreteri Chen Jinshan, Lingang Special açılış töreninde Lingang New Area'nın bilimsel ve teknolojik yenilikçiliğin liderliğini desteklediğini, en üst kuluçka kurumlarını, girişim başkentlerini ve diğer küresel bilim-teknoloji kaynaklarını çektiğini, üst düzey teknolojik yenilikçilik kuluçka ve işbirliğini derinleştirdiğini ve "yenilikçilik ve girişimcilik şehri" gelişimini hızlandırdığını söyledi.

Lingang Guohua New Area Parti Çalışma Komitesi Başkan Yardımcısı, Parti Komitesi Sekreteri ve Lingang Group Başkanı, Zhao Jian ve Shanghai Science Teknoloji Komisyonu Baş Mühendisi, Xi Lifeng, CPC SJTU Daimi Komitesi üyesi ve Shanghai Jiao Tong Üniversitesi Başkan Yardımcısı, Xu Tian, Genetik Başkanı ve Westlake Üniversitesi Başkan Yardımcısı, Ali Amin, Kurucu ve UBI Global CEO'su bu forumu açtı.

Wu Xiaohua, Lingang Yeni Alan Yönetimi Parti Çalışma Komitesi Başkan Yardımcısı ve Lingang Yeni Alanının Birinci Sınıf Müfettişi ve Weng Kaining Lingang Group, Lingang Science ve Teknoloji Yatırımı, MiraclePlus Shanghai Alumni Center, İnovasyon ve Araştırma için ATLATL Center, PNP Çin, XNode, SIMIC InnoSpring, Casstar, AMl (Gelişmiş Malzemeler İnkübatörü), Adım Fonu, P4 Hassas Tıp Hızlandırıcı, ve CodeBase Start-UpChile, "International Innovation Synergy and Incubation Alliance" (Uluslararası İnovasyon Sinerji ve İnkübasyon İttifakı) ortaklaşa kurdu ve tüm dünyadaki tüm yeteneklere girişim ve öneriler sunmak için "Cooperation Initiative of International Innovation Synergy ve Kuluçka İttifakını" piyasaya sürdü.

SYNLINX markasını piyasaya sürdü ve ilk yerleşik işletme ve ortaklarıyla sözleşme imzaladı. "SYNLINX yarı iletken" ve "SYNLINX Life Science and Technology" teknoloji girişimlerini güçlendirmek için kurulmuştur.

Frontier Technology için Proof-of-Concept Center'ın ilk grubu ilk grup projelerini piyasaya sürdü.Frontier industrial Technologies için fütüristik bir konsept kanıtı merkezi oluşturmak için hem SJTU hem de Lingang Group'un çok üst düzey kaynakları entegre edilmiştir.

Açılış töreninde, Flagship Pioneering'den Frederico Lourenco, Foundry'den Ali Amin UBI Global,Handson Gilford, 'den Xi Lifeng, SJTU'den ve Westlake University'den gelen Xu Tian açılış konuşmalarını sırayla gerçekleştirdiler.

Panelistler, "Innovation Models ve Küresel İnkübatörler için Zorluklar" temalı panolarda, kritik bir yenilikçilik destek sistemi olarak kuluçka makinelerinin dünya çapında ilgi ve uygulama kazandıklarına inandılar.

Dahası, "Başarı için Kilit Ölçülere Derin Bir Dalış," "Büyük İşletmelerin İnovasyon ve Yatırım," " Yaşam Bilimleri Endüstrisi için Sermaye Güçlendirir "ve" Gelişmiş Kuluçka için Yeni Model " özel seminer düzenlendi.

Bu forum Lingang Special Area of China (Shanghai) Shanghai Belediyesi Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Yönetimi, Bilim ve Teknoloji Komisyonu ve Shanghai Technology Innovation Center Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Shanghai Lingang Economic Development Group Technology Investment Co., Stepholdings Co., Ltd, Shanghai Business Incubation Association (STBIA) tarafından düzenlendi.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2296977/4B7A912F_2B75_4948_B1FB_641FF7D541A5.jpg