Gameloft for brands lança COMBO! Core: a solução definitiva para conectar marcas com a Geração Z e Millennials através de publicidade in-game não intrusiva

PARIS, 21 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- Gameloft for brands, referência em experiências de publicidade gamificada para marcas, apresenta o COMBO! Core, uma expansão da rede de mídia de jogos COMBO!, que facilita a interação eficaz de marcas com jogadores core.

A Geração Z, formada por jovens nascidos nos anos 2000, trouxe grandes desafios para o marketing. Crescendo em um ambiente digital repleto de conteúdos e opções de entretenimento, essa geração fragmentou os ecossistemas de mídia e se tornou difícil de alcançar. Mas captar sua atenção é apenas o início: eles também têm um foco reduzido – 30% menor do que a média geral – e demandam que as marcas compartilhem seus valores de sustentabilidade, responsabilidade social e ética.

COMBO! Core visa conectar marcas com esses consumidores usando os jogos como um canal autêntico e engajador. Com 82% deles jogando mais de 7 horas semanais, os games são essenciais em suas vidas cotidianas.

COMBO! Core inclui soluções interativas e não intrusivas para anunciantes, com medição de visibilidade e atenção da IAS que engloba desde formatos IAB até inserções nativas, patrocínios de eSports em jogos AA e AAA para PC, consoles e mobile, e também criações sob medida.

"Com COMBO! Kids e COMBO! Pop, essa nova proposta nos torna o parceiro mais abrangente para marcas e agências. Nosso portfólio agora reflete a diversidade de jogadores e ajuda marcas a identificar as oportunidades imensas no universo gamer", afirma Hugues Ossart, Diretor de Marketing da Gameloft for brands. "Como gamer apaixonado, acredito que nossa expertise dupla como desenvolvedor e distribuidor de mídia é essencial para a entrega de soluções eficazes, que criam conexões significativas com os jogadores em seu ponto de interesse."

Sob o guarda-chuva do COMBO!, com suas três ofertas distintas (Kids, Pop e Core), Gameloft se reafirma como um parceiro essencial para marcas que buscam engajar consumidores através do universo dos games.

Baixe o kit de imprensa do COMBO! Core aqui e o último relatório aqui

Saiba mais sobre Gameloft for brands

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2564599/Gameloft_for_brands_Logo.jpg

CONTACTO: Daniel Perez [email protected]