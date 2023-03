Glion Institute of Higher Education com nova Licenciatura em Luxury Business para um caminho seguro em carreiras de liderança de alto nível

MONTREUX, Suíça, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Glion Institute of Higher Education anunciou hoje o lançamento de uma nova Licenciatura em Luxury Business (Luxury Management Bachelor degree), nos seus campus suíços, que abrirá portas a uma carreira na multifacetada indústria do luxo.

New Glion Institute of Higher Education Bachelor’s in Luxury Business to provide a pathway to high-level leadership careers

Desde trabalhar em um restaurante requintado com estrela Michelin até estudar cursos dedicados a Atitudes e Etiqueta de Luxo passando por Design de Moda de Luxo, os estudantes deste BBA adquirirão os conhecimentos e as competências de que necessitam para construir uma carreira de sucesso no segmento de luxo da sua preferência.

Os percursos de carreira abertos aos estudantes que se formam neste programa de três anos e meio incluem bens de luxo pessoais; retalho de luxo; marketing de marcas de luxo; iates, jactos privados, automóveis; banca privada; hospitalidade de luxo; eventos; clínicas de saúde e bem-estar de alta qualidade, investimento imobiliário; restauração de grande qualidade, gastronomia e vinho.

O programa de sete semestres, que está agora a recrutar para o arranque em setembro de 2023, incorporará dois estágios profissionais. Para o primeiro, no segundo semestre, os estudantes poderão aventurar-se no mundo da hospitalidade de luxo, onde a experiência do cliente é agora o modelo para a indústria do luxo em geral. O segundo permitirá aos estudantes reflectir sobre as competências de gestão no local de trabalho, proporcionando uma base para os seus dois últimos semestres de formação.

Com uma aprendizagem académica centrada em negócios durante o BBA, uma característica chave deste programa é a amplitude à exposição direta da indústria que ele oferece, incluindo uma viagem de campo; visitas a lojas de luxo e instalações fabris; mesas redondas com o setor do luxo e um desafio empresarial nesta área.

Além disso, durante a Tese de Licenciatura ou Projecto Empresarial Aplicado, os estudantes terão a oportunidade de rever desafios e/ou tendências empresariais da vida real. No Projeto de Negócios Aplicados, eles colaboram com uma empresa "cliente" da indústria do luxo, sob a orientação de um supervisor do corpo docente do Glion Institute of Higher Education.

Este programa proporciona a combinação de competências hard e soft necessárias para liderar num ambiente de trabalho moderno. Os elementos empresariais abrangem áreas tais como finanças empresariais, marketing digital, análise de dados e gestão estratégica de marcas; enquanto as competências transversais ajudarão a desenvolver a comunicação, a gestão de talentos e a gestão de mudança.

Tem início com uma imersão no mundo do luxo, com módulos de ensino introdutório combinados com experiência real de serviço de luxo, a experiência de um restaurante Maison Décotterd no campus e uma Masterclass de duas semanas de Gastronomia de Luxo e Hospitalidade.

"A nossa licenciatura é a preparação perfeita para uma carreira de liderança de alto nível na indústria do luxo internacional", disse Frédéric Picard, Diretor-Geral do Glion Institute of Higher Education. "Este grau de especialização única - combinado com a experiência profissional dos estágios - abrirá portas aos empregadores de luxo mais selectivos; para quem o rigor, a perícia e a experiência são bens preciosos.

"Desde a exclusividade da nossa Maison Décotterd galardoada com estrelas Michelin até à excepcional gama de marcas de luxo de quem nos orgulhamos de ser parceiros, não há simplesmente outra instituição que combine excelência académica e estatuto de luxo da forma como nós o fazemos.

"Como especialistas em formação empresarial de luxo e hospitalidade, este é um desenvolvimento excitante que esperamos venha a atrair o interesse de estudantes de todo o mundo. Abrirá portas a funções ou cargos de sonho que simplesmente não estariam disponíveis para os detentores de graus empresariais mais generalistas".

Os múdulos da Licenciatura em Luxury Business são:

SEMESTRE 1

Fundação: Luxo x Hotelaria (Introdução ao Mundo do Luxo, Fundamentos Empresariais, Hotelaria de Luxo, Experiência de Refeições de Luxo, Aplicações Empresariais).

Glion

SEMESTRE 2

Imersão Profissional (Estágio de 24 semanas na indústria hoteleira, Reflection on Practice).

SEMESTRE 3

Luxury Management I (Economia e Sociologia do Luxo, Produtos e Experiências de Ultra-Luxo, Design de Moda de Luxo, Essenciais de Marketing de Luxo, Gestão de Talento e RH, Análise de Demonstrações Financeiras, Ferramentas Empresariais de TI, Educação Geral Electiva).

Bulle

SEMESTRE 4

Luxury Management II (Tendências Comerciais no Luxo, Produtos e Serviços, Análise de Dados para Decisores, Design Thinking for Luxury, Marketing Digital Integrado, Ambiente Jurídico das Indústrias do Luxo, Finanças Empresariais, Educação Geral Eletiva).

Bulle

SEMESTRE 5

Management Practice (Estágio de 24 semanas na indústria do luxo, Business Report).

SEMESTRE 6

Strategic Luxury Leadership (Gestão Estratégica de Marcas de Luxo, Retalho e Outros Canais de Distribuição Física, Construção de Património de Marca no Luxo, Gestão da Mudança em Organizações de Luxo, Métodos de Investigação Empresarial e Académica, Mercados e Finanças Internacionais, Gestão da Cadeia de Abastecimento).

Bulle

SEMESTRE 7

Luxury in the Digital Age (Aproveitar a Oportunidade Omnichannel do Luxo, Desenhar um Luxo mais Sustentável, Novas Tecnologias no Negócio do Luxo).

Bulle

Visite o site do Glion Institute of Higher Education para obter mais informações sobre o Bachelor's in Luxury Business

Sobre Glion Institute of Higher Education

Fundado em 1962, Glion Institute of Higher Education é uma instituição suíça que oferece cursos de licenciatura e mestrado em hotelaria, luxo e finanças a um organismo estudantil internacional em três campus na Suíça e Londres, Reino Unido.

A Glion está classificada entre as cinco maiores instituições de ensino superior do mundo para a gestão de hospitalidade e lazer desde a sua entrada no ranking em 2018. (QS World University Rankings by Subject, 2023).

Parte da Sommet Education, líder mundial em formação em hoteleira, a Glion é acreditada pela New England Commission of Higher Education (NECHE).

Para mais informação, glion.edu

Anouck Weiss, CHIEF COMMUNICATION OFFICER, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2042045/Glion.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981416/Glion_Logo.jpg

SOURCE Glion Institute of Higher Education