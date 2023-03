Glion Institut de Hautes Études lance un nouveau Bachelor dédié aux carrières managériales dans le secteur du Luxe.

MONTREUX, Suisse, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Glion Institut de Hautes Études a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau Bachelor in Luxury Business basé sur ses campus en Suisse, qui ouvrira les portes d'une carrière dans l'industrie du luxe et ses multiples facettes.

Qu'il s'agisse de travailler dans un restaurant gastronomique étoilé au Michelin ou d'étudier les cours consacrés aux attitudes, à l'étiquette du luxe et à la création de mode de luxe, les étudiants de ce Bachelor of Business Administration (BBA) acquerront les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour se forger une carrière fructueuse dans le secteur du luxe de leur choix.

Les carrières ouvertes aux étudiants diplômés de ce programme de trois ans et demi comprennent les produits de luxe personnels, la vente au détail de produits de luxe, le marketing des marques de luxe, les yachts, les jets privés, l'automobile, la banque privée, l'hôtellerie de luxe, l'événementiel sur mesure, les cliniques de santé et de bien-être haut de gamme, l'investissement immobilier, la haute gastronomie et le vin.

Le programme de sept semestres, qui s'ouvre actuellement pour une rentrée en septembre 2023, intégrera deux stages professionnels. Pour le premier, au semestre 2, les étudiants s'aventureront dans le monde de l'hôtellerie de luxe, où l'expérience client délivrée est désormais le modèle de l'industrie du luxe au sens large. Le second stage permettra aux étudiants de réfléchir aux compétences managériales sur le lieu de travail, ce qui constituera une base pour leurs deux derniers semestres d'études.

L'apprentissage académique axé sur les affaires étant à la base du BBA, une caractéristique clé de ce programme est l'étendue de l'exposition directe à l'industrie qu'il offre, y compris une excursion sur le terrain, des visites de magasins de luxe et d'usines de fabrication, des tables rondes sur l'industrie et un défi entrepreneurial.

En outre, au cours de leur mémoire de Bachelor ou de leur Applied Business Project, les étudiants auront l'occasion d'examiner les défis et/ou les tendances de la vie réelle des entreprises. Dans le cadre de ce projet, ils collaborent avec une entreprise "cliente" de l'industrie du luxe, sous la direction d'un superviseur de Glion Institut de Hautes Études.

Ce programme permet d'acquérir la combinaison de compétences académiques et personnelles nécessaires pour diriger dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Les cours couvrent des domaines tels que la finance d'entreprise, le marketing numérique, l'analyse des données et la gestion stratégique de la marque, tandis que les autres cours permettent de développer la communication, la gestion des talents et la gestion du changement.

Le programme commence par une immersion dans le monde du luxe, avec des modules d'enseignement introductifs combinés à une expérience concrète du service de luxe - un restaurant sur le campus, la Maison Décotterd, ainsi qu'une masterclass de deux semaines dédiée à la gastronomie et à l'hôtellerie de luxe.

« Notre Bachelor est une préparation parfaite pour une carrière de haut niveau dans l'industrie internationale du luxe », a déclaré Frédéric Picard, directeur général de Glion Institut de Hautes Études. « Ce diplôme spécialisé unique – allié à l'expérience professionnelle des stages – ouvrira les portes des employeurs les plus sélectifs du secteur du luxe, pour lesquels la rigueur, l'expertise et l'expérience sont des atouts précieux. De notre Maison Décotterd étoilée à la gamme exceptionnelle de marques de luxe dont nous sommes fiers d'être les partenaires, il n'y a tout simplement pas d'autre institution qui associe comme nous l'excellence académique et le statut de luxe. En tant que spécialistes de la formation aux métiers du luxe et de l'hôtellerie, il s'agit d'un développement passionnant qui, nous l'espérons, suscitera l'intérêt d'étudiants du monde entier. Il ouvrira des portes à des rôles de rêve qui ne seraient tout simplement pas accessibles aux titulaires de diplômes de commerce plus généralistes. »

Ci-dessous la liste complète des modules du BBA Luxury Business :

SEMESTRE 1

Foundation: Luxury x Hospitality (Introduction to the World of Luxury, Business Fundamentals, Luxury Hospitality, Luxury Fine Dining Experience, Business Applications).

Glion

SEMESTRE 2

Professional Immersion (24-week internship in the hospitality industry, Reflection on Practice).

SEMESTRE 3

Luxury Management I (Economics and Sociology of Luxury, Ultra-Luxury Products and Experiences, Luxury Fashion Design, Luxury Marketing Essentials, Talent and HR Management, Analyzing Financial Statements, IT Business Tools, General Education Elective).

Bulle

SEMESTRE 4

Luxury Management II (Business Trends in Luxury, Products and Services, Data Analysis for Decision Makers, Design Thinking for Luxury, Integrated Digital Marketing, Legal Environment of Luxury Industries, Corporate Finance, General Education Elective).

Bulle

SEMESTRE 5

Management Practice (24-week internship in the luxury industry, Business Report).

SEMESTRE 6

Strategic Luxury Leadership (Strategic Management of Luxury Brands, Retail and Other Physical Distribution Channels, Building Brand Equity in Luxury, Managing Change in Luxury Organizations, Business and Academic Research Methods, International Markets and Finance, Supply Chain Management).

Bulle

SEMESTRE 7

Luxury in the Digital Age (Harnessing Luxury's Omnichannel Opportunity, Designing a More Sustainable Luxury, New Technologies in the Luxury Business).

Bulle

Cliquez ici pour en savoir plus sur le programme Bachelor's in Luxury Business du Glion Institut de Hautes Études : Bachelor's in Luxury Business

À propos de Glion Institute of Higher Education

Etabli en 1962, Glion Institut de Hautes Études (GIHE) est une institution suisse proposant des diplômes de Bachelor et Master dans l'hôtellerie, le luxe et la finance à un corps d'étudiants internationaux sur trois campus, dont deux en Suisse et un à Londres, Royaume-Uni.

Glion est classé parmi les cinq meilleurs établissements d'enseignement supérieur en management hôtelier au monde depuis son entrée dans le classement en 2018 (QS World University Rankings, 2023).

Institution membre du groupe Sommet Education, leader mondial de l'enseignement managérial spécialisé dans les métiers de l'hospitalité, Glion bénéficie de l'accréditation de la New England Commission of Higher Education (NECHE).

Plus d'informations : glion.edu/fr/

