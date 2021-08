Grupo Sommet Education Entra na Índia com a Aquisição de Participação Maioritária de Escola Indiana de Hotelaria

Benoît-Etienne Domenget, CEO da Sommet Education, afirma: "A Sommet Education está a moldar e a fazer crescer a rede líder mundial de hospitalidade e educação culinária. Isto leva-nos a estar presentes em países onde o crescimento da hospitalidade e sectores afins constituem uma parte importante da dinâmica económica. Estamos felizes por estabelecer uma parceria com a ISH, proporcionando aos estudantes indianos, dentro do país, padrões mundialmente reconhecidos de hospitalidade, educação culinária e de gestão."

O crescimento do sector da hotelaria e dos serviços requer futuros líderes que estejam prontos a assumir oportunidades globais na Índia e no estrangeiro. A Indian School of Hospitality dirige um dos melhores campus do país em Gurugram (Delhi NCR) e é considerada a escola de referência em gestão hoteleira e artes culinárias pela indústria e parceiros afiliados. Oferece programas de licenciatura, bem como programas de diploma e certificado a nível de graduação e pós-graduação. A ISH poderá reforçar ainda mais o seu portfólio de programas com oportunidades para os alunos estudarem semestres no estrangeiro, iniciarem os seus estudos na Índia e terminá-los noutra instituição da rede, e juntarem-se a novos programas, incluindo um MBA na Les Roches, Suíça.

Dilip Puri, Fundador & CEO da ISH comenta "A nossa filosofia tem sido sempre a de proporcionar aos estudantes uma qualidade de educação excepcional através de um currículo e pedagogia internacionais, tecnologia e infra-estruturas de classe mundial, bem como um corpo docente de académicos e de investigação de renome. A parceria com a Sommet Education permitir-nos-á fortalecer a nossa oferta, expandir a nossa presença na Índia e nos países vizinhos, e fazer parte da prestigiosa rede da Sommet, que atualmente tem 18 campus em 8 países, e de 60.000 ex-alunos influentes. Poderemos também continuar a apoiar a procura dos líderes da indústria hoteleira, trazendo para a Índia duas das melhores marcas mundiais em gestão hoteleira e educação culinária."

Juntos, a Sommet Education e a Indian School of Hospitality visam um forte desenvolvimento para as duas marcas.

Com esta aliança, a École Ducasse irá oferecer programas em culinária e pastelaria destinados a jovens estudantes e profissionais. Isto marca a estreia da École Ducasse na Índia, dado que os dois parceiros pretendem desenvolver uma rede de escolas culinárias na região durante os próximos três anos.

Além disso, a instituição suíça Les Roches, fundada em 1954, com campus na Suíça, Espanha e China, irá enriquecer os programas de graduação e pós-graduação da ISH. Para além do intercâmbio e workshops académicos e de investigação, graças a currículos em espelho e sinergias, os alunos poderão estudar semestres no estrangeiro e beneficiar de vários percursos dentro de programas de graduação e pós-graduação em toda a rede de instituições Les Roches. Serão oferecidas oportunidades de estudar nos campus da Les Roches em Crans-Montana, Suíça, Marbella, Espanha e Xangai, China. Os estudantes pós-graduados do ISH poderão também prosseguir o MBA Les Roches em Crans-Montana, ou um mestrado na Espanha. A aliança inclui planos para uma maior expansão na região, começando com a inclusão de um segundo campus na Índia dentro dos próximos três anos.

O CEO da Sommet Education, Benoît-Etienne Domenget, concluiu: "Temos o prazer de acolher a ISH na família Sommet. Juntos, estaremos mais aptos a responder às necessidades da indústria de talento e conhecimentos especializados. Os aspirantes à gestão hoteleira e às artes culinárias na Índia e nos países vizinhos poderão agora beneficiar da nossa experiência e conhecimentos combinados e explorar oportunidades de carreira internacional. Este desenvolvimento traz duas marcas educacionais verdadeiramente globais, École Ducasse e Les Roches, mais próximas de casa para os estudantes indianos."

