Handheld anuncia a nova versão do phablet Android ultra robusto NAUTIZ X6

Com esta atualização de plataforma, a nova versão do phablet ultra robusto Nautiz X6 roda o Android 11 e é Android Enterprise Recommended (AER). Um dos produtos de maior sucesso da Handheld desde seu lançamento em 2019, o Nautiz X6 é ideal para aplicações industriais e de campo com a confiabilidade para suportar os ambientes externos e industriais mais desafiadores.

O phablet robusto Nautiz X6 oferece:

Sistema operacional Android 11 com GMS, Android Enterprise Recommended (AER).

Uma tela sensível ao toque capacitiva de 6 polegadas legível à luz do sol com Gorilla Glass superendurecido.

Classificação de robustez IP67 para desempenho à prova d'água e de poeira, além de uma ampla faixa de temperatura operacional.

Um processador Qualcomm® Snapdragon de 8 núcleos e 2,2 GHz com 4 GB de RAM and 64 GB de armazenamento.

Solução GNSS integrada para navegação precisa usando GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou.

Câmeras duplas, incluindo traseira de 13 megapixels e frontal de 5 megapixels.

Gerador de imagens 2D opcional de alta qualidade e alta velocidade.

Diversos acessórios empresariais para profissionais.

Software MaxGo para aplicar rapidamente configurações personalizadas a vários dispositivos.

"Desde o seu lançamento, o Nautiz X6 tem sido um dos nossos dispositivos de venda mais rápida. Com sua combinação de robustez de nível militar, design fino e desempenho confiável, o Nautiz X6 é exatamente o portátil robusto que nossos clientes precisavam", disse Johan Hed, Diretor de Gestão de Produtos do Grupo Handheld. "É provável que a atualização da plataforma e o Android 11 com AER contribuam para o sucesso do produto."

Disponibilidade

A nova versão do Nautiz X6 pode ser encomendada agora e os envios são esperados para meados de setembro.

Links úteis

Sobre o Handheld

O Handheld Group é um fabricante e fornecedor global de computadores portáteis, PDAs e tablets robustos. O Handheld e seus parceiros em todo o mundo fornecem soluções de mobilidade completas para empresas nos setores de geomática, logística, engenharia florestal, transportes e serviços públicos, construção, manutenção, mineração, militar e segurança. O Handheld Group, sediado na Suécia, conta com subsidiárias na Finlândia, Reino Unido, Holanda, Itália, Alemanha, Suíça, Austrália e Estados Unidos. Para mais informações acesse www.handheldgroup.com/pt.



