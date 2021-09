Handheld julkistaa uuden version erittäin kestävästä NAUTIZ X6 -Android laitteesta

Tämän alustan päivityksen myötä erittäin kestävän Nautiz X6 mobiililaitteen uusi versio käyttää Android 11 -käyttöjärjestelmää, joka on Androidin suosittelema (Android Enterprise Recommended). Vuonna 2019 julkaistu Nautiz X6 on ollut yksi Handheldin menestyneimmistä tuotteista myyntiin tulonsa jälkeen. Se pystyy suoriutumaan luotettavasti kaikkein haastavimmissakin ulko- ja teollisuusympäristöissä, ja siksi se on täydellinen apuväline teollisuus- ja kenttäkäytössä.

Erittäin kestävä Nautiz X6 sisältää runsaasti ominaisuuksia:

GMS:llä varustettu Android 11 -käyttöjärjestelmä, Android Enterprise Recommended (AER) -hyväksytty

auringonvalossa luettavissa oleva 6 tuuman kapasitiivinen monikosketusnäyttö, joka on erityiskarkaistua Gorilla-lasia

IP67-kotelosuojausluokka, joka takaa vesi- ja pölytiiviyden ja laajan käyttölämpötila-alueen

8-ytiminen, 2,2 GHz:n Qualcomm® Snapdragon -suoritin, jossa on 4 Gt RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa

sisäänrakennettu GNSS-ratkaisu tarkkaan navigointiin GPS-, GLONASS-, Galileo- ja BeiDou-järjestelmien avulla

kaksi kameraa: 13 megapikselin takakamera ja 5 megapikselin etukamera

lisävarusteena saatava korkealaatuinen erittäin nopea 2D-kuvauslaite

useita yrityskäyttöön suunniteltuja ammattitason lisävarusteita

MaxGo-ohjelmisto, jolla voi mukauttaa asetukset käyttöön nopeasti useissa laitteissa.

"Julkaisunsa jälkeen Nautiz X6 on ollut yksi myydyimmistä laitteistamme. Sotilastason kestävyyden, pienen kokonsa ja luotettavan suorituskykynsä ansiosta Nautiz X6 on täsmälleen sellainen erittäin kestävä kannettava laite, jota asiakkaamme ovat kaivanneet", kertoo Johan Hed, Handheld Groupin tuotehallintajohtaja. "Alustan päivitys ja AER-hyväksytty Android 11 parantavat entisestään tuotteen menestystä."

Saatavuus

Uusi Nautiz X6 -versio on nyt tilattavissa, ja sen toimitukset alkavat syyskuun puolivälissä.

Tietoa Handheldista

Handheld Group on kestävien kannettavien tietokoneiden, kämmenmikrojen ja tablettitietokoneiden valmistaja ja maailmanlaajuinen toimittaja. Handheld ja sen yhteistyökumppanit eri puolilla maailmaa toimittavat täydellisiä mobiiliratkaisuja mm. geomatiikan, logistiikan, metsänhoidon, joukkoliikenteen, kunnallistekniikan, rakennusten, huoltoalan, kaivosteollisuuden, turvallisuus- ja sotilastoiminnan alalla toimiville yrityksille. Ruotsalaisella Handheld Groupilla on tytäryhtiöt Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Italiassa, Saksassa, Sveitsissä, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Lue lisää osoitteessa www.handheldgroup.com/fi.

