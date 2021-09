Handheld annonce la nouvelle version la phablette Android ultra-robuste Nautiz X6

Avec cette mise à niveau de la plateforme, la nouvelle version de la phablette ultra-robuste Nautiz X6 tourne sous Android 11 et bénéficie de la mention Android Enterprise Recommended (AER). Devenu l'un des produits les plus populaires de Handheld depuis son lancement en 2019, le Nautiz X6 est idéal pour les applications de terrain et industrielles et offre des performances fiables dans les environnements extérieurs et industriels les plus difficiles.

Caractéristiques de la phablette robuste Nautiz X6 :

Système d'exploitation Android 11 avec GMS, Android Enterprise Recommended (AER).

Écran multitactile capacitif de 6 pouces, lisible en plein soleil, avec verre renforcé Gorilla Glass.

Indice de protection IP67 pour l'étanchéité à l'eau et à la poussière, ainsi qu'une grande plage de températures de fonctionnement.

Processeur 8 cœurs Qualcomm® Snapdragon 2,2 Ghz avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire de stockage.

Solution GNSS intégrée pour une navigation précise avec GPS, GLONASS, Galileo ou BeiDou

Deux appareils photo : un 13 mégapixels tourné vers l'arrière et un 5 mégapixels tourné vers l'avant.

Imageur 2D haute qualité haute vitesse en option.

Gamme complète d'accessoires professionnels.

Logiciel MaxGo pour appliquer rapidement des paramètres personnalisés à plusieurs appareils.

« Depuis son lancement, le Nautiz X6 est l'un de nos appareils qui se vendent le mieux. Alliant robustesse de niveau militaire, design fin et performances fiables, le Nautiz X6 est exactement le portable durci dont nos clients ont besoin », déclare Johan Hed, directeur de la gestion produits chez Handheld Group. « La mise à niveau de la plateforme et Android 11 avec AER devraient renforcer encore l'attractivité de ce produit. »

Disponibilité

La nouvelle version du Nautiz X6 peut être commandée dès maintenant, et les envois devraient commencer mi-septembre.

À propos d'Handheld

Handheld Group est un constructeur et fournisseur international d'ordinateurs portables, de dispositifs portatifs et de tablettes durcis. Dans le monde entier, Handheld et ses partenaires proposent des solutions de mobilité aux entreprises exerçant dans des secteurs tels que la géomatique, la logistique, l'industrie forestière, les transports publics, les services publics, le BTP, la maintenance, l'extraction minière, l'armée et la sécurité. D'origine suédoise, le groupe Handheld est implanté en Finlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Australie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.handheldgroup.com/fr

