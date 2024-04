Huasun revela módulos solares de heterojunção 0BB com tecnologia de ponta Zero Busbar

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Huasun Energy, a maior fabricante de produtos de heterojunção (HJT) do mundo, revelou a sua mais recente inovação em módulos de alta eficiência, com a revolucionária tecnologia de barramento zero (0BB). Este avanço de vanguarda foi perfeitamente integrado nas linhas de produção em massa da Huasun, incluindo a Série Himalaya G12 e a Série Everest G12R Retangular de módulos de grande formato. Tirando partido de melhorias inovadoras nos processos de impressão, soldadura da camada frontal, fitas solares finas, bolachas de silício ultrafinas, encapsulamento e técnicas de selagem, a Huasun elevou significativamente o desempenho elétrico, ótico e do coeficiente de temperatura dos módulos HJT, aumentando a competitividade do mercado da sua gama de produtos.

Huasun Launches Zero Busbar (0BB) Heterojunction Solar Modules

Embora a tecnologia 0BB esteja a avançar para a industrialização, existem variações entre as empresas no que respeita aos métodos de implementação específicos. A abordagem da Huasun envolve principalmente a soldadura e a distribuição, incorporando vantagens como uma adesão mais forte, uma melhor resistência a pontos quentes e a eliminação da película de suporte.

Especificamente, no que diz respeito ao processo de fabrico de células 0BB, a Huasun adota uma tecnologia de impressão serigráfica (SP) mais simples, em duas fases, para proporcionar uma qualidade de produto superior e um melhor desempenho elétrico e de célula para módulo (CTM), demonstrando vantagens significativas em relação aos produtos super multi-busbar (SMBB) em termos de tensão de circuito aberto (OCV), eficiência de conversão e potência de saída do módulo.

"Os módulos 0BB da Huasun utilizam a soldadura da camada frontal, que oferece vantagens como uma soldadura fiável, uma resistência de contacto reduzida, uma maior resistência aos pontos quentes, uma temperatura mais baixa dos pontos quentes e uma maior fiabilidade do módulo. Além disso, o design reduz a cobertura metálica na parte de trás, expandindo a área de receção de luz e alcançando uma bifacialidade de até 90%", acrescentou Christian Comes, Diretor de BD da Huasun na Europa.

A tecnologia 0BB apoia a tendência para bolachas de silício mais finas, proporcionando uma maior fiabilidade sem grelha principal, fitas mais finas, tensão mínima e taxas de fragmentação mais baixas. Tirando partido do encapsulamento de conversão de luz downshifting (DS) e da tecnologia de selagem de extremidades PIB, os módulos HJT 0BB da Huasun proporcionam um aumento substancial da capacidade de produção de energia. Este avanço traduz-se em produtos mais fiáveis para os proprietários de projetos fotovoltaicos em telhados de serviços públicos, comerciais e industriais (C&I) e residenciais.

A produção em massa bem-sucedida dos produtos HJT "G12+0BB" e "G12+R+0BB" representa mais um marco para a Huasun na sua procura de melhoria da eficiência. Empenhada em fazer avançar a industrialização da tecnologia HJT, a Huasun continua a promover a adoção generalizada de módulos 0BB de alta eficiência, fornecendo produtos de heterojunção de última geração com maior eficiência de conversão, maior fiabilidade e menor custo nivelado de eletricidade (LCOE) para os projetos fotovoltaicos em todo o mundo.

Contacto da Huasun Energy

Website: www.huasunsolar.com

Email: [email protected]

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2399785/Huasun_Launches_Zero_Busbar__0BB__Heterojunction_Solar_Modules.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/2393329/Huasun_Logo.jpg