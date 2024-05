Huasun představuje heteropřechodové solární moduly 0BB s přelomovou technologií bez přípojnic

ABÚ ZABÍ, SAE, 1. května 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Huasun Energy, největší světový výrobce heteropřechodových (HJT) produktů, představuje svou poslední novinku v oblasti vysoce účinných modulů s přelomovou technologií bez přípojnic (zero busbar, 0BB). Tento průlomový objev byl plynule integrován do sériové výroby společnosti Huasun, a to včetně modulů řady Himalaya G12 a obdélníkových Everest G12R Retangular Series. Inovativní zdokonalení tiskových procesů, svařování přední vrstvy, tenkých solárních pásků, ultratenkých křemíkových destiček, zapouzdření a těsnicích technik umožnilo společnosti Huasun u modulů HJT výrazně zvýšit elektrický výkon, optický výkon a teplotní koeficient, čímž zároveň posílila tržní konkurenceschopnost své produktové řady.

Huasun Launches Zero Busbar (0BB) Heterojunction Solar Modules

Ačkoliv technologie 0BB již směřuje k průmyslové výrobě, konkrétní metody její implementace se u jednotlivých společností různí. Koncepce společnosti Huasun využívá především svařování a dávkování s využitím předností, jakými jsou silnější přilnavost, zvýšená odolnost vůči horkým místům a eliminace podkladové fólie.

Speciálně pro výrobu článků 0BB zavádí společnost Huasun jednodušší dvoufázovou technologii sítotisku (screen print, SP), která zajišťuje vynikající kvalitu výrobků a lepší elektrický výkon a účinnost článků v modulu (cell-to-module, CTM), což představuje významné výhody oproti výrobkům se super multi-sběrnicemi (super multi-busbar, SMBB) po stránce napětí naprázdno (open-circuit voltage, OCV), účinnosti konverze a výstupního výkonu modulu.

„Bezsběrnicové moduly 0BB od společnosti Huasun využívají svařování přední vrstvy, které přináší přednosti včetně spolehlivého pájení, sníženého odporu kontaktů, zvýšené odolnosti vůči horkým místům, nižší teploty horkých míst a vyšší spolehlivosti modulu. Kromě toho tato konstrukce omezuje pokrytí zadní strany kovem, čímž se zvětšuje plocha přijímající světlo a dosahuje se až 90% bifaciality," dodává ředitel BD společnosti Huasun pro Evropu Christian Comes.

Technologie 0BB podporuje trend směřující k tenčím křemíkovým destičkám tím, že poskytuje vyšší spolehlivost bez hlavní mřížky, tenčí pásky, minimální napětí a nižší míru fragmentace. Díky zapouzdření s konverzí směrem dolů (downshifting light conversion, DS) a technologii utěsnění okrajů polyizobutylenem (PIB) navíc nabízejí HJT 0BB moduly Huasun výrazné zvýšení účinnosti výroby energie. Tento vývoj se následně promítá do spolehlivějších produktů pro majitele fotovoltaických projektů ve veřejných službách, komerčních a industriálních objektech (C&I) a na střechách obytných budov.

Úspěšná sériová výroba produktů HJT „G12+0BB" a „G12+R+0BB" představuje pro společnost Huasun další milník v jejím úsilí o zvyšování účinnosti. Společnost Huasun, která se zavázala k rozvoji industrializace technologie HJT, pokračuje v podpoře širokého přijetí vysoce účinných modulů 0BB a nabízí nejmodernější heteropřechodové produkty s vyšší účinností konverze, zlepšenou spolehlivostí a nižšími sdruženými náklady na výrobu energie (LCOE) pro fotovoltaické projekty po celém světě.

Kontakt na společnost Huasun Energy

Web: www.huasunsolar.com

E-mail: [email protected]