Huasun présente ses modules solaires à hétérojonction 0BB dotés de la technologie de pointe Zero Busbar

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Huasun Energy, le plus grand fabricant mondial de produits à hétérojonction (HJT), a dévoilé sa dernière innovation en matière de modules à haut rendement, dotés de la technologie révolutionnaire « zero busbar » (0BB). Cette avancée de pointe a été intégrée de manière transparente dans les lignes de production de masse de Huasun, y compris les séries Himalaya G12 et Everest G12R Rectangular de modules grand format. En s'appuyant sur des améliorations innovantes dans les processus d'impression, le soudage de la couche frontale, les rubans solaires fins, les plaquettes de silicium ultrafines, l'encapsulation et les techniques de scellement, Huasun a considérablement amélioré les performances électriques, optiques et le coefficient de température des modules HJT, renforçant ainsi la compétitivité de sa gamme de produits sur le marché.

Alors que la technologie 0BB progresse vers l'industrialisation, il existe des différences entre les entreprises en ce qui concerne les méthodes de mise en œuvre spécifiques. L'approche de Huasun implique principalement le soudage et la distribution, ce qui présente des avantages tels qu'une adhésion plus forte, une meilleure résistance aux points chauds et l'élimination de la pellicule porteuse.

Plus précisément, en ce qui concerne le processus de fabrication des cellules 0BB, Huasun adopte une technologie de sérigraphie (SP) plus simple en deux étapes pour obtenir une qualité de produit supérieure et des performances électriques et de cellule à module (CTM) améliorées, démontrant des avantages considérables par rapport aux produits Super Multi-Busbar (SMBB) en termes de tension en circuit ouvert (OCV), d'efficacité de conversion et de puissance de sortie du module.

« Les modules 0BB de Huasun utilisent le soudage en couche frontale, qui présente des avantages tels qu'une soudure fiable, une résistance de contact réduite, une meilleure résistance aux points chauds, une température de point chaud plus basse et une plus grande fiabilité du module. En outre, la conception réduit la couverture métallique à l'arrière, élargissant la zone de réception de la lumière et permettant d'atteindre une biface jusqu'à 90 % », a ajouté Christian Comes, directeur BD Europe de Huasun.

La technologie 0BB s'inscrit dans la tendance à l'amincissement des plaquettes de silicium en offrant une plus grande fiabilité grâce à l'absence de grille principale, à des rubans plus fins, à des contraintes minimales et à des taux de fragmentation plus faibles. En tirant parti de l'encapsulation de conversion de la lumière par rétrogradation (DS) et de la technologie de scellement des bords PIB, les modules HJT 0BB de Huasun permettent une augmentation substantielle de la capacité de production d'énergie. Cette avancée se traduit par des produits plus fiables pour les propriétaires de projets photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics, commerciaux et industriels (C&I) et résidentiels.

La production de masse réussie des produits HJT « G12+0BB » et « G12+R+0BB » marque une nouvelle étape pour Huasun dans sa quête d'amélioration de l'efficacité. Déterminée à faire progresser l'industrialisation de la technologie HJT, Huasun continue à promouvoir l'adoption généralisée des modules à haut rendement 0BB, en fournissant des produits à hétérojonction de pointe avec un rendement de conversion plus élevé, une fiabilité accrue et un coût de l'électricité nivelé par le bas (LCOE) pour les projets photovoltaïques dans le monde entier.

