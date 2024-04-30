Huasun представляет гетеропереходные солнечные модули 0BB с технологией Zero Busbar

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 30 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huasun Energy, крупнейший в мире производитель продукции для гетеропереходов (HJT), представила свою последнюю инновацию в области высокоэффективных модулей с инновационной технологией Zero Busbar (0BB). Это передовое усовершенствование было легко интегрировано в массовые производственные линии Huasun, включая широкоформатные модули Himalaya G12 Series и Everest G12R Rectangular Series. Используя инновационные улучшения в процессах печати, сварке передних слоев, тонких солнечных лентах, ультратонких кремниевых пластинах, инкапсуляции и герметизации, компания Huasun значительно повысила электрические, оптические и температурные коэффициенты производительности модулей HJT, повысив конкурентоспособность на рынке своей линейки продуктов.

Huasun Launches Zero Busbar (0BB) Heterojunction Solar Modules

В то время как технология 0BB продвигается к индустриализации, среди компаний существуют различия в отношении конкретных методов реализации. Подход Huasun в основном включает сварку и дозирование, включая такие преимущества, как более сильная адгезия, улучшенная устойчивость к горячим точкам и устранение пленки-носителя.

В частности, в отношении производственного процесса ячеек 0BB Huasun применяет более простую двухэтапную технологию трафаретной печати (SP) для обеспечения превосходного качества продукции и повышения электрических и межмодульных (CTM) характеристик, демонстрируя значительные преимущества по сравнению с продуктами Super Multi-Busbar (SMBB) с точки зрения напряжения разомкнутой цепи (OCV), эффективности преобразования и выходной мощности модуля.

«В модулях Huasun 0BB используется сварка переднего слоя, которая обеспечивает такие преимущества, как надежная пайка, пониженное контактное сопротивление, повышенная устойчивость к горячим точкам, более низкая температура горячих точек и более высокая надежность модуля. Кроме того, дизайн уменьшает металлическое покрытие на задней части, расширяя область приема света и достигая двусторонности до 90%», — добавил Кристиан Комс (Christian Comes), директор подразделения Huasun в Европе.

Технология 0BB поддерживает тенденцию к более тонким кремниевым пластинам, обеспечивая более высокую надежность без основной сетки, более тонкие ленты, минимальное напряжение и более низкую скорость фрагментации. Используя инкапсуляцию преобразования света с пониженной передачей (DS) и технологию уплотнения краев PIB, модули Huasun HJT 0BB обеспечивают существенное увеличение мощности выработки электроэнергии. Это продвижение приводит к созданию более надежных продуктов для владельцев фотоэлектрических проектов на крышах коммунальных, коммерческих и промышленных предприятий и жилых домов.

Успешное массовое производство продуктов HJT «G12+0BB» и «G12+R+0BB» знаменует собой еще одну веху для Huasun в стремлении компании к повышению эффективности. Стремясь продвигать индустриализацию технологии HJT, Huasun продолжает содействовать широкому внедрению высокоэффективных модулей 0BB, предоставляя современные гетеропереходные продукты с более высокой эффективностью преобразования, повышенной надежностью и более низкой полной приведенной стоимостью электроэнергии (LCOE) для фотоэлектрических проектов по всему миру.



Веб-сайт Huasun Energy Contact: www.huasunsolar.com

Электронная почта: [email protected]

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