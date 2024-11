Huawei CONNECT 2024 Paris: O HCIE Club da Huawei dá as boas-vindas aos especialistas em TIC interessados em progredir nas respetivas carreiras através da conclusão da certificação HCIE

PARIS, 22 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei revelou que a Rede (Datacom e Transmissão) e o Armazenamento são de longe os domínios tecnológicos mais populares entre os engenheiros europeus que participam nos programas de certificação da Huawei para atualizarem as suas capacidades e competências nas novas tecnologias TIC.

A Huawei realizou o capítulo europeu do HCIE Club (Huawei Certified ICT Expert) da Huawei, um ecossistema de talentos TIC para os membros, para partilharem experiências e trocarem ideias com colegas no evento Huawei Connect Paris 2024. O European HCIE Club está aberto a todos os que tenham concluído com sucesso uma das certificações HCIE da Huawei em qualquer um dos domínios tecnológicos associados.

A certificação da Huawei é um dos pilares essenciais do sistema de parceria global da Huawei, que foi adotado para avaliar as capacidades do parceiro e a competência do engenheiro nas novas tecnologias TIC. Com o mundo a mudar rapidamente e a transformação digital inteligente a acelerar, serão implementadas novas tecnologias nos negócios, tais como a IA, os LLM e a computação em nuvem. Só através da compreensão eficaz destas tecnologias é que poderão ser integradas com sucesso no ambiente de produção industrial, criando valor empresarial e social futuro.

Desde 2023, após a conclusão com sucesso da certificação, mais de 4800 novos especialistas do HCIE juntaram-se ao clube a nível global, com muitas centenas de membros do HCIE sediados na Europa.

Os membros do HCIE da Comunidade Conjunta de Definição de Produto (Joint Product Definition Community, JDC) da Huawei participaram em mais de 400 pesquisas de melhoria de produtos e propuseram mais de 4000 melhorias, dando forma a 200 produtos de nova geração.

Os membros do HCIE responderam a mais de 500 questões técnicas complexas e contribuíram com mais de mil casos partilhando o seu conhecimento e experiência na comunidade O3 da Huawei, ajudando outros especialistas em HCIE a aprenderem com a experiência e os cenários encontrados de outros.

"O HCIE Club oferece oportunidades para que tanto a Huawei como os membros do HCIE aprendam e cresçam juntos e, em última análise, proporcionem valor aos clientes", declarou John Peng Jun, Vice-presidente da Região da Europa. "A obtenção de um certificado HCIE é rigorosa e reconhecida como uma grande conquista no setor. Os clientes olham para os membros do HCIE como especialistas para liderá-los nos desafios da era inteligente."

Com um maior reconhecimento do setor, a certificação HCIE está a ser adotada por alguns países como base para o seu padrão de avaliação de competências vocacionais em TIC. Juntando-se à aceitação do titular do certificado HCIE como uma respeitada aprovação da capacidade, competência, conhecimento e capacidades de uma pessoa.

O HCIE Club é um lugar para partilhar experiências e ajudar no desenvolvimento pessoal. Fornece uma plataforma para debater novas possibilidades e gerar novas ideias através da experimentação de tecnologias de ponta e da sua aplicação em soluções empresariais.

Mais de 50 membros e especialistas do HCIE de 11 países participaram no HCIE Club em Paris, com vários parceiros a partilharem os seus casos de sucesso. A Huawei irá continuar a realizar o HCIE Club na Europa e a oferecer mais oportunidades e plataformas para especialistas técnicos.

