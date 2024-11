HUAWEI CONNECT 2024 Paris: Huawei HCIE Kulübü, HCIE sertifikasını tamamlayarak kariyerlerini ilerletmek isteyen ICT uzmanlarını ağırlıyor

PARİS, 20 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Huawei'nin açıklamasına göre, Ağ (Datacom & Transmission) ve Depolama, yeni ICT teknolojilerindeki yetenek ve yeterliliklerini yükseltmek için Huawei'nin sertifika programlarına katılan Avrupalı mühendisler arasında açık ara en popüler teknoloji alanları oldu.

Huawei, Huawei Connect Paris 2024 etkinliğinde meslektaşlarıyla deneyim ve fikir alışverişinde bulunmak üzere üyeleri için bir ICT yetenek ekosistemi olan Huawei HCIE (Huawei Sertifikalı ICT Uzmanı) Kulübü'nün Avrupa ayağını düzenledi. Avrupa HCIE Kulübü, ilgili teknoloji alanlarından herhangi birinde Huawei HCIE sertifikalarından birini başarıyla tamamlayan herkese açık.

Huawei sertifikasyonu, iş ortaklarının yeteneklerini ve mühendislerin yeni ICT teknolojileri konusundaki yetkinliklerini değerlendirmek için benimsenen Huawei'nin küresel iş ortağı sisteminin vazgeçilmez temellerinden biri. Dünya hızla değişirken ve dijital akıllı dönüşüm hızlanırken yapay zeka, LLM'ler ve Bulut Bilişim gibi yeni teknolojiler iş dünyasında uygulanacak. Bu teknolojiler ancak etkin bir şekilde anlaşılırsa endüstriyel üretim ortamına başarılı bir şekilde entegre edilebilir ve gelecekte iş değeri ve sosyal değer yaratabilir.

2023'ten bu yana sertifikayı başarıyla tamamlayan 4.800'den fazla yeni HCIE uzmanı, Avrupa merkezli yüzlerce HCIE üyesiyle birlikte küresel kulübe katıldı.

Huawei'nin Ortak Ürün Tanımlama Topluluğu (JDC) bünyesindeki HCIE üyeleri, 400'den fazla ürün iyileştirme anketine katıldı ve 200 yeni nesil ürünü şekillendirecek 4000'den fazla iyileştirme önerdi.

HCIE üyeleri, 500'den fazla karmaşık teknik soruyu yanıtladı ve Huawei'nin O3 topluluğunda deneyimlerini ve bilgilerini paylaşarak diğer HCIE uzmanlarının kendi deneyimleri ve karşılaşılan senaryolardan bilgi edinmesine yardımcı olan binden fazla çalışmaya katkıda bulundu.

Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı John Peng Jun, "HCIE Kulübü, hem Huawei hem de HCIE üyelerinin birlikte öğrenmeleri ve büyümeleri için fırsatlar sunuyor ve sonuçta müşterilere değer sağlıyor" dedi. Jun, "HCIE sertifikası almak zorlu bir süreç ve sektörde yüksek bir başarı olarak kabul ediliyor. Müşteriler, akıllı çağın zorlukları karşısında kendilerine yol gösterecek uzmanlar olarak HCIE üyelerine güveniyor" şeklinde devam etti.

Sektörde daha fazla kabul görmesiyle birlikte HCIE sertifikası bazı ülkeler tarafından ICT mesleki beceri değerlendirme standartlarının temeli olarak kabul ediliyor. HCIE sertifika sahibinin kabiliyet, yeterlilik, bilgi ve becerilerinin saygın bir onayı sayılarak kabul görmesine katkıda bulunuyor.

HCIE Kulübü, deneyimlerin paylaşıldığı ve kişisel gelişime yardımcı olunan bir yer. Yeni olasılıkların tartışılması için bir platform sağlıyor ve en son teknolojilerle bunların iş çözümleri içindeki uygulamalarını deneyimleyerek yeni fikirleri ateşliyor.

Paris'teki HCIE Kulübü'ne 11 ülkeden, 50'den fazla HCIE üyesi ve uzmanı katıldı ve birçok ortak başarı örneklerini paylaştı. Huawei, HCIE Kulübü'nü Avrupa'da düzenlemeye devam edecek ve teknik uzmanlar için daha fazla fırsat ve platform sunacak.

Huawei Hakkında

1987 yılında kurulan Huawei, bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) altyapısı ve akıllı cihazlar alanında lider bir küresel sağlayıcıdır. 207.000 çalışanımız var ve 170'ten fazla ülke ve bölgede faaliyet göstererek dünya çapında üç milyardan fazla insana hizmet veriyoruz.

Vizyonumuz ve misyonumuz, tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya için dijitali her kişiye, eve ve kuruluşa getirmektir. Bu amaçla, akıllı bir dünyanın temelini atarak her yerde bağlantı ve kapsayıcı ağ erişimi için çalışacağız; bulut ve zekayı dünyanın dört bir yanına getirmek için ihtiyaç duyduğunuz yerde, ihtiyaç duyduğunuz anda çok yönlü bilgi işlem gücü sağlayacağız; tüm sektörlerin ve kuruluşların daha çevik, verimli ve dinamik olmasına yardımcı olmak için dijital platformlar oluşturacağız; ve yapay zeka ile kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayarak onu, ister evde, ister hareket halinde, ister ofiste, ister eğlenirken veya egzersiz yaparken, yaşamlarının her alanında insanlar için daha akıllı ve daha kişisel hale getireceğiz.

Daha fazla bilgi için lütfen Huawei'yi çevrimiçi olarak ziyaret edin:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

İletişim: Rafal Kwiatkowski, E-posta: [email protected], telefon: +48 531-539-140

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2559207/5030374/Huawei_Europe_Logo.jpg