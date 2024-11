HUAWEI CONNECT 2024 Parijs: Huawei's HCIE Club verwelkomt ICT-experts die hun carrière willen bevorderen door het behalen van de HCIE-certificering

PARIJS, 22 november 2024 /PRNewswire/ -- Huawei heeft onthuld dat Netwerk (Datacom & Transmissie) en Opslag veruit de populairste technologiedomeinen zijn onder Europese ingenieurs die deelnemen aan Huawei's certificeringsprogramma's om hun bekwaamheden en competenties op het gebied van nieuwe ICT-technologieën te upgraden.

Huawei organiseerde de Europese introductie van Huawei's HCIE (Huawei Certified ICT Expert) Club, een ICT-talenten ecosysteem voor leden, om ervaringen te delen en ideeën uit te wisselen met collega's op het Huawei Connect Paris 2024 evenement. De Europese HCIE Club staat open voor iedereen die met succes een van de Huawei HCIE-certificeringen in een van de bijbehorende technologiedomeinen heeft afgerond.

De Huawei-certificaten vormen een van de integrale pijlers van Huawei's wereldwijde partnersysteem, dat werd aangenomen om de bekwaamheden van partners en de competenties van ingenieurs op het gebied van nieuwe ICT-technologieën te beoordelen. Nu de wereld snel verandert en de digitale intelligente transformatie in de versnelling is gezet, zal het bedrijfsleven gebruikmaken van nieuwe technologieën, zoals AI, LLM's en Cloud Computing. Alleen als we deze technologieën goed begrijpen, kunnen ze succesvol worden geïntegreerd in de industriële productieomgeving en toekomstige zakelijke en maatschappelijke waarde creëren.

Sinds 2023 hebben zich na het succesvol afronden van de certificering wereldwijd meer dan 4.800 nieuwe HCIE-experts bij de club aangesloten. Deze telt nu meer dan honderden HCIE-leden in Europa.

HCIE-leden binnen Huawei's Joint Product Definition Community (JDC) hebben deelgenomen aan meer dan 400 onderzoeken naar productverbetering, waarbij ze meer dan 4000 verbeteringen hebben voorgesteld, die vorm gaven aan 200 producten van de nieuwe generatie

HCIE-leden hebben meer dan 500 complexe technische vragen beantwoord en meer dan duizend cases bijgedragen door hun ervaring en kennis te delen binnen de 03 gemeenschap van Huawei. Op deze manier kunnen HCIE-experts leren van andermans ervaringen en scenario's

"De HCIE Club biedt mogelijkheden voor zowel Huawei als HCIE-leden om samen te leren en te groeien en uiteindelijk waarde te bieden aan klanten," aldus John Peng Jun, vicepresident, Europese regio. "Het behalen van een HCIE-certificaat is streng en wordt als een grote prestatie in de branche beschouwd. Klanten kijken naar HCIE-leden als de experts om hen door de uitdagingen van het intelligente tijdperk te leiden."

Met verdere erkenning in de branche, nemen sommige landen de HCIE-certificering over om als standaard te gebruiken bij het evalueren van ICT-beroepsvaardigheden. Dit benadrukt de erkenning van houders van het HCIE-certificaat als een gewaardeerde bevestiging van iemands bekwaamheden, competenties, kennis en vaardigheden.

De HCIE Club is een plek om ervaringen te delen en te helpen bij persoonlijke ontwikkeling. Het biedt een platform voor het bespreken van nieuwe mogelijkheden en stimuleert nieuwe ideeën op basis van de kennis van geavanceerde technologieën en de toepassing ervan voor oplossingen in het bedrijfsleven.

Meer dan 50 HCIE-leden en -experts uit 11 landen waren aanwezig op de HCIE Club in Parijs, waar verschillende partners hun succesverhalen deelden. Huawei zal de HCIE Club in Europa blijven organiseren en meer mogelijkheden en platforms bieden voor technische experts.

