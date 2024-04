O futuro da publicidade de IA está aqui: Oclean lança campanha europeia de ponta para Oclean X Ultra

LONDRES, 3 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Oclean tem o prazer de anunciar a estreia do seu inovador anúncio europeu para a recém-lançada Oclean X Ultra , a escova de dentes sónica inteligente WiFi, com escovagem visível e orientação por voz IA. Isto marca um feito significativo em termos de inovação e criatividade colaborativa no sector da saúde oral. Em parceria com as agências de renome Cut The Mustard e Graffiti Films, a Oclean está a reformular os padrões da publicidade com uma campanha que integra perfeitamente a tecnologia e a visão artística.

EU TVC Commercial - Oclean X Ultra(EN) KV-Oclean X Ultra

Este anúncio inovador destaca seis influenciadores de topo ( Buryak Yelisavieta Andryeivna , Kamil Szpejenkowski , Meta_Queen , Nikodem Rudziński , Silke Sollfrank , Petra Kostková ), cada um deles destacando-se nos seus respetivos campos - Beleza, Estilo de Vida, Dança, Tecnologia, IA e Moda. Abrangendo cinco países diferentes e do metaverso, esses influenciadores comandam coletivamente um número impressionante de seguidores de mais de 10 milhões em várias plataformas de social mídia, mostrando o amplo alcance desta campanha.

Num passo pioneiro, nenhum dos influenciadores apresentados apareceu fisicamente durante a sessão fotográfica. Em vez disso, os seus avatares digitais foram meticulosamente criados utilizando tecnologia avançada de digitalização 3D e IA, liderada pela Humanverse, um dos principais especialistas em criação humana virtual. Esta abordagem inovadora não só sublinha o compromisso da Oclean com a inovação, como também destaca o potencial da tecnologia na criação de experiências publicitárias imersivas.

Um elemento intrigante da campanha é a inclusão de um influenciador especial, Meta_Queen, uma personalidade totalmente gerada por IA. Esta decisão sublinha a abordagem de vanguarda da marca e a adoção da IA como um componente essencial nas estratégias de marketing modernas.

O anúncio apresenta o novo X Ultra da Oclean, com cada influenciador a mostrar um ponto-chave de venda do produto, desde as suas características de escovagem visível até à sua avançada orientação por voz com IA. Ao aproveitar o apelo único e a experiência de cada influenciador, a Oclean comunica eficazmente os benefícios multifacetados do X Ultra, apelando a uma gama diversificada de consumidores.

Este esforço de colaboração entre a Oclean, a Cut The Mustard, a Graffiti Films e a Humanverse não só representa um marco significativo para a presença da Oclean na Europa, como também estabelece um novo padrão de criatividade e integração tecnológica na publicidade. Como a Oclean continua a impulsionar a inovação na indústria da saúde oral, este anúncio é um testemunho ousado da visão da marca para o futuro, onde a tecnologia e a criatividade humana convergem para criar experiências inesquecíveis para o consumidor.

Este comunicado de imprensa foi elaborado em colaboração com a Artificial Intelligence.

Para obter mais informações sobre o Oclean X Ultra S, visite https://pt.oclean.com/

O produto também está disponível em https://pt.oclean.com/products/oclean-x-ultra-s

Video - https://www.youtube.com/watch?v=9aoZ5yBjqlo

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2378312/KV_Oclean_X_Ultra.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2372330/Oclean_Logo_Primary_White_Logo.jpg