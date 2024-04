L'avenir de la publicité par l'IA est là : Oclean lance une campagne européenne avant-gardiste pour sa brosse à dents Oclean X Ultra

LONDRES, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Oclean est ravi d'annoncer le lancement de sa campagne publicitaire révolutionnaire en Europe pour la toute nouvelle Oclean X Ultra, la brosse à dents sonique intelligente WiFi qui offre un brossage visible et un guidage vocal par intelligence artificielle. Cette initiative marque une avancée significative dans l'innovation et la collaboration créative au sein de l'industrie de la santé bucco-dentaire. En partenariat avec les prestigieuses agences Cut The Mustard et Graffiti Films, Oclean redéfinit les normes publicitaires en intégrant harmonieusement la technologie et la vision artistique.

EU TVC Commercial - Oclean X Ultra(EN) KV-Oclean X Ultra

Ce spot publicitaire révolutionnaire met en lumière six influenceurs de premier plan ( Buryak Yelisavieta Andryeivna , Kamil Szpejenkowski , Meta_Queen , Nikodem Rudziński , Silke Sollfrank , Petra Kostková ), chacun étant un expert dans son domaine respectif : beauté, style de vie, danse, technologie, IA et mode. Originaires de cinq pays différents et du métavers, ces influenceurs comptent collectivement une audience impressionnante de plus de 10 millions de personnes sur diverses plateformes de médias sociaux, témoignant ainsi de l'ampleur considérable de cette campagne.

Dans une approche pionnière, aucun des influenceurs présentés n'est apparu physiquement lors du tournage. Au lieu de cela, leurs avatars numériques ont été méticuleusement créés grâce à une technologie avancée de numérisation 3D et d'intelligence artificielle, sous la direction de Humanverse, un expert de premier plan dans la création d'êtres humains virtuels. Cette approche novatrice souligne non seulement l'engagement d'Oclean envers l'innovation, mais aussi le potentiel de la technologie dans la création d'expériences publicitaires immersives.

L'inclusion d'une influenceuse spéciale, Meta_Queen, une personnalité entièrement générée par l'IA, ajoute un élément intriguant à la campagne. Cette décision souligne l'approche avant-gardiste de la marque, qui considère l'IA comme un élément essentiel des stratégies de marketing modernes.

Le spot publicitaire présente la nouvelle brosse à dents X Ultra d'Oclean, chaque influenceur mettant en avant un argument de vente clé du produit, de ses fonctions de brossage visibles à son guidage vocal IA avancé. En tirant parti de l'attrait et de l'expertise uniques de chaque influenceur, Oclean communique efficacement les multiples avantages du X Ultra, attirant ainsi un large éventail de consommateurs.

Cette collaboration entre Oclean, Cut The Mustard, Graffiti Films et Humanverse représente non seulement une étape importante pour la présence d'Oclean en Europe, mais établit également une nouvelle norme en matière de créativité et d'intégration technologique dans la publicité. Alors qu'Oclean continue d'innover dans le secteur de la santé bucco-dentaire, ce spot publicitaire est un témoignage audacieux de la vision de la marque pour l'avenir, où la technologie et la créativité humaine convergent pour créer des expériences inoubliables pour les consommateurs.

Ce communiqué de presse a été rédigé en collaboration avec l'intelligence artificielle.

Pour obtenir plus d'information sur Oclean X Ultra S, veuillez consulter le site https://fr.oclean.com/

Le produit est également disponible sur le site https://fr.oclean.com/products/oclean-x-ultra-s