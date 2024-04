Die Zukunft der KI-Werbung ist da: Oclean startet hochmoderne europäische Kampagne für Oclean X Ultra

LONDON, 5. April 2024 /PRNewswire/ -- Oclean freut sich, die Premiere seines bahnbrechenden europäischen Werbespots für die neu eingeführte Oclean X Ultra, WiFi Smart Schallzahnbürste, mit sichtbarem Bürsten und KI-Sprachführung, bekannt zu geben. Dies ist ein bedeutender Erfolg für Innovation und kollaborative Kreativität in der Mundpflegebranche. In Zusammenarbeit mit den renommierten Agenturen Cut The Mustard und Graffiti Films setzt Oclean neue Maßstäbe in der Werbung mit einer Kampagne, die Technologie und künstlerische Vision nahtlos miteinander verbindet.

EU TVC Commercial - Oclean X Ultra(EN) KV-Oclean X Ultra

Dieser bahnbrechende Werbespot zeigt sechs Top-Influencer (Buryak Yelisavieta Andryeivna, Kamil Szpejenkowski, Meta_Queen, Nikodem Rudziński, Silke Sollfrank, Petra Kostková), die in ihren jeweiligen Bereichen - Schönheit, Lifestyle, Tanz, Technik, KI und Mode - herausragende Leistungen erbringen. Diese Influencer aus fünf verschiedenen Ländern und aus dem Metaversum verfügen zusammen über eine beeindruckende Fangemeinde von über 10 Millionen Menschen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, was die große Reichweite dieser Kampagne verdeutlicht.

In einem bahnbrechenden Schritt erschien keiner der vorgestellten Influencer während des Drehs physisch. Stattdessen wurden ihre digitalen Avatare mit Hilfe fortschrittlicher 3D-Scan- und KI-Technologien unter der Leitung von Humanverse, einem führenden Experten für die Erstellung virtueller Menschen, akribisch erstellt. Dieser innovative Ansatz unterstreicht nicht nur das Engagement von Oclean für Innovation, sondern zeigt auch das Potenzial der Technologie bei der Schaffung immersiver Werbeerlebnisse.

Ein weiteres faszinierendes Element der Kampagne ist die Einbeziehung einer besonderen Influencerin, Meta_Queen, einer vollständig von KI generierten Persönlichkeit. Diese Entscheidung unterstreicht den zukunftsweisenden Ansatz der Marke und die Akzeptanz von KI als zentralem Bestandteil moderner Marketingstrategien.

Der Werbespot stellt die neue X Ultra von Oclean vor, wobei jeder Influencer ein wichtiges Verkaufsargument des Produkts präsentiert, von der sichtbaren Putzfunktion bis hin zur fortschrittlichen KI-Sprachführung. Durch die Nutzung der einzigartigen Anziehungskraft und des Fachwissens jedes einzelnen Influencers kommuniziert Oclean effektiv die vielseitigen Vorteile des X Ultra und spricht damit eine Vielzahl von Verbrauchern an.

Diese Zusammenarbeit zwischen Oclean, Cut The Mustard, Graffiti Films und Humanverse stellt nicht nur einen bedeutenden Meilenstein für die Präsenz von Oclean in Europa dar, sondern setzt auch einen neuen Standard für Kreativität und technologische Integration in der Werbung. Da Oclean weiterhin Innovationen in der Mundpflegebranche vorantreibt, ist dieser Werbespot ein kühnes Zeugnis für die Zukunftsvision der Marke, in der Technologie und menschliche Kreativität zusammenkommen, um unvergessliche Verbrauchererlebnisse zu schaffen.

Diese Pressemitteilung wurde in Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Informationen über Oclean X Ultra S finden Sie unter https://de.oclean.com/

Das Produkt ist auch unter https://de.oclean.com/products/sonic-electric-toothbrush-x-ultra-s

Video - https://www.youtube.com/watch?v=9aoZ5yBjqlo

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2378312/KV_Oclean_X_Ultra.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2372330/Oclean_Logo_Primary_White_Logo.jpg