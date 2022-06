O número de passageiros da GetTransfer regressa aos níveis pré-pandemia

LÁRNACA, Chipre, 14 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- No primeiro trimestre de 2022, mais de cem mil passageiros em toda a Europa reservaram viagens através da plataforma GetTransfer.com, o maior mercado do mundo para serviços de transfer e aluguer de carros com motorista.

Este é um valor três vezes superior ao registado no período homólogo de 2020 e de 2021. Segundo o presidente executivo (CEO) da empresa, Alexander Sapov, estes dados são um indicador da recuperação do mercado de transporte de passageiros e turistas.

"Os anos 2020 e 2021 foram desafiantes por razões óbvias", disse Alexander Sapov.

"Em 2022, no entanto, os números estão a regressar aos níveis pré-pandemia. As receitas mais do que duplicaram em comparação com o mesmo trimestre de 2021. Ao longo deste tempo, fomos também capazes de reforçar o nosso negócio em termos de tecnologia e qualidade do serviço. E um novo modelo de comissões dinâmicas para os motoristas proporciona mais flexibilidade para desenvolver novos produtos, como o aluguer de carros com motorista, e entrar em novos mercados, incluindo o do México e o do Paquistão".

As restrições da Covid desferiram um rude golpe em todos os setores da economia — e nenhum foi mais afetado do que o setor das viagens e do turismo, que viram um decréscimo da sua atividade em mais de 65%. Mesmo assim, a GetTransfer.com ainda conseguiu transportar cerca de duzentos mil passageiros em 2020 e 2021.

Segundo os analistas da empresa, prevê-se alcançar o dobro das reservas em 2022, em comparação com o ano anterior, o que representa entre 70 e 80% do nível alcançado pré-pandemia, em 2019, graças ao declínio da COVID-19 e à eliminação gradual das restrições às viagens no espaço da UE.

Ao longo da pandemia, os níveis mais elevados de atividade na plataforma foram registados nos seguintes destinos: Turquia (Antália), Espanha (Barcelona e Málaga), Grécia (Atenas e Creta), Itália (Roma e Milão), França (Paris e Nice), Portugal (Algarve e Lisboa), Reino Unido (Londres) e Suíça (entre o aeroporto de Genebra e as estâncias de esqui).

No seu conjunto, estes destinos representaram mais de 50% de todas as reservas da GetTransfer.com na Europa.

A GetTransfer.com oferece atualmente mais de 60 000 veículos em toda a Europa, contando com 18 000 miniautocarros de passageiros, 13 000 veículos normais, 10 000 veículos na classe de conforto e 5000 carros executivos. A Mercedes-Benz continua a ser a marca mais comum. Para além dos veículos para deslocação em estrada, os viajantes também podem usar a GetTransfer.com para reservar helicópteros e jatos particulares.

