GetTransfer constate que le nombre de passagers revient à un niveau pré-pandémique

LARNACA, Chypre, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- Au premier trimestre 2022, plus de cent mille passagers dans toute l'Europe ont réservé des voyages par le biais de GetTransfer.com, la plus grande place de marché au monde pour les transferts et la location de voitures avec chauffeur.

C'est trois fois plus que la même période pour 2020 et 2021. Et selon le PDG Alexander Sapov, ce chiffre témoigne de la réactivation du marché du transport de passagers et de touristes.

« 2020 et 2021 ont été des années difficiles pour des raisons évidentes », a déclaré Alexander.

« En 2022, cependant, nous constatons que les chiffres reviennent aux niveaux d'avant la pandémie. Les recettes ont plus que doublé par rapport au même trimestre en 2021. Au cours de cette période, nous avons également pu renforcer considérablement notre activité au niveau de la technologie et de la qualité du service. Et un nouveau modèle de commission dynamique pour les conducteurs offre plus de flexibilité pour développer de nouveaux produits, tels que la location de voitures avec chauffeur, et la possibilité d'entrer sur de nouveaux marchés, notamment le Mexique et le Pakistan. »

Les restrictions imposées à cause de la covid ont infligé un coup de massue à tous les secteurs de l'économie, et plus particulièrement au secteur des voyages et du tourisme, qui a enregistré une baisse d'activité de plus de 65 %. Néanmoins, GetTransfer.com a transporté environ deux cent mille passagers en 2020 et 2021.

Et selon les analystes de la société, les réservations pour 2022 sont appelées à doubler d'une année sur l'autre, représentant entre 70 et 80 % des niveaux pré-pandémiques de 2019, grâce au déclin de la COVID-19 et à la suppression progressive des restrictions de voyage au sein de l'UE.

Au cours de la pandémie, les plus hauts niveaux d'activité sur la plate-forme ont été observés en Turquie (Antalya), en Espagne (Barcelone et Malaga), en Grèce (Athènes et Crète), en Italie (Rome et Milan), en France (Paris et Nice), au Portugal (Algarve et Lisbonne), au Royaume-Uni (Londres) et en Suisse (de l'aéroport de Genève aux stations de ski).

Ensemble, ces destinations ont représenté plus de 50 % de toutes les réservations de GetTransfer.com en Europe.

GetTransfer.com propose actuellement plus de 60 000 véhicules dans toute l'Europe, dont 18 000 minibus, 13 000 véhicules standard, 10 000 véhicules de classe confort et 5 000 voitures de luxe. Mercedes-Benz reste la marque la plus courante. Outre les véhicules routiers, les voyageurs peuvent également utiliser GetTransfer.com pour réserver des hélicoptères et des jets privés.

