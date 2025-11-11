O RNA Horizons 2025 em Palermo destaca avanços que impulsionam o futuro da terapia com RNA

Especialistas europeus em biologia e medicina do RNA reúnem-se na Sicília para promover o avanço na administração, estabilidade e tradução clínica do RNA — o próximo simpósio será realizado em Munique, Alemanha, em setembro de 2026.

PALERMO, Sicília, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com base no sucesso em 2024 do Simpósio de Terapêutica RNA Horizons no Porto, o encontro deste ano em Palermo, Sicília, reuniu os principais cientistas, clínicos e inovadores de biotecnologia europeus para explorar as mais recentes fronteiras em biologia de RNA e inovação terapêutica na Europa.

Temas emergentes

Dois temas centrais dominaram as discussões: alcançar estabilidade durável e persistência direcionada de reagentes baseados em RNA — incluindo oligonucleotídeos antisense e RNA autoamplificador — e o fomento da integração de abordagens interdisciplinares que unem a investigação fundamental, o desenvolvimento clínico e a tradução industrial.

Destaques científicos

Entre as apresentações de destaque, o Prof. Ernesto Guccione apresentou o NATURA, um ensaio de alto rendimento para quantificar a entrega funcional de RNA. O Prof. Shai Rosenberg demonstrou como a modelação transcriptómica orienta estratégias terapêuticas de precisão, enquanto o Prof. Ron Weiss revelou circuitos lógicos baseados em miRNA capazes de classificar células cancerígenas com especificidade excecional.

No domínio terapêutico, a Prof. Ronit Satchi-Fainaro apresentou tumores impressos em 3D que modelam os efeitos de nanopartículas de RNA na ativação imune; o Prof. Claudio Sette sublinhou desregulação da junção como uma característica da vulnerabilidade ao cancro, e o Prof. Rotem Karni descreveu como a regulação de RNA de m⁶ A-dependente molda a biologia do tumor; o Prof. Michal Lotem discutiu como a rutura da junção de RNA expõe alvos ocultos de imunoterapia - enfatizando o potencial da modulação do RNA para ampliar a resposta ao tratamento em oncologia. Além da oncologia, a Prof. Emanuele Buratti, o Dr. Christopher Ricupero, o Prof. Igor Ulitsky e a Prof. Anna Krichevsky exibiram estratégias baseadas em RNA para distúrbios metabólicos e de neurodesenvolvimento, ilustrando o potencial terapêutico alargado do RNA.

Um futuro colaborativo

"O RNA Horizons 2025 refletiu a força da colaboração em ciência, medicina e indústria", disse a Comissão Organizadora do RNA Horizons. "O intercâmbio aberto entre pesquisadores, médicos e inovadores está a acelerar as tecnologias de RNA da descoberta às terapias do mundo real."

Perspetivas para o futuro: Munique 2026

O próximo Simpósio de Terapêutica da RNA Horizons acontecerá em Munique, Alemanha, em setembro de 2026, continuando a promover a liderança da Europa na inovação em matéria de RNA e medicina translacional.

Sobre a RNA Horizons

A RNA Horizons foi criada como parte de uma iniciativa europeia apoiada pelo consórcio CANCERNA (Horizon Europe Grant No. 101057250), coordenada pelo Hadassah Cancer Research Institute (HCRI). A plataforma une os principais parceiros académicos e industriais que promovem terapias baseadas em RNA em toda a Europa.

Para mais informações, visite www.rnahorizons.com.

Conselho científico: Prof. Ernesto Guccione, Prof. Michal Lotem, Prof. Rotem Karni, Prof. Claudio Sette

Contacto para a imprensa:

Gabinete de Comunicação da RNA Horizons - [email protected]