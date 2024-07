Pulnovo Medical Anuncia Primeira Inscrição em Portugal para Estudo Clínico Global da Tecnologia PADN no Tratamento da Hipertensão Pulmonar Associada à Doença Cardíaca Esquerda

XANGAI, 2 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Pulnovo Medical Limited, pioneira em dispositivos reconhecidos mundialmente no tratamento de hipertensão pulmonar (HP) e insuficiência cardíaca (IC), tem o prazer de anunciar o início bem-sucedido e a primeira inscrição de dois pacientes para seu estudo clínico multicêntrico global explorando o tratamento percutâneo da desnervação da artéria pulmonar (PADN) para hipertensão pulmonar associada à doença cardíaca esquerda. Este evento marcante teve lugar no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - Hospital de Santa Marta, em Portugal, marcando o início da implantação de produtos inovadores da Pulnovo Medical à escala global.

Sob a orientação do Professor Hang Zhang do Nanjing Medical University Affiliated Nanjing Hospital, o Prof. Ruben Ramos e a sua equipa realizaram com sucesso o procedimento PADN em dois pacientes. O procedimento foi tranquilo, os dispositivos fáceis de operar e os resultados foram excelentes. A equipa médica portuguesa ficou impressionada com a segurança e eficácia da tecnologia PADN, como demonstrado por muitos anos de dados. Os parâmetros clínicos mostraram resultados promissores ao usar a tecnologia PADN. O design abrangente e o controle de algoritmo de alta precisão dos produtos garantiram significativamente uma produção de energia estável e resultados cirúrgicos eficazes.

O Prof. Ruben Ramos disse: "A tecnologia PADN mostra um grande potencial no tratamento da hipertensão pulmonar associada à doença cardíaca esquerda. Estamos muito satisfeitos por sermos os primeiros na Europa a participar deste estudo clínico global. Nossa equipe está confiante neste projeto e espera trazer mais opções de tratamento para pacientes europeus com hipertensão pulmonar através deste estudo. O PADN não é apenas um novo método de tratamento, mas também traz uma nova esperança aos pacientes que sofrem de hipertensão pulmonar."

Jessie Lian , CEO da Pulnovo Medical, disse: "O estudo clínico multicêntrico global da PADN é um dos nossos principais projetos dedicados a tecnologias inovadoras de tratamento no campo cardiovascular. Como um tratamento emergente, o PADN tem um enorme potencial e perspectivas. Os resultados pós-operatórios da primeira aplicação no exterior do PADN refletem a ausência de fronteiras acadêmicas do momento. No futuro, continuaremos a promover firmemente nossos negócios globais, promovendo constantemente o ensino e a aprendizagem da tecnologia PADN. "

Cynthia Chen, presidente da Pulnovo Medical, disse: "Estamos orgulhosos por termos concluído com sucesso a primeira inscrição no estudo clínico multicêntrico europeu da PADN em Portugal, marcando a aceleração do progresso global da nossa tecnologia. Continuaremos a promover a aplicação global do PADN, permitindo que mais pacientes se beneficiem desta terapia inovadora."