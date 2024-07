Pulnovo Medical kündigt erste Rekrutierung in Portugal für globale klinische Studie der PADN-Technologie zur Behandlung von pulmonaler Hypertonie in Verbindung mit Linksherzinsuffizienz an

SHANGHAI, 2. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Pulnovo Medical Limited, ein weltweit anerkannter Gerätepionier in der Behandlung von pulmonaler Hypertonie (PH) und Herzinsuffizienz (HF), freut sich, den erfolgreichen Beginn und die Aufnahme der ersten zwei Patienten in seine globale multizentrische klinische Studie zur Erforschung der perkutanen Denervierung der Pulmonalarterien (PADN) zur Behandlung von pulmonaler Hypertonie in Verbindung mit Linksherzinsuffizienz bekanntzugeben. Dieses bahnbrechende Ereignis fand im Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - Hospital de Santa Marta in Portugal statt und markierte den Beginn der Einführung der innovativen Produkte von Pulnovo Medical auf globaler Ebene.

Unter der Leitung von Professor Hang Zhang vom Nanjing Medical University Affiliated Nanjing Hospital haben Prof. Ruben Ramos und sein Team das PADN-Verfahren bei zwei Patienten erfolgreich durchgeführt. Der Eingriff verlief reibungslos, die Geräte waren einfach zu bedienen, und die Ergebnisse waren hervorragend. Das portugiesische Ärzteteam war von der sicheren Anwendung und Effizienz der PADN-Technologie beeindruckt, wie es die langjährigen Daten bereits im Vorfeld nahelegten. Die klinischen Parameter zeigten vielversprechende Ergebnisse beim Einsatz der PADN-Technologie. Der Gesamtaufbau der Produkte und die hochpräzise Algorithmussteuerung sorgten für eine stabile Energieabgabe und effektive chirurgische Ergebnisse.

Prof. Ruben Ramos sagte: „Die PADN-Technologie zeigt großes Potenzial bei der Behandlung von pulmonaler Hypertonie in Verbindung mit Linksherzinsuffizienz. Wir freuen uns, dass wir die ersten in Europa sind, die an dieser globalen klinischen Studie teilnehmen. Unser Team ist von diesem Projekt überzeugt und freut sich darauf, europäischen Patientinnen und Patienten mit pulmonaler Hypertonie durch diese Studie mehr Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. PADN ist nicht nur eine neue Behandlungsmethode, sondern bringt auch neue Hoffnung für Patientinnen und Patienten, die an pulmonaler Hypertonie leiden."

Jessie Lian, CEO von Pulnovo Medical, sagte: „Die globale multizentrische klinische PADN -Studie ist eines unserer Schlüsselprojekte, das sich mit innovativen Behandlungstechnologien im kardiovaskulären Bereich befasst. Als neue Behandlungsmethode hat PADN ein enormes Potenzial und gute Aussichten. Die postoperativen Ergebnisse der ersten Anwendung von PADN im Ausland belegen die universale Anwendbarkeit der Methode. Auch in Zukunft werden wir unser globales Geschäft entschlossen vorantreiben und das Lehren und Lernen der PADN-Technologie kontinuierlich fördern."

Cynthia Chen, Vorstandsvorsitzende von Pulnovo Medical, sagte: „Wir sind stolz darauf, die erste Rekrutierung im Rahmen der europäischen multizentrischen klinischen Studie von PADN in Portugal erfolgreich abgeschlossen zu haben. Dieser Schritt wird die weltweite Verbreitung unserer Technologie unterstützen. Wir werden die weltweite Anwendung von PADN weiter vorantreiben, damit noch mehr Patientinnen und Patienten von dieser innovativen Therapie profitieren können."