Pulnovo Medical ogłasza pierwszą w Portugalii kwalifikację do globalnego badania klinicznego zastosowania technologii PADN w leczeniu nadciśnienia płucnego w przebiegu chorób lewej połowy serca

SZANGHAJ, 2 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Pulnovo Medical Limited, uznany światowy producent pionierskich urządzeń do leczenia nadciśnienia płucnego i niewydolności serca, z przyjemnością ogłasza pomyślne rozpoczęcie i zakwalifikowanie dwóch pierwszych pacjentów do globalnego wieloośrodkowego badania klinicznego metody leczenia nadciśnienia płucnego - przezskórnej denerwacji tętnicy płucnej (PADN) w przebiegu chorób lewej połowy serca. To ważne wydarzenie odbyło się w Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - Hospital de Santa Marta w Portugalii, zaznaczając rozpoczęcie innowacyjnego wdrażania produktu Pulnovo Medical na skalę globalną.

Pod kierownictwem prof. Hang Zhang ze szpitala Nanjing Medical University Affiliated Nanjing Hospital, prof. Ruben Ramos z zespołem pomyślnie przeprowadzili procedurę PADN na dwóch pacjentach. Procedura przebiegła sprawnie z użyciem prostego w obsłudze sprzętu, a uzyskane rezultaty były znakomite. Portugalski zespół medyczny był pod wrażenie bezpieczeństwa i skuteczności technologii PADN potwierdzonych wieloletnimi danymi. Parametry kliniczne wskazują na obiecujące wyniki stosowania technologii PADN. Kompleksowa budowa i wysoce precyzyjne sterowanie za pomocą algorytmów zapewniły stabilność pod względem energii i skuteczność zabiegu chirurgicznego.

Prof. Ruben Ramos powiedział: „Technologia PADN ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o leczenie nadciśnienia płucnego w przebiegu chorób lewej połowy serca. Cieszymy się, że jako pierwsi w Europie bierzemy udział w tym globalnym badaniu klinicznym. Nasz zespół wierzy w ten projekt i cieszy się z możliwości zapewnienia dodatkowych opcji leczenia pacjentom z nadciśnieniem płucnym w Europie za pośrednictwem tego badania. PADN jest nową metodą leczenia, która niesie nadzieję pacjentom cierpiącym na nadciśnienie płucne".

Jessie Lian, dyrektorka generalna Pulnovo Medical, stwierdziła: „Globalne wieloośrodkowe badanie kliniczne nad PADN jest jednym z głównych projektów poświęconych innowacyjnym technologiom leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. Jako nowa metoda leczenia PADN ma ogromny potencjał i szerokie perspektywy. Wyniki pooperacyjne pierwszego zastosowania PADN poza krajem pokazują, że obecnie praca naukowa nie ma granic. W przyszłości będziemy nadal konsekwentnie rozwijać naszą globalną działalność, stale wspierając nauczanie i przyswajanie technologii PADN".

Cynthia Chen, prezeska Pulnovo Medical, powiedziała: „Jesteśmy dumni z pomyślnego ukończenia pierwszej kwalifikacji do europejskiego wieloośrodkowego badania klinicznego nad PADN w Portugalii, które przyspieszy globalny postęp naszej technologii. Będziemy nadal wspierać globalne wdrożenie PADN, dzięki któremu więcej pacjentów będzie mogło skorzystać z tej innowacyjnej terapii".