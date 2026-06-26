SchoolFan empodera alunos do ensino secundário para combaterem a desinformação climática na Europa

Os adolescentes podem identificar até 90% da desinformação climática nas redes sociais graças a um modelo educativo pioneiro

Após dois anos de cooperação entre Espanha, Portugal, França e Grécia, a iniciativa Erasmus+, que termina a 28 de junho, desenvolveu um sistema de verificação de informação climática para ser aplicado com alunos do ensino secundário, que demonstrou uma fiabilidade de cerca de 90%.

A investigação revela que a exposição a conteúdos falsos sobre alterações climáticas continua a ser uma realidade no sul da Europa: 27% dos conteúdos identificados e analisados em Portugal eram falsos, face a 20% em Espanha, 19% na Grécia e 8% em França.

MADRID, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Os adolescentes podem tornar-se agentes eficazes no combate à desinformação climática. É o que demonstra o projeto europe SchoolFan (Escolas Contra as Notícias Falsas por um Futuro Mais Responsável), financiado pelo programa Erasmus+, cujos resultados finais confirmam que os estudantes são capazes de identificar e classificar corretamente entre 80% e 90% dos conteúdos falsos sobre alterações climáticas que circulam nas redes sociais, após receberem formação específica.

A iniciativa, desenvolvida ao longo de dois anos por universidades e estabelecimentos de ensino de Espanha, Portugal, França e Grécia, termina oficialmente no próximo dia 28 de junho, deixando como principais resultados uma formação de docentes, recursos educativos e um modelo educativo baseado na ciência cidadã, na literacia mediática e no pensamento crítico.

Os dados obtidos durante a fase de implementação do projeto mostram que os jovens não só estão expostos à desinformação climática, como também podem adquirir as competências necessárias para a detetar e analisar de forma rigorosa.