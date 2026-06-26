SchoolFan est la première initiative européenne de lutte contre la désinformation climatique
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Jun 26, 2026, 10:32 ET
Grâce à un modèle éducatif innovant, les adolescents peuvent identifier jusqu'à 90 % des fausses informations climatiques sur les réseaux sociaux
- Après deux années de coopération entre l'Espagne, le Portugal, la France et la Grèce, l'initiative Erasmus+ s'achèvera le 28 juin avec un système de vérification des informations climatiques ayant démontré un taux de fiabilité pouvant atteindre 90 %.
- L'étude révèle que l'exposition aux contenus trompeurs sur le changement climatique demeure une réalité en Europe du Sud : 27 % des contenus analysés au Portugal étaient faux, contre 20 % en Espagne, 19 % en Grèce et 8 % en France.
MADRID, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Les adolescents peuvent devenir l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre la désinformation climatique. C'est ce que démontre SchoolFan (les écoles contre les fausses informations pour un avenir plus responsable), un projet européen financé par le programme Erasmus+, dont les résultats finaux confirment que les élèves sont capables d'identifier correctement entre 80 % et 90 % des contenus erronés sur le changement climatique circulant sur les réseaux sociaux après avoir reçu une formation spécifique.
Développée pendant deux ans par des universités et des établissements scolaires d'Espagne, du Portugal, de France et de Grèce, cette initiative s'achèvera officiellement le 28 juin et laissera comme principal héritage un modèle éducatif fondé sur la science participative, l'éducation aux médias et l'esprit critique.
Les données recueillies au cours de la mise en œuvre du projet montrent que les jeunes ne sont pas seulement exposés à la désinformation climatique, mais qu'ils peuvent également acquérir les compétences nécessaires pour la détecter et l'analyser de manière rigoureuse.
- La désinformation climatique : une réalité quotidienne pour les jeunes
Au cours du projet, plus de 350 élèves du secondaire ont analysé des contenus liés au changement climatique diffusés sur des plateformes telles que TikTok, Instagram et YouTube, en appliquant les protocoles de vérification développés par le consortium.
Les résultats ont confirmé que l'exposition aux fausses informations demeure une réalité dans l'environnement numérique européen. L'analyse a révélé que 27 % des contenus analysés au Portugal étaient faux, contre 20 % en Espagne, 19 % en Grèce et 8 % en France.
Toutefois, après avoir suivi le programme de formation, les élèves ont atteint des taux de fiabilité compris entre 80 % et 90 % dans la classification correcte des contenus analysés, démontrant ainsi le potentiel de l'éducation pour lutter contre la désinformation.
- Un modèle éducatif reproductible à l'échelle européenne
L'initiative a mobilisé plus de 350 élèves, 93 enseignants et 32 classes du secondaire dans les quatre pays partenaires.
Le projet a été développé par l'Université d'Aveiro, l'Université Rey Juan Carlos, l'Université NOVA de Lisbonne, l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes et l'organisation française Cercle FSER.
Dans le cadre de ses résultats, SchoolFan met à la disposition de la communauté éducative un guide de bonnes pratiques ainsi que plusieurs ressources numériques disponibles en cinq langues afin de faciliter l'intégration de l'éducation aux médias et à l'information climatique dans les établissements scolaires européens.
Ces ressources seront accessibles aux enseignants et aux institutions éducatives à partir de la clôture officielle du projet, le 28 juin.
- À propos de SchoolFan
SchoolFan est un projet européen d'innovation éducative financé par le programme Erasmus+ qui promeut l'éducation aux médias et l'esprit critique auprès des élèves du secondaire. Grâce à une approche fondée sur la science participative, le projet forme et accompagne les enseignants et les établissements scolaires d'Espagne, de France, du Portugal et de Grèce afin d'identifier, analyser et combattre la désinformation liée au changement climatique sur les réseaux sociaux.
SchoolFan développe des ressources pédagogiques, des outils numériques et des formations spécialisées permettant aux jeunes de comprendre comment circulent les fausses informations, d'évaluer la fiabilité des sources et de participer activement à la construction des connaissances scientifiques.
Son objectif est de renforcer une citoyenneté mieux informée, plus critique et davantage engagée face aux défis climatiques actuels.
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