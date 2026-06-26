SchoolFan est la première initiative européenne de lutte contre la désinformation climatique

Grâce à un modèle éducatif innovant, les adolescents peuvent identifier jusqu'à 90 % des fausses informations climatiques sur les réseaux sociaux

Après deux années de coopération entre l'Espagne, le Portugal, la France et la Grèce, l'initiative Erasmus+ s'achèvera le 28 juin avec un système de vérification des informations climatiques ayant démontré un taux de fiabilité pouvant atteindre 90 %.

L'étude révèle que l'exposition aux contenus trompeurs sur le changement climatique demeure une réalité en Europe du Sud : 27 % des contenus analysés au Portugal étaient faux, contre 20 % en Espagne, 19 % en Grèce et 8 % en France.

MADRID, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Les adolescents peuvent devenir l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre la désinformation climatique. C'est ce que démontre SchoolFan (les écoles contre les fausses informations pour un avenir plus responsable), un projet européen financé par le programme Erasmus+, dont les résultats finaux confirment que les élèves sont capables d'identifier correctement entre 80 % et 90 % des contenus erronés sur le changement climatique circulant sur les réseaux sociaux après avoir reçu une formation spécifique.

Développée pendant deux ans par des universités et des établissements scolaires d'Espagne, du Portugal, de France et de Grèce, cette initiative s'achèvera officiellement le 28 juin et laissera comme principal héritage un modèle éducatif fondé sur la science participative, l'éducation aux médias et l'esprit critique.

Les données recueillies au cours de la mise en œuvre du projet montrent que les jeunes ne sont pas seulement exposés à la désinformation climatique, mais qu'ils peuvent également acquérir les compétences nécessaires pour la détecter et l'analyser de manière rigoureuse.